¿Quién es Zohran Mamdani, el socialista democrático que será alcalde de Nueva York?

Zohran Mamdani, el socialista democrático de 34 años cuyo enfoque en los problemas de la clase trabajadora y su carisma personal impulsaron una campaña que en un principio parecía improbable hasta convertirla en un fenómeno nacional, ganará las elecciones generales a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, según proyecta CNN.

Mamdani derrotó por segunda vez a Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York, tras las primarias demócratas de junio, y al republicano Curtis Silwa en una contienda con importantes implicaciones para el futuro de la ciudad y del Partido Demócrata.

En la primaria, los votantes demócratas rechazaron a Cuomo un ícono del partido, plagado de escándalos. En cambio, apoyaron a Mamdani, que activó a jóvenes votantes y progresistas con una campaña que podría representar el primer borrador de una nueva estrategia.

“Lucharé por una ciudad que funcione para ustedes, que sea asequible para ustedes, que sea segura para ustedes”, dijo Mamdani en su discurso de celebración poco después de la medianoche.

“Podemos ser libres y alimentarnos. Podemos exigir lo que merecemos”, dijo.

La victoria de Mamdani representa un triunfo para el ala progresista del Partido Demócrata en un momento en que los demócratas a nivel nacional están divididos sobre cómo contrarrestar al presidente Donald Trump, también neoyorquino, quien ha calificado a Mamdani de “comunista” y sugerido que “tomaría el control” de la ciudad si es elegido.

Es probable que esto resuene mucho más allá de la ciudad de Nueva York, elevando tanto la visibilidad como la plataforma de Mamdani, incluidas sus propuestas de congelar el alquiler para los neoyorquinos que viven en departamentos con renta regulada, hacer que los autobuses públicos sean gratuitos y proveer cuidado infantil universal aumentando los impuestos a los más ricos.

La victoria de Mamdani corona el ascenso meteórico de un asambleísta estatal de tres mandatos que lanzó su candidatura a la alcaldía hace un año, prometiendo hacer de una de las ciudades más caras del país un lugar asequible para la clase trabajadora.

Mamdani hará historia como el primer alcalde musulmán de la ciudad de Nueva York, el primer surasiático en ocupar el cargo y uno de los alcaldes más jóvenes elegidos en tiempos modernos.

Mamdani es un asambleísta estatal con tres mandatos que representa partes de Queens, una de las zonas más diversas del país.

Es un inmigrante ugandés que creció en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y posteriormente en la ciudad de Nueva York. Asistió a la prestigiosa Escuela Secundaria de Ciencias del Bronx antes de matricularse en el Bowdoin College. Es hijo de Mahmood Mamdani, profesor de la Universidad de Columbia, y Mira Nair, cineasta india, cuyos créditos incluyen “Mississippi Masala” y “Monsoon Wedding”.

Antes de su campaña a la alcaldía, Mamdani acaparó titulares nacionales en 2021 cuando se unió a los taxistas de Nueva York en una huelga de hambre de 15 días para buscar alivio de sus deudas excesivas. También trabajó como rapero bajo el nombre artístico de Mr. Cardamom, rapeando sobre chapati, un pan plano indio, y trabajó como asesor de prevención de ejecuciones hipotecarias.

De ser elegido alcalde, se convertiría en una de las personas más jóvenes en ocupar el cargo. Mamdani también se convertiría en el primer alcalde musulmán en la historia de la ciudad, hogar de más de medio millón de musulmanes y una de las mayores poblaciones judías fuera de Israel.

Mamdani quiere congelar el alquiler de casi un millón de neoyorquinos que viven en apartamentos con alquiler estabilizado y tienen un aumento anual, y brindar un servicio gratuito de autobús urbano, cuidado infantil universal y tiendas de comestibles subsidiadas por la ciudad.

Mamdani ha dicho que pagará todo subiendo los impuestos a los más ricos de la ciudad, aunque tendría poco poder para hacerlo desde el Ayuntamiento. Los impuestos solo pueden ser aumentados o reducidos por los legisladores estatales con la aprobación del gobernador. La gobernadora demócrata Kathy Hochul ya ha echado un jarro de agua fría sobre la propuesta, y afirmó que es probable que la medida aleje a más neoyorquinos de la jungla de asfalto y se dirija a Florida y otros destinos con impuestos más bajos.

La campaña de Mamdani ha recaudado US$ 7 millones de miles de donantes individuales y ha movilizado a un gran número de voluntarios.

Obtuvo el respaldo de la representante Alexandra Ocasio-Cortez, el senador de Vermont Bernie Sanders y el sindicato United Auto Workers.

“Esta contienda no solo simboliza el futuro de la ciudad de Nueva York, sino también el futuro de nuestro país”, declaró Ocasio-Cortez la semana pasada durante un mitin de campaña con más de 2.000 simpatizantes.

“Durante mucho tiempo, hemos tenido líderes políticos, incluso en el Partido Demócrata, que simplemente han querido ir a lo seguro”.

La preocupación del establishment demócrata se planteó en una reciente llamada de Third Way, un centro de estudios nacional que promueve una agenda política centrista. El grupo publicó un memorando la semana pasada, en el que advertía que la victoria de Mamdani sería “un golpe devastador en la lucha por derrotar al trumpismo”.

“Estamos muy preocupados por el futuro de todos los demócratas si Mamdani gana”, declaró Matt Bennett, vicepresidente ejecutivo de asuntos públicos, a los periodistas durante la llamada. “Aunque no gane las elecciones, si solo gana la designación, eso podría perjudicar a los demócratas”.

Cuomo ha hecho de su larga trayectoria en el gobierno y su experiencia con el presidente Donald Trump los pilares de su campaña de regreso. Considera a Mamdani un líder inexperto con ideas poco realistas y sugiere que Trump lo destrozaría como si fuera un cuchillo caliente en la mantequilla.

“Nunca ha hecho nada esencial. Y ahora, encima de todo eso, está Donald Trump”, dijo Cuomo durante un debate reciente.

Mamdani ha respondido centrándose en los escándalos de acoso sexual de Cuomo, su reputación de acosador y sus donantes multimillonarios.

Cuomo ha negado repetidamente las acusaciones de mala conducta.

“Nunca he tenido que renunciar por infamia”, dijo Mamdani durante un debate. “Nunca he acosado a las 13 mujeres que me acusaron creíblemente de acoso sexual. Nunca he demandado sus historiales ginecológicos.

Y nunca he hecho estas cosas porque no soy usted, Sr. Cuomo”.

Cuomo y otros rivales de Mamdani han criticado sus declaraciones sobre el antisemitismo y la guerra entre Israel y Hamas.

Mamdani ha acusado al gobierno israelí de llevar a cabo un “genocidio”. Y defendió el uso del lema “globalizar la intifada” como grito de guerra por los derechos humanos palestinos durante una entrevista con The Bulwark.

Mamdani dijo que creía que la frase se refería a “un deseo desesperado de igualdad e igualdad de derechos en la defensa de los derechos humanos palestinos”, y explicó que el Museo del Holocausto de Estados Unidos utilizó una palabra árabe similar que significa “levantamiento” para describir el levantamiento del gueto de Varsovia contra los nazis.

“He compartido mis opiniones con los neoyorquinos a lo largo de esta campaña, opiniones que siempre se basan en la creencia en los derechos humanos universales, lo que implica luchar contra el antisemitismo y la islamofobia”, declaró Mamdani a CNN.

La campaña de Mamdani ha propuesto un aumento del 800 % para el programa contra crímenes de odio de la ciudad.

Aun así, hubo muchas críticas a esos comentarios. Mamdani fue condenado por el Museo del Holocausto y algunos compañeros demócratas por usar una frase que, según ellos, incita a la violencia contra los judíos.

El contralor de la ciudad, Brad Lander, que ocupa el tercer lugar detrás de Mamdani y lo ha respaldado bajo el sistema de elección por orden de preferencia de las primarias, dijo que prefería que Mamdani evitara el término por completo.

La reacción de Mamdani fue igualmente visceral. Se emocionó y lloró mientras hablaba con los periodistas sobre las represalias, detallando las múltiples amenazas y las constantes llamadas de acoso que su oficina recibe a diario.

“Me duele que me presenten como si fuera un personaje de los neoyorquinos judíos que conozco y amo, y que son una parte fundamental de esta ciudad”, dijo Mamdani. “Cuando hablo, cuando hablo con emoción, mis rivales me definen como un monstruo. Recibo mensajes que dicen: ‘El único musulmán bueno es un musulmán muerto’. Recibo amenazas de muerte contra mí y contra mis seres queridos”.

También acusó a una comisión de acción política (PAC, por sus siglas en inglés) pro-Cuomo de diseñar un folleto de campaña que mostraba su foto aparentemente alterada para que su barba pareciera más oscura y espesa, junto a un texto que decía que Mamdani “rechaza los derechos de los judíos”. La campaña de Cuomo afirmó que nunca envió el folleto y que fue elaborado por un proveedor independiente.

Con información de Eric Bradner, de CNN.

