Un frío récord se instala en el sur de EE.UU., pero se avecina otro gran cambio

Temperaturas frías récord han llegado incluso hasta Florida esta mañana, y la nieve impulsada por el viento continúa acumulándose en la zona este de los Grandes Lagos debido a una breve oleada de aire ártico que afecta el este del país.

Más de dos docenas de ciudades, tan al sur como Fort Myers y Naples, Florida, rompieron o igualaron los récords diarios de temperaturas mínimas para el 11 de noviembre.

Esta mañana es la más fría en otoño tan temprano desde 1976 en Jacksonville, Florida, y Savannah, Georgia, con ambas localidades alcanzando unos gélidos -2 °C. Incluso Miami estuvo cerca de romper su récord mínimo, quedándose a un grado con 9 °C.

El frío está causando que las iguanas de sangre fría del sur de Florida “se congelen” o pierdan el control muscular. A veces pueden caer de los árboles como resultado, algo que algunos floridanos presenciaron el martes por la mañana. Las iguanas no están muertas, sino paralizadas, y pueden recuperarse si las temperaturas suben lo suficientemente rápido.

Las condiciones frías más al norte han activado el fenómeno de nieve por efecto lago en los Grandes Lagos por primera vez este año. La nieve contribuirá a condiciones de viaje peligrosas el martes en las zonas de nieve del noreste de Ohio, noroeste de Pensilvania y el oeste de Nueva York.

La nevada más intensa ya terminó en el oeste de los Grandes Lagos. Hasta 300 mm de nieve cayeron a más de 80 kilómetros al sur de Chicago, y los totales al norte de la ciudad, desde el extremo noreste de Illinois hasta el sureste de Wisconsin, superaron los 250 mm.

Se reportaron condiciones peligrosas para viajar por nieve y fuertes vientos el lunes temprano a lo largo de la autopista interestatal 57 al sur de Chicago, en los condados de Kankakee y el norte de Iroquois, Illinois, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Chicago solo registró entre 25 y 75 mm de nieve, acompañados de truenos y fuertes vientos desde la noche del domingo hasta la madrugada del lunes. Los pronósticos para la ciudad el domingo anticipaban posibles totales históricos de nieve en noviembre de más de 250 mm, pero las bandas más intensas de nieve evitaron que el centro de la ciudad alcanzara esos niveles.

Los totales de nieve por efecto lago suelen variar mucho de un lugar a otro dependiendo de dónde se desarrollen las bandas más intensas, debido a lo estrechas que son.

Eso fue lo que ocurrió el lunes cerca del lago Michigan.

En otros lugares, más de 300 mm de nieve cayeron en la península superior de Michigan y el noroeste de Indiana desde el domingo hasta el lunes.

Varios centímetros de nieve también se han acumulado en los Apalaches, desde Virginia Occidental hasta la frontera entre Carolina del Norte y Tennessee desde el lunes. Knoxville, Tennessee, tuvo el lunes su nevada acumulada más temprana desde 1996, según el Servicio Meteorológico Nacional. Los copos de nieve llegaron tan al sur como el área metropolitana de Atlanta el lunes, y a lo largo de la costa de Carolina del Norte en Wilmington el martes por la mañana.

La buena noticia: la ola de frío no durará mucho. Las temperaturas en el centro y sur de EE.UU. se recuperarán rápidamente en la segunda mitad de la semana, a medida que el aire ártico pierda fuerza y regresen los vientos cálidos del sur. Las máximas estarán entre 10 y 25 grados por encima del promedio, desde las Llanuras hasta el Medio Oeste, para el viernes y el sábado.

Algunas ciudades del Medio Oeste que acaban de ver sus primeros copos de nieve de la temporada podrían acercarse a récords diarios de temperaturas máximas el sábado. Esto incluye Dubuque, Iowa, y Rockford, Illinois, donde se prevé que los termómetros alcancen cerca de 21 °C al comenzar el fin de semana.

Partes del sur también volverán a un clima de shorts y camiseta en los próximos días.

Las máximas en torno a los 21 °C regresan a Nashville, Tennessee, para el viernes, lo que es aproximadamente 10 grados por encima del promedio. Gran parte de la península de Florida verá que los termómetros alcanzan entre 25 y 27 °C al acercarse el fin de semana.

Sin embargo, no todos en el este sentirán este aumento de temperatura. Se pronostica que las temperaturas en gran parte del noreste permanecerán tercamente por debajo del promedio hasta el final de la semana.

