Reportan explosión e incendio en una planta de procesamiento de petróleo en Venezuela

Una explosión seguida de un incendio se registró este miércoles en la planta de procesamiento de petróleo de la estatal…

Una explosión seguida de un incendio se registró este miércoles en la planta de procesamiento de petróleo de la estatal Petrocedeño ubicada en el estado de Anzoátegui, reportó la agencia Reuters citando a fuentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA), a la cual pertence Petrocedeño.

El estallido ocurrió por la tarde y generó llamas y una columna de humo que se concentraron cerca de una torre de destilación, parte de la plata de mejoramiento de petróleo que se vio afectada, dijo Reuters.

Después de esto, trabajadores del complejo fueron evacuados de forma preventiva, agregó la agencia, mientras medios locales en el lugar dijeron que servicios de emergencia se dirigían a la zona.

Hasta ahora, no se reportan personas heridas.

La planta afectada se encuentra en la Faja del Orinoco, la principal región productora de petróleo de Venezuela, y es clave para convertir la producción de crudo pesado del país en petróleos aptos para la exportación.

CNN contactó a la Gobernación de Anzoátegui y a PDVSA para pedir información sobre el hecho y espera respuesta.

