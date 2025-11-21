¿Qué dice la propuesta de paz de 28 puntos para Ucrania?

El Gobierno de Trump elaboró una nueva propuesta de 28 puntos para poner fin a la guerra en Ucrania que incluye muchas concesiones a Rusia.
Según un borrador, sus disposiciones incluirían que Kyiv ceda territorio a Rusia, renuncie a sus aspiraciones de unirse a la OTAN y limite el tamaño de su ejército.
Funcionarios estadounidenses dijeron que el plan aún se estaba trabajando y que cualquier acuerdo final requeriría concesiones de ambas partes.
Nick Paton Walsh, corresponsal jefe de seguridad internacional de CNN, y Matthew Chance, corresponsal jefe de asuntos globales, explican lo que implica este plan de paz.
The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.