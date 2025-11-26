¿Podrá Trump romper el círculo vicioso que prolonga la guerra en Ucrania?

Las evaluaciones optimistas de los funcionarios estadounidenses están conduciendo al último esfuerzo del presidente Donald Trump para poner fin a…

Las evaluaciones optimistas de los funcionarios estadounidenses están conduciendo al último esfuerzo del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania hacia una prueba de fuego familiar e inevitable.

¿Aceptará Rusia cualquier acuerdo que Ucrania y sus socios europeos modifiquen para garantizar su soberanía y seguridad?

Trump anhela un arreglo, tanto porque vive para los acuerdos como porque intenta presentarse como un pacificador global mientras como parte de su legado.

El mandatario republicano ha demostrado que no le preocupa demasiado si un pacto final acaba beneficiando al agresor, Rusia, o si dejará a los estados europeos de la OTAN temiendo un mayor expansionismo del Kremlin.

Después de un día de retórica esperanzadora desde Washington, Trump pareció confirmar los temores de sus críticos cuando pareció señalar que no se exigiría a Rusia que cediera mucho terreno en las conversaciones para poner fin a una guerra que comenzó con una invasión ilegal.

“Bueno, están haciendo concesiones. Su gran concesión es que dejen de luchar y no vuelvan a tomar más tierras”, declaró Trump a los periodistas este martes por la noche.

Dado que vuelve a forzar la situación, con un borrador de plan que inicialmente parece obra de Rusia, Ucrania no tiene más remedio que aceptar. Pero Kyiv intenta eliminar las condiciones que amenazarían su existencia y su capacidad de defensa después de la guerra.

Las naciones europeas no están dispuestas a distanciarse de Trump, pues dependen de él para su defensa y para la venta de armas para Ucrania. Así que no les quedó otra opción que seguir su patrón habitual: elogiar al presidente mientras se esfuerzan por reprimir las ideas prorrusas que ponen en peligro su propia seguridad.

Las sospechas de Europa hacia Moscú se acentúan porque culpan a la guerra híbrida rusa de una serie de intrusiones con drones, ciberataques, sabotajes y tensos enfrentamientos aéreos y navales.

Pero a medida que aumenta la anticipación en Washington en medio de señales de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronto visitará a Trump para discutir un acuerdo, los obstáculos perennes que frustraron los esfuerzos pasados ​​están resurgiendo.

¿Podrá Trump convencer al presidente Vladimir Putin de un acuerdo aceptable para Zelensky, dadas las exigencias rusas de que Ucrania ceda territorio estratégico que Moscú no controla?

¿Tiene el Kremlin algún interés en negociar un alto el fuego o un acuerdo de paz a largo plazo que limite sus esfuerzos por estrangular a una Ucrania independiente?

¿Sería genuino cualquier cambio de postura por parte de Rusia, o simplemente una forma de prolongar las negociaciones mientras las fuerzas de Moscú avanzan en primera línea?

Esta última pregunta explica por qué los países europeos exigen un alto el fuego antes de un proceso de paz completo, una condición a la que Rusia se ha resistido en intentos previos de poner fin a la guerra.

En última instancia, la nueva iniciativa de paz de Trump dependerá de si Putin quiere hacer la paz. Desde que invadió Ucrania hace más de tres años, no ha habido indicios de que así sea.

Si eso no cambia, otra pregunta cobrará aún más urgencia: ¿Cuánto tiempo estará dispuesto Trump a tolerar este ciclo de futilidad antes de retirarse por completo, lo que representaría una victoria para Moscú?

La Casa Blanca expresó el martes gran optimismo de que un acuerdo estaba al alcance después de varios días de conversaciones en Europa y el Golfo en las que participaron el Secretario de Estado Marco Rubio, el Secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, y otros altos funcionarios.

► Trump celebró el martes un “tremendo progreso” en el perfeccionamiento de su plan de paz inicial de 28 puntos, ampliamente criticado por ser una simple lista de deseos de Rusia.

El mandatario anunció que había ordenado a su enviado, Steve Witkoff, que fuera a Moscú para reunirse con Putin.

El especialista en bienes raíces, convertido en enviado, podría recibir una cálida bienvenida, a juzgar por la transcripción de una llamada que mantuvo con un alto asesor de Putin en octubre, en la que parecía estar instruyendo a los rusos para que halagaran a Trump y así lograr la aprobación del plan de paz al estilo de Gaza.

En la transcripción publicada por Bloomberg News, parece asesorar tanto del Gobierno ruso como de la Casa Blanca.

Pero el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, dijo en una declaración que “esta historia demuestra una cosa: el enviado especial Witkoff habla con funcionarios tanto en Rusia como en Ucrania casi todos los días para lograr la paz, que es exactamente lo que el presidente Trump lo designó”.

► Zelensky sugirió que los líderes europeos, que han actuado como una especie de guardaespaldas diplomáticos para él en el pasado, podrían ser útiles en cualquier reunión con Trump en Estados Unidos.

► El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, afirmó que Ucrania podría aceptar gran parte de la propuesta estadounidense en su forma actual.

Sin embargo, una fuente ucraniana con conocimiento directo de las conversaciones declaró a Matthew Chance, de la CNN, que persisten algunas de las disputas más acaloradas, como la de si Ucrania cederá territorio que Rusia no ha conquistado; el límite impuesto por Moscú al tamaño de su ejército de posguerra; y la de si Ucrania renunciará a sus ambiciones de convertirse en miembro de la OTAN.

Starmer lo insinuó al afirmar: “Ucrania se mantiene firme. Y es la línea de su soberanía y su defensa”.

► Mientras tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que las garantías de seguridad europeas propuestas para Ucrania incluirían un componente estadounidense tras un acuerdo de paz.

No obstante, Rusia siempre ha rechazado tales propuestas, por lo que no está claro si Occidente simplemente está negociando consigo mismo.

Quizás quede más claro durante el feriado de Acción de Gracias si hay progreso o si es solo una ilusión.

Esta Casa Blanca tiende a pregonar los avances graduales como grandes triunfos de Trump.

En un momento dado del martes, un funcionario estadounidense afirmó que Ucrania había llegado a un acuerdo, pero Kyiv moderó las expectativas. Por lo tanto, es mejor no juzgar las perspectivas de las conversaciones basándose en el optimismo de un presidente que una vez prometió poner fin a la guerra en 24 horas.

Por otra parte, Washington está empleando una táctica tradicional, vital para todas las negociaciones de paz: crear una impresión de impulso incluso cuando no existe, para mantener vivas las esperanzas y aumentar los costos diplomáticos que cualquiera de las partes tendría que asumir si se retira de la mesa.

Trump causó conmoción al otro lado del Atlántico con su propuesta inicial de 28 puntos. Incluía las exigencias de Rusia de que Ucrania cediera las tierras que aún posee en las regiones orientales de Donetsk y Luhansk, y una cláusula que estipulaba que su enemigo nunca se uniría a la OTAN.

Su elección del momento oportuno pareció un oportunismo cínico, en un momento de debilidad para Zelensky, envuelto en un escándalo de corrupción, y mientras las tropas rusas avanzan en el campo de batalla, para imponer un fin injusto a la guerra en Ucrania.

Pero si Trump logra un avance, no sería la primera vez que lo hace recurriendo a la táctica de adoptar una postura maximalista y de amenazar con retirarse. Como líder de Occidente y amigo de Putin, el presidente estadounidense podría ser la única fuerza capaz de cambiar los cálculos políticos.

Las autoridades estadounidenses parecen estar intentando implementar un modelo similar al que dio lugar a un alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamas, que también comenzó con una larga lista de propuestas que posteriormente se refinaron.

Pero ambos escenarios son diferentes. Trump pudo y estuvo dispuesto a presionar a Israel para que se adhiriera a su plan. Los países árabes hicieron lo mismo con Hamas.

Sin embargo, Trump parece carecer de la influencia o la voluntad para presionar de forma similar a Rusia, a pesar de las recientes sanciones secundarias impuestas por Estados Unidos a las exportaciones petroleras de Moscú, que mantienen en marcha su maquinaria bélica.

Aun así, el alto el fuego entre Israel y Hamas se ha mantenido, a pesar de su fragilidad, y los funcionarios estadounidenses, incluidos algunos de los involucrados en la ofensiva en Ucrania, han trabajado diligentemente para intentar iniciar un verdadero proceso de paz. Pocos creían que Witkoff y otros altos cargos de la administración pudieran lograrlo.

En Europa, Estados Unidos e incluso Kyiv se acepta desde hace tiempo que Ucrania no podrá recuperar en la mesa de negociaciones la mayor parte del territorio perdido en la guerra.

Pero las exigencias rusas de la totalidad de Luhansk y Donetsk podrían ser un factor decisivo para Kyiv, ya que esto podría posicionar a Rusia para lanzar otro ataque en el futuro.

Las propuestas estadounidenses vistas por CNN sugieren que la zona de Luhansk y Donetsk, la más disputada, podría convertirse en un área desmilitarizada. Sin embargo, esto podría privar a Ucrania de su mejor defensa contra un ataque desde el este.

Incluso en medio de conversaciones sobre avances reales en Europa, sigue habiendo un profundo escepticismo en Ucrania después de días de nuevos ataques aéreos rusos.

“Créanme, nadie desea la paz más que todos nosotros”, declaró la parlamentaria ucraniana Inna Sovsun a Zain Asher en CNN International. Pero añadió: “Francamente, no se está ejerciendo mucha presión sobre Rusia. Las únicas concesiones que se han debatido son: ‘¿Qué concesiones va a hacer Ucrania?’ ¿Cuáles son las concesiones que va a hacer Rusia?”

Cualquier alto el fuego que implique la paralización del campo de batalla en las líneas del frente actuales, además de garantías de seguridad —incluyendo una fuerza de estabilización europea y el apoyo de Estados Unidos— podría tener una oportunidad. Sin embargo, Rusia no ha dado señales de haber retirado sus objeciones a tales condiciones. Y nadie en el lado europeo del Atlántico confía en Putin.

Y algunas brechas podrían ser insalvables.

Zelensky afirmó este martes que los principios del documento estadounidense pueden desarrollarse aún más para lograr acuerdos más profundos. Pero cuanto más se refina una propuesta para complacer a Zelensky y a Europa, más se aleja de la postura maximalista de Moscú.

El senador demócrata Chris Van Hollen, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, explicó este martes en “CNN News Central” lo que estaba en juego. “Era un plan con influencia rusa. Y, por supuesto, los ucranianos y nuestros aliados europeos se resistieron. Y ahora… hubo estas conversaciones en Ginebra donde, al parecer, ucranianos y estadounidenses están prácticamente de acuerdo. Ha pasado de 28 puntos a 19. Pero si eres Rusia, piensas: ‘Oye, me quedo con el plan original de Trump, ¿no?’”.

Ese es el punto crítico. Y no hay señales de que haya cambiado.

A menos que Putin se enfrente a tensiones políticas y económicas no evidentes desde el exterior, Rusia puede estar en una situación de “cara, yo gano; cruz, tú pierdes”.

Si logra reconducir la diplomacia hacia sus objetivos, posiblemente con la ayuda de Trump, Putin podría contemplar poner fin a la guerra —por ahora— en sus propios términos. Si su intransigencia rompe esta última iniciativa, podrá seguir luchando, algo que quizá quiera hacer de todos modos.

Cualquier recriminación posterior entre Estados Unidos y Europa impulsará uno de sus objetivos principales: alejar aún más a Trump de la alianza occidental.

Es necesario algo para cambiar el círculo vicioso.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.