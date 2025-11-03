Posponen para diciembre las audiencias de Kilmar Ábrego García

Dos días de audiencias sobre si el procesamiento de Kilmar Ábrego García por parte del Gobierno en Tennessee se dio…

Dos días de audiencias sobre si el procesamiento de Kilmar Ábrego García por parte del Gobierno en Tennessee se dio de manera ilegal se han trasladado a principios de diciembre después de que los abogados de Ábrego García argumentaran que los fiscales no habían entregado las comunicaciones entre altos funcionarios del Departamento de Justicia y los fiscales encargados del caso.

Las audiencias, originalmente programadas para el 4 y 5 de noviembre, se pospusieron para el 8 y 9 de diciembre, poco más de un mes antes de que comience el juicio de Ábrego García en el caso de trata de personas a finales de enero.

Los abogados de Ábrego García han argumentado que el vicesecretario de Justicia Todd Blanche y otros querían que su cliente fuera procesado después de que el Gobierno de EE.UU. admitiera haberlo deportado erróneamente —siendo él un no ciudadano estadounidense— de regreso a El Salvador, a pesar de una orden judicial destinada a evitar tal acción.

Los fiscales dicen que el fiscal federal para el Distrito Medio de Tennessee tomó solo la decisión de procesar a Ábrego García y han luchado contra los intentos de que Blanche y otros testifiquen.

Se desconoce cómo se desarrollarán las disputas sobre qué información deben entregar los fiscales y quiénes estarán obligados a testificar. Al permitir las audiencias, el juez que preside el caso les dijo a ambas partes que había suficiente evidencia de procesamiento selectivo y vengativo en el caso como para justificar un mayor escrutinio, a pesar de su raro éxito en casos federales.

