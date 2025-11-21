Live Radio
Home » Latest News » ¿Qué dice la propuesta…

¿Qué dice la propuesta de paz de 28 puntos para Ucrania?

CNN

November 21, 2025, 5:08 PM

El Gobierno de Trump elaboró una nueva propuesta de 28 puntos para poner fin a la guerra en Ucrania que incluye muchas concesiones a Rusia.

Según un borrador, sus disposiciones incluirían que Kyiv ceda territorio a Rusia, renuncie a sus aspiraciones de unirse a la OTAN y limite el tamaño de su ejército.

Funcionarios estadounidenses dijeron que el plan aún se estaba trabajando y que cualquier acuerdo final requeriría concesiones de ambas partes.

Nick Paton Walsh, corresponsal jefe de seguridad internacional de CNN, y Matthew Chance, corresponsal jefe de asuntos globales, explican lo que implica este plan de paz.

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Related News

Recommended

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up