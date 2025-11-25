Nueva función de X expone cuentas extranjeras pro-MAGA

Una nueva función de X durante el fin de semana reveló que varias cuentas pro-Trump con grandes seguidores no están…

Una nueva función de X durante el fin de semana reveló que varias cuentas pro-Trump con grandes seguidores no están basadas en Estados Unidos, a pesar de que el contenido y algunas biografías sugieren lo contrario.

En los perfiles de las cuentas de X, al hacer clic en la fecha de creación de una cuenta se revela el país o la región donde está basada la cuenta. Los usuarios pueden activar un botón de privacidad para mostrar solo una región en lugar de un país específico.

CNN no pudo verificar de forma independiente la ubicación de estas cuentas.

La revelación no solo subraya cuántos actores extranjeros usan las redes sociales para intentar moldear la sociedad estadounidense, sino que también muestra cómo esos intentos de influencia podrían crecer en el futuro, especialmente con fuertes incentivos financieros para que las cuentas intenten acumular interacción de los usuarios.

El jefe de producto de X, Nikita Bier, publicó que el cambio “es un primer paso importante para asegurar la integridad de la plaza pública global. Planeamos ofrecer muchas más formas para que los usuarios verifiquen la autenticidad del contenido que ven en X”.

Casi de inmediato, los usuarios comenzaron a señalar cuentas, muchas de ellas apoyando al presidente Donald Trump y sus políticas, que no tienen su base en Estados Unidos.

MAGA Nation, una cuenta que tiene casi 400.000 seguidores, se jacta de ser “EE.UU. primero” y una “voz patriota para Nosotros, el Pueblo”. Su feed está lleno de noticias pro-Trump, comentarios y publicaciones para generar interacción, como encuestas. Pero la información de la cuenta en X dice que está basada en Europa del Este (fuera de la Unión Europea).

Un usuario llamado “America First”, con una foto de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dice en su biografía que está “¡¡Promoviendo el bien, resistiendo el mal!!”. “¡Buenos días, X! ¡Dios bendiga a EE.UU.!”, publicó la cuenta el 17 de noviembre. Pero la cuenta, que tiene más de 67.000 seguidores, tiene su base en Bangladesh.

Muchas de estas cuentas comparten características similares: imágenes genéricas pro-Estados Unidos y fotos de Trump, su familia o miembros de su administración. Las publicaciones son sobre noticias del día, clips reciclados de otros medios y preguntas o encuestas para alentar respuestas, interacción que puede llevar a pagos más altos de X.

El propio Trump ha republicado varias de estas cuentas en su plataforma Truth Social. El domingo, republicó una publicación de una cuenta llamada “Commentary Donald J. Trump” preguntando: “¿Apoyarías la idea de prohibir que ciudadanos nacidos en el extranjero se postulen para cargos públicos? Sí o no”, sobre una foto de la representante de Minnesota, Ilhan Omar, y el senador estatal de Minnesota, Omar Fateh. Pero la cuenta en sí tiene su base en África.

Bier advirtió que la función no es infalible, ya que los viajes, así como las VPN, podrían afectar en dónde dicen estar basadas las cuentas.

Pero los expertos dicen que no es sorprendente que tantas cuentas con contenido político de EE.UU., algunas con grandes seguidores, parezcan estar basadas fuera de Estados Unidos.

“Tenemos una historia de personas extranjeras tratando de usar las redes sociales para influir desde el extranjero… y hay varias razones por las que uno podría esperar que actores extranjeros quieran intervenir en la política, tanto razones políticas como económicas”, dijo Joshua Tucker, profesor en el Departamento Wilf de Política en la Universidad de Nueva York, a CNN.

En las elecciones presidenciales de 2016, por ejemplo, el Gobierno ruso apoyó esfuerzos para influir en el discurso político en línea a través de identidades y cuentas falsas.

Pero también hay un incentivo financiero, ya que X paga a los creadores en su plataforma por la interacción. Cuantos más seguidores tiene una cuenta, y cuanto más interactúan esos seguidores con el contenido de una cuenta, mayores son los pagos. Y el contenido político funciona bien en línea, dijo Jake Shapiro, profesor de Política y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton.

“Hay personas que se suben a muchos temas diferentes que pueden atraer atención y, por lo tanto, generar ingresos, monetización y anuncios, y luego hay personas que tienen objetivos políticos, tanto benignos —quieren avanzar diferentes temas de justicia social, cosas así— como también países extranjeros más malintencionados que tienen organizaciones dedicadas a tratar de influir en la política de Estados Unidos”, dijo Shapiro.

X no respondió a una solicitud de comentarios.

Las implicaciones de la función van más allá de exponer cuentas extranjeras que intentan lucrar influyendo en la política estadounidense. En Irán, X está bloqueado, aunque los iraníes pueden usar las VPN para evitar la prohibición. Sin embargo, Radio Free Europe señaló que la nueva función expone qué cuentas basadas en Irán no necesitan VPN, las cuales algunos en Irán tienen permitido usar. Según la BBC, varias cuentas que promovían la independencia escocesa resultaron estar radicadas en los Países Bajos, pero accedían a X mediante la aplicación de Android en Irán. Investigadores ya habían informado que Irán había respaldado una red de influencia digital para promover la independencia escocesa.

Los incentivos para que X revele la ubicación de los usuarios podrían no deberse solo a la transparencia, dijo Shapiro.

“Creo que X y muchas otras compañías tienen un problema existencial inminente, que es que se volverá cada vez más difícil determinar qué es un humano real y qué son agentes de IA. Y no está claro que los anunciantes estén dispuestos a pagar por la atención de agentes de IA”, dijo Shapiro. “Para las empresas, hay un interés real en poder distinguir lo que es real y lo que no, y para los usuarios ocurre lo mismo.”

