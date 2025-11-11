¿Qué contiene el proyecto de ley que pondría fin al cierre del Gobierno más largo en la historia de EE.UU.?

El Congreso se está moviendo rápidamente para aprobar un paquete de financiamiento que pondría fin al cierre federal más largo…

El Congreso se está moviendo rápidamente para aprobar un paquete de financiamiento que pondría fin al cierre federal más largo en la historia de Estados Unidos.

La Cámara tiene previsto votar el miércoles sobre un proyecto de ley de compromiso después de que el Senado aprobara el paquete la noche del lunes. Ocho senadores demócratas desafiaron al liderazgo de su partido para apoyar la legislación, abandonando su demanda clave de que la ley extendiera los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que están por expirar a fin de año.

Como parte del acuerdo, el Senado votará sobre los subsidios mejorados el próximo mes. Es notable que el acuerdo con los republicanos no garantiza que la asistencia ampliada se extienda.

Esto es lo que contiene el proyecto de ley, según los resúmenes proporcionados por el Congreso:

El proyecto de ley proporcionaría fondos para la mayoría de las agencias federales hasta el 30 de enero.

Eso significa que si los dos partidos no logran llegar a un acuerdo sobre otra medida temporal de gastos o un paquete que financie las agencias hasta el final del año fiscal, gran parte del Gobierno federal podría volver a cerrar en menos de tres meses.

Sin embargo, la legislación proporciona financiamiento de todo el año para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), la rama legislativa y las construcciones militares y asuntos de veteranos. Así que estas funciones continuarían incluso si se produce un nuevo estancamiento en el Capitolio.

La legislación financiaría completamente el programa de cupones de alimentos por el resto del año fiscal, que termina el 30 de septiembre.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) estuvo en el centro de atención durante el cierre después de que el USDA dijera que no recurriría a un fondo de contingencia para proporcionar al menos beneficios parciales para noviembre. Se produjeron batallas legales, lo que resultó en que algunos de los casi 42 millones de beneficiarios de cupones de alimentos del país recibieran sus asignaciones completas la semana pasada, otros recibieran beneficios parciales y otros aún esperaran cualquier tipo de ayuda.

El acuerdo también repondría el fondo de contingencia de SNAP y los programas de nutrición infantil, incluidos los almuerzos escolares gratuitos y a precio reducido.

Además, proporciona US $8.200 millones para Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (conocido como WIC), que atiende a aproximadamente 7 millones de mujeres embarazadas, nuevas madres y niños pequeños. Eso es un aumento de US$ 603 millones en comparación con el año fiscal anterior. El fondo de contingencia de WIC también sería reabastecido.

La legislación proporciona US $460 millones para el Programa de Alimentos Complementarios para Productos Básicos, que suministra cajas de alimentos mensuales a más de 700.000 adultos mayores de bajos ingresos.

Preocupados por su propia seguridad y la de sus equipos, los legisladores incluyeron US$ 203,5 millones en nuevos fondos para reforzar las medidas de seguridad y proteger a los miembros de la Cámara y el Senado dentro del paquete. También proporciona fondos para apoyar los requerimientos de seguridad física del complejo del Capitolio y las prácticas de ciberseguridad.

El proyecto de ley también incluye US$ 852 millones para la Policía del Capitolio de EE.UU. y proporciona US$ 28 millones adicionales para la protección y seguridad de los jueces de la Corte Suprema.

El paquete proporciona US$ 115.000 millones para la atención médica discrecional de Asuntos de los Veteranos, un aumento de más de US$ 2.300 millones respecto al año fiscal anterior. Incluye fondos para el Fondo de Exposiciones Tóxicas de la Guerra, salud rural, cuidadores, salud de la mujer, prevención de la falta de vivienda de veteranos, salud mental y cuidado infantil.

La legislación también garantiza el pago retroactivo para aproximadamente 1,4 millones de trabajadores federales que fueron suspendidos o trabajaron sin paga durante el cierre. Muchos han perdido dos cheques de pago completos, además de uno parcial.

Aunque el presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley durante el estancamiento de 2018-2019 que aseguraba que los trabajadores federales recibirían el pago retroactivo, el Gobierno puso en duda si los empleados suspendidos serían compensados cuando terminara este cierre.

El paquete también revierte los esfuerzos de varias agencias para implementar reducciones de personal durante el cierre, estableciendo que los niveles de fuerza laboral volverán a lo que eran antes de la interrupción de las asignaciones presupuestarias. También impide despidos adicionales de empleados federales hasta el 30 de enero.

Al menos siete agencias enviaron avisos de reducción de personal a aproximadamente 4.000 trabajadores en octubre, aunque las acciones fueron suspendidas por un tribunal federal.

El acuerdo incluye una sección que requeriría que el Departamento de Justicia y el FBI notifiquen al Senado cuando un legislador esté bajo investigación y si su información personal está siendo citada.

El lenguaje, incluido en uno de los proyectos de ley de asignaciones presupuestarias, surge después de que los republicanos del Senado publicaron registros del FBI relacionados con una investigación denominada “Arctic Frost”, que se refería al plan de electores falsos de 2020 donde aliados de Trump presionaron a los electores republicanos para registrar votos del colegio electoral para Trump en estados en los que había ganado el expresidente Joe Biden.

