¿Qué dice la propuesta de paz de 28 puntos para Ucrania?

El Gobierno de Trump elaboró una nueva propuesta de 28 puntos para poner fin a la guerra en Ucrania que incluye muchas concesiones a Rusia.

Según un borrador, sus disposiciones incluirían que Kyiv ceda territorio a Rusia, renuncie a sus aspiraciones de unirse a la OTAN y limite el tamaño de su ejército.

Funcionarios estadounidenses dijeron que el plan aún se estaba trabajando y que cualquier acuerdo final requeriría concesiones de ambas partes.

Nick Paton Walsh, corresponsal jefe de seguridad internacional de CNN, y Matthew Chance, corresponsal jefe de asuntos globales, explican lo que implica este plan de paz.

