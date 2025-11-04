Presidente de Perú dice que mantuvo la cordialidad con México “hasta donde se pudo” antes de cortar relaciones diplomáticas

El presidente interino de Perú, José Jerí, dijo este martes que Perú “mantuvo la cordialidad hasta donde se pudo” con…

El presidente interino de Perú, José Jerí, dijo este martes que Perú “mantuvo la cordialidad hasta donde se pudo” con México, al referirse a la decisión de su Gobierno de romper relaciones diplomáticas con el país por la decisión de dar asilo a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez.

“Creo que hemos demostrado que la ruptura de relaciones diplomáticas responde justamente a un criterio que hemos tenido”, aseguró Jerí en una entrevista exclusiva con CNN desde Lima.

El presidente interino dijo que evalúa con Cancillería la decisión de otorgar el salvoconducto a la exfuncionaria del Gobierno de Pedro Castillo, investigada en Perú por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado, señalamientos que Chávez rechaza.

La posibilidad de ofrecer un salvoconducto a Chávez, agregó, la definirán “estrictamente” con la recomendación de Cancillería. Y adelantó que probablemente el viernes se conozca “la postura definitiva” de Perú al respecto.

Jerí aseguró que aceptará la recomendación de la Cancillería en los términos que así lo plantee, y dijo que será en base a “información técnica y acuerdos internacionales”.

También dejó en claro que existe una tensión con el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por lo que consideran una intromisión en asuntos de su país. México por su parte planteó su desacuerdo con la decisión de Perú. “Nosotros tampoco estábamos de acuerdo cuando ella se expresaba respecto a asuntos internos de nuestro país, y creo que hemos mantenido la cordialidad hasta donde se pudo”.

Pese a ese conflicto en curso, Jerí no prevé que esto afecte a las relaciones comerciales. “Todavía hay un principio de realidad entre ambos países. Cancillería y los sectores son los que continuarán. Y además, a nivel consular todavía mantendremos las iniciativas que siempre se han sostenido en el tiempo”.

La tensión en las relaciones entre ambos países se remonta a años atrás, cuando el Gobierno del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó a Pedro Castillo, razón por la que el Congreso peruano declaró persona non grata al entonces presidente en mayo de 2023.

En las últimas horas, la situación se profundizó tras la decisión de México de otorgar asilo a Chávez, investigada por su presunta participación en el supuesto intento de golpe de Estado que habría sido perpetrado por Castillo en 2022. La defensa de Chávez sostiene que la excongresista es objeto de “persecución política” en Perú.

