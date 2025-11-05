¿Quién es Grecia Quiroz, la viuda de Carlos Manzo que lo sucede como alcaldesa de Uruapan, México?

Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue designada este miércoles por el Congreso de Michoacán para ocupar…

Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue designada este miércoles por el Congreso de Michoacán para ocupar el cargo que tenía su esposo, quien fue asesinado la noche del sábado tras participar en un acto público en el centro de la ciudad.

El nombramiento se aprobó por unanimidad, con los 38 votos de los diputados presentes, en una sesión en la que Quiroz también rindió protesta. Entró al salón del pleno vestida de negro, cargando sombrero en el brazo izquierdo y acompañada de una foto de su marido.

“El legado de Carlos Manzo va a seguir, así hayan callado su voz”, dijo Quiroz en su primer discurso como alcaldesa.

“Yo por favor les pido a los ciudadanos que no decaigamos, que sigamos en esa lucha, en esa lucha que a él tanto le hubiese gustado”, agregó, en referencia a la prioridad que Manzo dio al combate a los grupos delictivos de la zona, para lo que en varias ocasiones solicitó apoyo de los gobiernos federal y estatal.

Manzo murió la noche del sábado tras ser atacado con arma de fuego. El presunto agresor fue abatido momentos después por los escoltas del alcalde, de acuerdo con la Fiscalía de Michoacán. A la fecha, la Fiscalía busca identificar al hombre —que tenía entre 17 y 19 años— y continúa con las investigaciones para dar con el resto de los responsables de la agresión, que atribuye a un grupo del crimen organizado.

El funcionario, quien ganó el cargo en 2024 como candidato independiente, debía encabezar la Alcaldía hasta 2027.

La Constitución y la Ley Orgánica Municipal de Michoacán establecen que, en caso de la ausencia definitiva de un alcalde, el Congreso estatal debe nombrar a quien lo sustituya.

El lunes, en una rueda de prensa, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que el bloque político que lideraba Manzo, conocido como Movimiento del Sombrero, propondría a su esposa para el relevo. Ramírez Bedolla también aseguró que su Gobierno apoyará a la Alcaldía.

“No los dejaremos solos, o solas, y trabajaremos de la mano con el movimiento independiente que fundó Carlos Manzo, el Movimiento del Sombrero”, afirmó.

La propuesta de nombrar a Quiroz como alcaldesa sustituta fue enviada al Congreso el martes por el diputado independiente Carlos Bautista Tafolla.

Antes de ser nombrada alcaldesa, Quiroz era la presidenta en Uruapan del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), un puesto honorario que en México suelen asumir las parejas de los funcionarios electos en poderes ejecutivos (presidentes, gobernadores o alcaldes).

Desde la presidencia del DIF a nivel local, Quiroz promovió actividades a favor de niñas, niños, mujeres y adultos mayores, según dio a conocer en comunicados y en publicaciones en su cuenta de Facebook. En octubre, por ejemplo, participó en campañas para prevenir el cáncer de mama.

Quiroz tiene dos hijos pequeños de su matrimonio con Manzo, quienes los acompañaban en algunas de sus actividades públicas.

El domingo, durante el funeral de su esposo, Quiroz lamentó los hechos y dijo que él fue el único alcalde “que se atrevió a alzar la voz” frente a los grupos criminales que afectan a Michoacán, un estado del suroeste de México con presencia de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos o La Familia Michoacana, según especialistas en seguridad.

“Aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha. No la apagarán porque seguiremos su legado”, insistió Quiroz en la ceremonia, en medio de algunos gritos de “¡No estás sola!” y “¡El pueblo está contigo!”.

El asesinato de Manzo se suma a los hechos de violencia que este año han afectado a Michoacán —un estado con 4,7 millones de habitantes— y ha generado tanto reacciones en todos los niveles de Gobierno como algunas manifestaciones.

La noche del lunes, luego de que en algunas protestas en Uruapan y otras ciudades se registraron actos de vandalismo, Quiroz publicó un video en Facebook en el que pidió a la ciudadanía protestar de forma pacífica. Argumentó que así lo habría querido su esposo, para quien exigió justicia.

“Su lucha no va, no iba encaminada a hechos violentos”, dijo Quiroz.

“Esto no se va a quedar así. Sin embargo, yo les pido a los ciudadanos que se están manifestando en algunos puntos de la ciudad de Uruapan, que están cayendo en el tema de vandalismo, yo les pido de favor, y en memoria de Carlos, que por favor lo hagamos de manera pacífica, lo hagamos de una manera civilizada”, agregó.

La tarde de este martes, Quiroz se reunió en privado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional.

Quiroz no dio declaraciones al salir del encuentro. Fue Sheinbaum quien este miércoles, en su conferencia de prensa diaria, dijo que habló con ella y su equipo cercano sobre la investigación del asesinato y caminar “hacia adelante”.

“Ella va a ser la presidenta municipal de Uruapan, el día de hoy va a tomar posesión en el Congreso del estado. Y acordamos seguir en comunicación para apoyar al municipio de Uruapan en este marco general del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, señaló la mandataria.

Quiroz fue nombrada este miércoles para terminar el mandato de su esposo hasta 2027. Frente a sí, tendrá el desafío de gobernar un municipio con una importante actividad agrícola, aquejado por grupos delictivos y donde más del 80% de la población se siente insegura, según el reporte que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer en octubre.

