Primero “cerdita”, ahora “fea”: Trump continúa atacando a periodistas mujeres

The New York Times publicó un reportaje detallado y basado en datos sobre señales de envejecimiento del presidente Donald Trump. El presidente, de 79 años, respondió llamando “fea” a la periodista que coescribió la historia.

El posteo de Trump en Truth Social del miércoles llegó menos de dos semanas después de que le dijera “cállate, cerdita” (“piggy”, en inglés) a otra periodista, lo que volvió a poner la atención en sus insultos de género y su brusquedad general.

La historia del Times analizó las agendas públicas de Trump este año y durante su primer mandato. El periódico concluyó que los estadounidenses ven a Trump “menos que antes”. “Tiene menos eventos públicos en su agenda y viaja mucho menos dentro del país que a esta altura de su primer año en el cargo, en 2017, aunque está realizando más viajes al extranjero”.

Trump también “mantiene una agenda pública más corta que antes” y “cuando está en público, ocasionalmente, su energía muestra signos de desgaste”. Sin embargo, señaló el reportaje, Trump “sigue siendo casi omnipresente en la vida estadounidense” y responde a preguntas de la prensa “mucho más a menudo” que Joe Biden.

Trump respondió el miércoles por la mañana diciendo: “Los raros del fracasado New York Times están en eso de nuevo”.

No mencionó al periodista que coescribió la historia, Dylan Freedman, quien integra el equipo de iniciativas de IA del periódico, pero atacó personalmente a la periodista Katie Rogers, corresponsal de la Casa Blanca.

“La autora de la historia, Katie Rogers, a quien asignan a escribir solo cosas malas sobre mí, es una reportera de tercera categoría que es fea, por dentro y por fuera”, escribió Trump.

El presidente incluyó el insulto dentro de un extenso mensaje promocional sobre lo duro que, según él, ha trabajado este año. “Tengo mis números de encuestas más altos, de todos los tiempos”, afirmó falsamente: su aprobación ha caído notablemente respecto al pico de su segundo mandato.

“Habrá un día en que me falte energía, eso le pasa a todos”, dijo Trump, “pero con un EXAMEN FÍSICO PERFECTO Y UNA PRUEBA COGNITIVA COMPLETA (‘que la aprobé’) REALIZADOS RECIENTEMENTE, ciertamente no es ahora”.

Parte de la historia del Times se centró en la salud de Trump, incluido el hecho de que se sometió a una resonancia magnética a principios de octubre, pero aún no ha revelado públicamente la razón.

El Times dijo que presentó preguntas detalladas sobre la salud del presidente pero no recibió respuestas.

En su lugar, la secretaria de Prensa Karoline Leavitt emitió un comunicado descalificando a Biden y asegurando que Trump y su equipo “han sido abiertos y transparentes”.

La respuesta de Trump también atacó largamente al Times, llamándolo “el New York Times pronto a desaparecer”, sin tener en cuenta la rentabilidad de la publicación y el crecimiento de sus suscripciones digitales.

El presidente también está demandando actualmente al Times por difamación, aunque expertos legales sostienen que su caso es débil y probablemente fracasará.

Un portavoz del Times respondió el miércoles a los insultos defendiendo a Rogers y a la institución en su conjunto.

“El reporteo del Times es preciso y se basa en información de primera mano de los hechos”, dijo el medio. “Los insultos y descalificaciones personales no cambian eso, ni harán que nuestros periodistas duden en cubrir este Gobierno frente a tácticas de intimidación como esta. Reporteros expertos y exhaustivos como Katie Rogers ejemplifican cómo una prensa independiente y libre ayuda a que el pueblo estadounidense comprenda mejor a su Gobierno y a sus líderes”.

