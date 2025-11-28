Orbán se reúne con Putin en Moscú para asegurar el suministro energético de Hungría, aprovechando la exención de Trump

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se reunió este viernes en Moscú con el presidente de Rusia, Vladimir Putin,…

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se reunió este viernes en Moscú con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para asegurar el suministro energético de Hungría y abordar los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania.

Tras desaprovechar oportunidades para reducir su dependencia de los combustibles fósiles rusos, Hungría se enfrentaba a un violento shock económico después de que el Gobierno de Trump impusiera el mes pasado sanciones a los dos mayores productores de petróleo de Rusia. Antes de que se anunciaran las sanciones, Orbán había advertido que, sin importaciones energéticas de Rusia, la economía húngara se vería “de rodillas”.

Sin embargo, Orbán, un populista de derecha dura y favorito del movimiento MAGA, se libró de ese shock después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concediera a Hungría una exención de un año de las sanciones, diciendo que había sido “difícil” para su aliado dejar de depender del petróleo ruso, ya que Hungría no tiene salida al mar.

“Recientemente viajamos a Washington para asegurar la exención de Hungría de las sanciones estadounidenses sobre la energía rusa: lo logramos. Ahora debemos dar el siguiente paso, garantizando que las entregas a Hungría continúen sin interrupción”, escribió Orbán en redes sociales este viernes.

“Por eso voy hoy a Rusia: para asegurarme de que el suministro energético de Hungría siga siendo seguro y asequible este invierno y el próximo año”, añadió.

Aunque Trump, al explicar por qué estaba considerando conceder una exención a Hungría, afirmó que le había resultado “muy difícil (a Orbán) obtener petróleo y gas de otras zonas”, ya que “no tienen puertos”, los analistas han cuestionado este razonamiento.

Tras la invasión total de Ucrania por parte de Moscú en febrero de 2022, los países de la Unión Europea se movieron para reducir drásticamente las importaciones de energía rusa en un intento de agotar el fondo de guerra del Kremlin. No obstante, Hungría, Eslovaquia y la República Checa —tres naciones de Europa Central— recibieron una exención de la prohibición de importar crudo ruso, dándoles tiempo para reducir su dependencia de Moscú.

Mientras República Checa ya ha eliminado gradualmente el crudo ruso, Hungría y Eslovaquia aprovecharon la exención para profundizar su dependencia. El crudo ruso representó el 86 % de todas las compras húngaras de crudo en 2024, frente al 61 % antes de la invasión. Hasta ahora este año, el 92 % de las importaciones de crudo de Hungría provienen de Rusia.

Eslovaquia, por su parte, depende “casi al 100 %” del suministro de Moscú, según un informe de mayo del Centro para el Estudio de la Democracia y el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA, por sus siglas en inglés).

Isaac Levi, analista de CREA, dijo a CNN a principios de este mes que la última exención estadounidense es “un error terrible e innecesario que permitirá que más de 1.000 millones de euros (US$ 1.200 millones) fluyan al fondo de guerra del Kremlin”.

Aseguró que la justificación del Gobierno de Trump para la exención no era creíble, ya que República Checa, otro país sin salida al mar, ya no importa crudo ruso y tiene precios de combustible más bajos en las gasolineras que Hungría. “Esto demuestra claramente que los flujos de petróleo que siguen financiando la guerra de Putin en Ucrania son completamente innecesarios”, dijo Levi.

Durante la reunión de este viernes en Moscú, Orbán y Putin también discutieron los recientes esfuerzos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania. Putin no descartó este viernes la posibilidad de una cumbre en Budapest con Trump, según informaron medios estatales rusos.

Putin y Trump habían acordado en octubre reunirse en la capital húngara para discutir el fin del conflicto, pero esos planes fueron rápidamente archivados, y Trump dijo que no quería que las conversaciones fueran una pérdida de tiempo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.