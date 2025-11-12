¿Qué pasará en EE.UU. con los vuelos durante el feriado de Acción de Gracias? Esto sabemos

Los viajeros aéreos han vivido una temporada muy agitada este otoño con cancelaciones de vuelos y escasez de personal relacionadas…

Los viajeros aéreos han vivido una temporada muy agitada este otoño con cancelaciones de vuelos y escasez de personal relacionadas con el cierre parcial del Gobierno estadounidense, además de la congestión anual por el feriado de Acción de Gracias que aún está por llegar a los aeropuertos.

Esto es lo que sabemos sobre los viajes aéreos durante el ajetreado período navideño, cuando casi 6 millones de estadounidenses volaron en avión el año pasado, según cifras de la AAA.

Expertos y analistas del sector turístico dijeron que las aerolíneas podrían tardar una o dos semanas en recuperarse de las recientes interrupciones, y eso depende de que el cierre se resuelva para finales de esta semana.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, sugirió el martes, durante unas declaraciones en el aeropuerto central de Wisconsin, que las reducciones de vuelos podrían no terminar inmediatamente después de que se alcance un acuerdo para poner fin al cierre, pero que los vuelos podrían normalizarse para el Día de Acción de Gracias.

“Entonces depende de si los controladores aéreos volverán a trabajar”, ​​dijo Duffy. “Si los controladores se presentan, creo que volveremos a tener horarios de vuelo regulares”.

Más tarde, el martes, durante una rueda de prensa en el aeropuerto O’Hare de Chicago, Duffy declaró que esperaba que los problemas con los vuelos se resolvieran a tiempo para el periodo de mayor afluencia de viajeros por el Día de Acción de Gracias. Una votación en la Cámara de Representantes el miércoles podría acercar al Gobierno un paso más a la reapertura.

La reanudación gradual de los vuelos a los niveles previos al cierre es un proceso.

“No se puede simplemente “volver a encender las luces” como si fuera un generador durante una tormenta fuerte”, comentó Katy Nastro, experta en viajes de Going.com, en un correo electrónico. “Es probable que el sistema de aviación sufra interrupciones durante toda la semana y la próxima, pero solo podemos esperar que, a medida que se reanuden los vuelos, la cantidad de interrupciones comience a disminuir”.

Nastro afirmó que es improbable que el alto nivel de interrupciones observado recientemente se prolongue durante la semana festiva si el Gobierno reabre pronto. Dicho esto, la escasez de controladores aéreos que llevó a la FAA a ordenar recortes de vuelos probablemente seguirá siendo un factor incluso después de que se restablezcan los horarios.

La escasez de controladores aéreos, que ya sufría una larga pandemia, se agravó con el cierre del Gobierno, cuando algunos trabajadores que no cobraban dejaron de ir a trabajar. Finalmente, la FAA ordenó la reducción de vuelos, que, según se prevé, se irán incrementando gradualmente hasta el viernes.

Duffy afirmó que antes del cierre del Gobierno, un promedio de cuatro controladores aéreos se jubilaban diariamente. Recientemente, esa cifra aumentó a entre 15 y 20 por día, lo que significa que “esto seguirá presente en el transporte aéreo mucho después de que el Gobierno reabra sus puertas”, declaró Duffy a CNN el domingo.

Los pasajeros que llegan a los controles de seguridad de la TSA en determinados aeropuertos, como los de Houston y Atlanta, han experimentado de forma intermitente largos tiempos de espera debido a problemas de personal.

Independientemente de lo que ocurra con el cierre, los viajeros que planeen sus viajes de Acción de Gracias deberían dirigirse al aeropuerto preparados con tantos recursos como sea posible para una rápida adaptación.

Antes de tu viaje, descarga la aplicación de tu aerolínea y activa las notificaciones para estar al tanto de los cambios de vuelo. También te pueden resultar útiles aplicaciones de terceros como FlightAware, Flighty y TripIt.

Y busca alternativas de vuelo, por si tu viaje original se ve afectado. La plataforma de viajes Hopper sugiere reservar con su servicio de Asistencia en Caso de Cancelación, que ofrece la posibilidad de cambiar la reserva con cualquier aerolínea. Otras plataformas de reservas y aerolíneas ofrecen servicios similares.

Llegue al aeropuerto con tiempo, al menos dos horas antes de los vuelos nacionales, pero posiblemente incluso antes durante el ajetreado período de vacaciones.

El primer vuelo del día es una excelente opción, según Hayley Berg, economista principal de Hopper. “En general, los vuelos que salen después de las 9 de la mañana tienen el doble de probabilidades de retrasarse que las salidas programadas entre las 5 y las 8 de la mañana”, afirmó Berg en un correo electrónico.

En estos momentos, los vuelos no suelen ir llenos, por lo que conseguir otro vuelo no debería ser un problema, dijo John DiScala, fundador del sitio web de viajes JohnnyJet.com.

“Sin embargo, si coincide con las vacaciones, los vuelos salen completos y no será fácil encontrar otro. Así que podrías quedarte atrapado. El tiempo apremia: tienes que darte prisa.”

Mantente al tanto del estado de tu vuelo, contacta inmediatamente con la aerolínea (ya sea a través del chat de su aplicación, llamándola por teléfono o haciendo cola para atención al cliente si estás en el aeropuerto). Ten todas las opciones posibles para resolver tu situación rápidamente. “Y siempre sé amable”, añadió DiScala.

Aquí encontrará más consejos sobre qué hacer si su vuelo se retrasa o se cancela.

Informarse adecuadamente es fundamental, pero también es válido adoptar una postura de esperar y ver qué sucede, especialmente ahora que la reapertura por parte del Gobierno parece más cercana.

No canceles tus planes de viaje en avión por preocupaciones relacionadas con el cierre, a menos que la aerolínea te ofrezca un reembolso completo, aconseja DiScala.

Para viajar esta semana, la mayoría de los pasajeros aéreos estadounidenses pueden cambiar sus boletos —incluso en clase económica básica— sin costo alguno, gracias a las exenciones implementadas por las aerolíneas para vuelos a corto plazo. Estas exenciones se extenderían si los recortes relacionados con el cierre del Gobierno se prolongaran, afirma DiScala.

DiScala recomienda a los viajeros que compren nuevos billetes que eviten las tarifas económicas básicas, por si las futuras exenciones excluyen los billetes más baratos. Las aerolíneas también suelen ofrecer exenciones cuando tormentas importantes amenazan sus operaciones, así que conviene estar atento a la previsión meteorológica.

Aprovecha las exenciones, aconseja DiScala. Es una oportunidad gratuita para modificar tus planes, ya sea que decidas cancelar el viaje, extender tu estadía o buscar un mejor itinerario.

Contar con un buen plan B es útil si es fundamental llegar rápidamente a tu destino.

Eso podría significar comprar un billete alternativo para al menos unas horas después de tu vuelo original en una aerolínea diferente, dijo DiScala, “pero eso solo si necesitas estar en algún lugar absolutamente o si realmente te preocupa”.

La forma más sencilla de hacerlo es con puntos o millas de fidelización, ya que puedes recuperarlos fácilmente si cancelas el vuelo alternativo. Si necesitas comprar un segundo billete, evita la tarifa económica básica para poder cancelarlo y obtener un crédito de viaje que suele ser válido por un año.

Reservar un coche de alquiler puede ser una buena idea en caso de incidencias o si prefieres conducir. Las principales compañías de alquiler de coches, Hertz y Avis, registraron un aumento considerable en las reservas de alquileres de solo ida tras las primeras cancelaciones de vuelos. Hertz informó de un incremento del 20 % interanual en las reservas de solo ida durante el fin de semana, señalando que muchas de las cancelaciones de vuelos correspondían a rutas regionales más cortas.

Actualmente, en algunos lugares “los coches de alquiler ya no están disponibles o tienen un precio muy elevado”, dijo Nastro.

Si va a volar en una ruta regional, de menos de 800 kilómetros aproximadamente, durante un período plagado de interrupciones, “quizás debería considerar la posibilidad de conducir porque los vuelos regionales son los primeros en ser cancelados”, dijo DiScala.

Si bien no consuela a los pasajeros de vuelos cancelados, estas cancelaciones regionales suelen afectar a menos pasajeros, señaló el consultor de aviación Mike Boyd. Su consejo la semana pasada, cuando se implementaron los recortes de vuelos, fue “tomarse un respiro” y “relajarse”.

“Se trata de una propuesta de reducción del 10 % en los vuelos, no en los asientos, no en los pasajeros. Vuelos”, dijo Boyd, señalando que las reducciones en los vuelos de American Airlines a destinos de Texas como Waco y Killeen probablemente afectaron a un total de aproximadamente 50 personas por vuelo.

Los pasajeros que contrataron un seguro de viaje antes del anuncio del cierre del Gobierno, el 1 de octubre, podrían tener suerte, ya que su aseguradora podría considerarlo un «evento imprevisto», según Chrissy Valdez, directora sénior de Operaciones del comparador de seguros de viaje Squaremouth. Consulte con su aseguradora la letra pequeña de su póliza.

“Para los viajeros que buscan comprar un seguro para un próximo viaje, el cierre del Gobierno quedará excluido de la cobertura estándar por cancelación e interrupción del viaje, ya que ahora se considera un evento conocido”, dijo Valdez.

Según ella, las coberturas de cancelación por cualquier motivo e interrupción por cualquier motivo ofrecen el mayor nivel de protección para los viajeros que buscan un seguro en este momento.

La incertidumbre de esperar a ver cómo se desarrollará el Día de Acción de Gracias no es para todos. Algunos estadounidenses han optado preventivamente por un plan B para evitarse el estrés.

Alexis Miller-Weissman, residente de Seattle, compró billetes de Amtrak la semana pasada como plan de contingencia para el viaje que realizará con su esposo y su hijastro para visitar a sus padres y otros familiares en el norte de Nevada para el Día de Acción de Gracias.

Eso fue antes de que el domingo comenzara a tomar forma un acuerdo en el Congreso. Pero tras conocerse la noticia, decidieron seguir adelante con el viaje en tren desde Seattle en lugar de arriesgarse a pasar la semana festiva en el aeropuerto de SeaTac. Recibió un crédito por sus billetes de Alaska Airlines, escribió Miller-Weissman en un mensaje a CNN.

El viaje en tren dura más de 29 horas… pero es pintoresco y tranquilo.

Chris Boyette, Amanda Musa, Alaa Elassar, Alexandra Skores y Chris Isidore, de CNN, contribuyeron a este informe.

