Regina Martínez, la mexicana que hace historia para su país en la nieve

Si bien en México la nieve no es común, más allá de las cumbres más altas y las montañas ubicadas al norte del país, una mujer mexicana decidió cambiar el paradigma del deporte invernal en su país representándolo en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno a celebrarse en Milán-Cortina 2026. Se trata de Regina Martínez, una médica de profesión y atleta por vocación que se atrevió a empezar tarde en el esquí de fondo o campo traviesa, a desafiar estadísticas y a probar que las ganas, cuando se combinan con pasión, trabajo y disciplina, pueden mover montañas.

La historia deportiva de la nacida en la Ciudad de México no comenzó, como quizás algunos pensarían, aprendiendo a esquiar de niña en alguna vacación en Bosques de Monterreal en el estado de Coahuila —el único resort de esquí de México— o visitando algún lugar con nieve en el extranjero. Su camino empezó en las montañas nevadas al norte de Estados Unidos, mientras estudiaba medicina en la Universidad de Minnesota hace menos de una década.

“Me tocó vivir mis primeros inviernos de verdad allí, en Minnesota. Me tocó el vórtice polar que estaba como a -50 grados, una situación bien difícil de por sí, además de estudiar medicina. Fue bastante complicado, pero en ese momento decidí que no podía cambiar mis circunstancias, pero sí podía cambiar mi actitud hacia esa adversidad y traté de buscarle el lado positivo”, dijo Regina Martínez en su reciente visita a CNN en Miami.

Fue entonces cuando la mexicana, por simple curiosidad, comenzó a intentar aprender y convertir en rutina la práctica del esquí de fondo, que es tan común en ese estado situado en el medio oeste de Estados Unidos, y el “resto fue historia”, como ella bien dice. No fue un reto difícil empezar en este deporte, ya que su condición física estaba a punto. Martínez dice que siempre ha practicado deportes, principalmente fútbol.

De hecho, dice que llegó a ser jugadora de los Pumas de la UNAM.

En esa época, “hace ya unos 15 o 16 años”, Martínez dice que no tenían un “role model” o “estrella femenina de fútbol” a quien emular dentro del deporte.

Sin embargo, considera que esas excompañeras, a las que llama sus “amigas del fútbol”, que siguieron jugando el deporte más popular del planeta y hoy día forman parte de distintos equipos de fútbol en México, son la gran inspiración que no tuvieron en su momento. De la misma forma, ella también se ha convertido en una pionera a nivel olímpico, si tomamos en cuenta la magnitud de su logro hasta ahora: ser la primera mujer atleta mexicana en clasificar a unos Juegos Olímpicos de Invierno en esquí de fondo.

Pero ¿cómo lo consiguió? Probar el deporte del esquí la “enganchó”, pero el sueño olímpico de Martínez comenzó cuando notó que son pocos los atletas que representan a México en las justas olímpicas invernales.

“Me di cuenta de que normalmente van de cuatro a cinco atletas y ninguna mujer había clasificado para el esquí de fondo”, cuenta Martínez. Fue entonces cuando decidió seriamente, a sus casi 28 años, una edad poco común para comenzar un deporte de alto rendimiento, prepararse para el reto de clasificar a los Juegos Olímpicos. Se topó con el primer obstáculo: conseguir un entrenador. Muchos de la zona no quisieron tomarla en serio, alegando su edad y la dificultad del objetivo elegido. Sin embargo, lejos de rendirse, siguió adelante.

Antes de Regina Martínez, hubo otros pioneros del deporte invernal olímpico en México. Muchos recordarán la conmovedora historia del patinador mexicano Donovan Carrillo, quien practicaba en una pista de hielo de un centro comercial en León y, tras su participación en los Juegos de Beijing 2022, se convirtió en el primer patinador mexicano en 30 años en participar en una justa de invierno, logrando además llegar a la final. Veremos con ilusión su desempeño en Milán-Cortina 2026, donde también está ya clasificado.

Previo a Carrillo, cuatro años antes, en PyeongChang 2018, el esquiador mexicano de fondo Germán Madrazo compitió y pese, a que terminó último en la carrera de 15 kilómetros estilo libre, su hazaña de lograr la clasificación inspiró a Martínez.

“Digamos que la primera persona que me enseñó a esquiar fue Germán Madrazo. Yo le mandé un mensaje por Instagram y me sorprendió que me contactó”, cuenta Martínez. Él viajó de McAllen, Texas, hasta Minnesota para darle clases por más o menos una semana.

Madrazo, con su experiencia olímpica, se convirtió en su primer entrenador técnico sin cobrarle nada, por creer como ella en el sueño olímpico.

Para subir más de nivel, Martínez decidió ir a la cuna de su deporte, Escandinavia, para buscar más ayuda. Fue allí cuando apareció su segundo entrenador, un noruego que la recibió con los brazos abiertos y con el que lleva tres años trabajando.

“Ragnar (Bragvin Andresen) fue uno de los mejores esquiadores en su tiempo, además de sprinter. Tiene como cuatro años más que yo y se retiró hace unos años, pero trabajar con él ha hecho una gran diferencia. El salto ha sido muy grande, muy rápido”, relata Martínez.

Durante esta etapa de preparación, Martínez ya competía en mundiales y estaba haciendo su especialidad como médica de urgencias.

“Fui la primera mujer en representar a México en el Mundial de esquí en 2021 en Oberstdorf, Alemania. Era una época en la que tenía que compaginar horarios, luchar contra el agotamiento y el mayor reto: no perder la condición física”, recuerda Martínez.

Hasta la fecha, la mexicana ha conquistado podios internacionales en países como Líbano, Islandia y Chile.

En marzo de 2025, en Trondheim, Noruega, aseguró oficialmente la plaza olímpica para México. En agosto, obtuvo en Chile el puntaje necesario para ocupar la plaza olímpica que ella misma abrió para la Federación Mexicana de Ski.

“Noruega es como mi segunda casa y fue ahí donde conseguí el cupo para el país. Luego en el Campeonato Nacional Chileno pude tener el podio y fue mi primer lugar en el esquí. Una medalla de oro que estuvo, la verdad, muy, muy bonito porque aparte muchas de las atletas que compitieron son mis amigas, ya que las conozco de varios años de los mundiales”, señala Martínez.

Actualmente vive en Miami, donde trabaja como médico de urgencias y entrena en el asfalto con el equipo de verano que usan los atletas de invierno cuando la nieve se derrite. Viaja constantemente a lugares con nieve para mantener su rendimiento y espera seguir creciendo en el deporte que comenzó como parte de su “bucket list” durante la pandemia mientras hacía su residencia médica.

Mucho ha pasado desde esa primera carrera en la que ella misma dice que no le fue tan mal. Si bien reconoce que empezó tarde en el esquí, a diferencia de los noruegos, por ejemplo, está convencida de que “cada quien tiene su camino y su proceso”.

Lo cierto es que Martínez está escribiendo su nombre en la historia, ya que no solo es un logro personal el que haya clasificado a Milán-Cortina 2026, sino que es también un hito para el deporte olímpico mexicano.

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 se llevarán a cabo del 6 al 22 de febrero de 2026 y ahí estará Martínez como una de nuestras representantes y al mismo tiempo como un testimonio de resiliencia, de pasión, de salir de lo cómodo para buscar lo extraordinario.

Y lo hará llevando el mensaje de que los sueños pueden nacer en cualquier lugar. No importa de dónde vengas, si hay o no nieve, lo que importa es hacia dónde quieres ir.

