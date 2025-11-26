¿Qué ver el Día de Acción de Gracias 2025? Esta es la agenda deportiva del jueves

Como cada año, millones de estadounidenses de costa a costa se preparan para un jueves de tradición y celebración. El…

Como cada año, millones de estadounidenses de costa a costa se preparan para un jueves de tradición y celebración. El Día de Acción de Gracias es una jornada ideal para que las familias se reúnan y el deporte forma una parte central. Por eso, no es novedad que este 27 de noviembre haya varios platos fuertes que prometen atraer la atención en millones de hogares.

El fútbol americano es el que mejor representa la tradición de Acción de Gracias. No hay año en el que no tenga una programación especial para esta fecha. Habitualmente, la NFL juega un partido cada jueves (el tradicional Thursday Night Football), un aperitivo de lo que será la jornada del domingo (que termina el lunes con un encuentro de cierre), pero para el cuarto jueves de cada noviembre la programación suma varios juegos de alto calibre.

2025 no será la excepción. La cartelera será triple.

Desde la 1 p.m., horario de Miami, los Packers de Green Bay visitan a los Lions de Detroit para alimentar una de las rivalidades más antiguas e importantes de toda la liga. Es un juego divisional que puede resultar trascendental para la clasificación a los playoffs.

Los Packers y los Lions tienen siete victorias cada uno, una menos de la que tienen los Bears de Chicago, los líderes de la división Norte que, hasta ahora, se quedarían con el boleto directo a la postemporada. Tanto los de Green Bay como los de Detroit también tienen buenas posibilidades de pelear por un lugar en los playoffs como “comodines” (un equipo que no gana su división, pero que obtiene uno de los tres mejores récords de partidos ganados y perdidos, excluyendo a los ganadores de cada zona). Sin embargo, el que pierda pondrá en riesgo su futuro en esta edición.

El segundo turno tendrá a uno de los equipos más populares de todo el país frente a frente con la gran dinastía de esta era. Los Dallas Cowboys vienen en ascenso, con dos triunfos en fila, el último ante el campeón defensor, Filadelfia Eagles, pero esta vez tendrán enfrente a Patrick Mahomes y compañía.

Los Chiefs de Kansas City, actuales subcampeones, están atravesando su temporada regular más difícil de los últimos años: están terceros en el Oeste de la Conferencia Americana, a tres triunfos de los líderes, los Broncos de Denver. Para colmo, hoy ni siquiera estarían entrando a la postemporada. Promesa de gran partido y un duelo ofensivo para alquilar balcones desde las 4:30 p.m., horario de Miami.

El último turno será un choque divisional que, en los papeles, puede resultar muy desparejo. Los Ravens de Baltimore reciben a los castigados Bengals de Cincinnati con una única misión: ganar para sostener el liderato del Norte de la Americana. El equipo de Lamar Jackson comenzó el año 1-5, pero desde entonces ganó todo lo que jugó y ahora parece pelear mano a mano con los Steelers de Pittsburgh por un lugar en la postemporada.

Cincinnati, por el contrario, está a una derrota de quedar oficialmente eliminado de la contienda. Todo ha ido mal para los de Ohio: la defensa es un colador, la protección al mariscal de campo no existe y el propio quarterback estuvo lesionado dos meses. Ahora, Joe Burrow está listo para volver y protagonizar un gran duelo de quarterbacks de la nueva generación.

Pero no solo el fútbol americano profesional atraerá miradas. También habrá una cartelera universitaria doble. Por un lado, Tuskegee y Alabama State animarán una nueva edición del ya histórico “Turkey Day Classic”, mientras que Navy y Memphis se enfrentarán en un duelo muy interesante de la American Athletic Conference.

Ni la NBA ni la NHL (la liga nacional de hockey sobre hielo) tendrán actividad, en una decisión que ya es tradición, pero sí habrá baloncesto universitario: la llamada “Feast Week” tendrá enfrentamientos por fuera de las conferencias. Por un lado, la Universidad de Carolina del Norte se medirá ante Michigan State, y Duke hará lo propio frente a Arkansas en un duelo de alto voltaje.

Para la comunidad mexicana en Estados Unidos habrá un atractivo adicional: las Chivas de Guadalajara reciben al Cruz Azul en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025. Ese encuentro comenzará a las 9:07 p.m., horario de Miami.

