¿Qué está abierto y qué está cerrado el Día de los Veteranos en EE.UU.?

El Día de los Veteranos, que conmemora a todos los que sirven en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, es un día festivo federal desde 1954 y se ha celebrado de alguna forma durante más de un siglo. Originalmente conmemoraba el fin de la Primera Guerra Mundial.

Como es un día festivo federal, muchas oficinas gubernamentales están cerradas (aunque algunas ya estaban afectadas por el cierre del Gobierno).

Aquí te indicamos qué estará abierto o cerrado este Día de los Veteranos:

Las principales cadenas como Walmart, Target y Home Depot estarán abiertas el Día de los Veteranos, aunque siempre es recomendable consultar el horario de cada tienda.

Asimismo, los restaurantes de comida rápida como McDonald’s y Wendy’s también estarán abiertos. Algunos restaurantes, como Chipotle, incluso ofrecerán comidas gratuitas o con descuento a los veteranos.

El Día de los Veteranos es un día festivo estatal en casi todo el país (Wisconsin es una excepción), por lo que lo más probable es las oficinas locales y las escuelas públicas estén cerradas ese día.

Las oficinas de correos permanecerán cerradas y el Servicio Postal de Estados Unidos no realizará entregas de correo ordinario. UPS y FedEx estarán operativas, pero se prevén cambios en el servicio debido al día festivo.

Los parques nacionales estarán abiertos, pero algunos servicios podrían verse afectados por el cierre del Gobierno.

La mayoría de los bancos minoristas, como Chase, Wells Fargo y Capital One, permanecerán cerrados, al igual que la Reserva Federal.

La Bolsa de Nueva York y el Nasdaq seguirán operando con normalidad.

