“Nueva carrera armamentista”: imágenes satelitales revelan cómo China está expandiendo drásticamente su producción de misiles

China ha llevado a cabo una expansión masiva de instalaciones vinculadas a la producción de misiles desde 2020, reforzando su…

China ha llevado a cabo una expansión masiva de instalaciones vinculadas a la producción de misiles desde 2020, reforzando su capacidad para disuadir potencialmente al ejército estadounidense y afirmar su dominio en la región, según revela un nuevo análisis de CNN basado en imágenes satelitales, mapas y comunicados gubernamentales.

Este histórico incremento contrasta marcadamente con las dificultades de suministro que enfrenta Estados Unidos.

Más del 60 % de las 136 instalaciones vinculadas a la producción de misiles o a la Fuerza de Cohetes del Ejército chino, que controla el arsenal nuclear de China, mostraron indicios de expansión en imágenes satelitales.

Estos emplazamientos, que incluyen fábricas, así como centros de investigación y pruebas, se expandieron en más de 2 millones de metros cuadrados de superficie construida entre principios de 2020 y finales de 2025. Nuevas torres, búnkeres y terraplenes, propios del desarrollo de armamento, han aparecido en las imágenes satelitales de estos complejos en expansión. En algunos casos, incluso se pueden observar componentes de misiles.

“Esto demuestra el posicionamiento de China como superpotencia mundial. Nos encontramos en las fases iniciales de una nueva carrera armamentística”, afirmó William Alberque, investigador asociado sénior del Foro del Pacífico y exdirector de control de armas de la OTAN. “China ya está acelerando y se está preparando para una carrera de fondo”.

Los datos revelan un impulso urgente por desarrollar la capacidad para fabricar misiles nuevos y más sofisticados. Varias de las instalaciones de producción analizadas por CNN han reemplazado rápidamente pueblos y tierras de cultivo, expandiéndose en decenas de miles de metros cuadrados en los últimos cinco años.

CNN identificó los emplazamientos —incluidas más de una docena de instalaciones no reportadas previamente— mediante el análisis de información pública disponible sobre las dos principales empresas estatales de defensa chinas y sus filiales, y la posterior verificación de los hallazgos con análisis geoespaciales.

Desde su llegada al poder en 2012, el líder chino Xi Jinping ha invertido miles de millones de dólares en la compra y modernización de equipo militar, como parte de una clara ambición por transformar rápidamente las fuerzas armadas del país, conocidas como el Ejército Popular de Liberación (EPL), en una fuerza de combate de “clase mundial”.

Xi también ha fortalecido la Fuerza de Cohetes del EPL (FPCLP), una rama de élite que supervisa el arsenal de misiles nucleares y balísticos de China, en rápida expansión. Ha descrito la fuerza como un “núcleo de disuasión estratégica, un pilar fundamental de la posición del país como gran potencia y una piedra angular sobre la cual construir la seguridad nacional”.

Las instalaciones de producción de misiles de China abastecen a casi todas las ramas de sus fuerzas armadas, las más grandes del mundo, con más de dos millones de efectivos en activo.

CNN ha solicitado comentarios al Ministerio de Defensa chino sobre las conclusiones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó una gira relámpago por el este de Asia la semana pasada, reuniéndose con líderes como Xi Jinping. Las conversaciones comerciales dominaron dichas reuniones, pero se observaron indicios de crecientes tensiones por el creciente arsenal convencional y nuclear de Beijing. En vísperas de las conversaciones con el presidente chino, Trump ordenó al Pentágono reanudar las pruebas nucleares en “igualdad de condiciones” con China y Rusia, lo que supone un cambio importante en la política estadounidense vigente durante décadas.

Beijing y Moscú no han realizado pruebas nucleares explosivas en más de 25 años. Sin embargo, Washington ha estado vigilando de cerca cómo ambos países continúan desarrollando y probando armas avanzadas capaces de transportar ojivas nucleares.

Mientras tanto, China está incrementando su arsenal nuclear más rápido que cualquier otra nación, añadiendo unas 100 nuevas ojivas cada año desde 2023, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) en junio. Sin embargo, su número total sigue estando muy por debajo del de Estados Unidos y Rusia, que juntos representan el 90 % del arsenal mundial, según la Union of Concerned Scientists.

Expertos en armamento afirman que los proyectiles producidos en las instalaciones ampliadas, examinadas por CNN, serían un componente clave en cualquier posible intento de China de tomar el control militar de Taiwán, la isla autogobernada que Beijing reclama como parte de su territorio.

Los misiles son fundamentales en su estrategia para mantener a la Armada estadounidense a distancia en tal caso, con una zona frente a la costa de China que los expertos llaman “la burbuja de denegación de acceso”, cuyo objetivo es disuadir potencialmente a Washington de acudir en ayuda de Taiwán.

El Ejército Popular de Liberación (EPL) quiere “crear las condiciones para la invasión de Taiwán”, afirmó Decker Eveleth, analista de investigación asociado del grupo de seguridad nacional sin fines de lucro CNA y experto en las fuerzas de misiles de China. “Eso significa atacar puertos, bases de helicópteros, bases de suministro… atacar cualquier cosa que, en teoría, permita brindar apoyo a Taiwán”.

“Quieren destruir objetivos en el teatro de operaciones y bloquear todo lo demás”.

CNN identificó 99 instalaciones vinculadas a la fabricación de misiles y descubrió que 65 de ellas se han expandido, con la construcción de nuevas superficies que, según los expertos, podrían tener un impacto exponencial en la escala de la producción china.

CNN también analizó 37 bases pertenecientes a la Fuerza de Cohetes y descubrió que 22 de ellas se han expandido en los últimos cinco años.

En diciembre de 2024, el Pentágono estimó que la Fuerza de Cohetes de China había incrementado su suministro de misiles en un 50 % durante los cuatro años anteriores. El análisis de CNN sobre la infraestructura para producir estas armas sugiere que los esfuerzos chinos han continuado sin cesar y ofrece más información sobre las instalaciones donde se fabrican estos cohetes.

A principios de este año, China aprobó un aumento del 7,2 % en su presupuesto de defensa, lo que eleva el gasto total a aproximadamente US$ 245.000 millones. Este es el cuarto año consecutivo con un crecimiento superior al 7 % en el gasto militar, aunque muchos expertos afirman que el gasto real de China probablemente sea mucho mayor que la cifra oficial.

El aparente aumento en la producción de misiles por parte de China se produce mientras EE.UU. despliega sofisticados sistemas de defensa en Ucrania e Israel, lo que provoca cierta escasez de municiones y genera debate en Washington sobre cómo y dónde desplegar su armamento de alta tecnología.

En julio, CNN reveló que Estados Unidos había consumido cerca del 25 % de sus interceptores de misiles del Sistema de Defensa Terminal de Área a Gran Altitud (THAAD) mientras defendía a Israel de los ataques con misiles balísticos iraníes durante 12 días de guerra de junio.

Desde entonces, el gobierno estadounidense ha ampliado un contrato previo con la empresa de defensa Lockheed Martin en más de US$ 2.000 millones para reforzar la producción del THAAD. Sin embargo, estos interceptores, que cuestan aproximadamente US$ 12,7 millones por unidad según el presupuesto de la Agencia de Defensa de Misiles para 2025, también requieren mucho tiempo para su fabricación.

El sistema THAAD se desplegó inicialmente dentro de Estados Unidos y en la región de Asia-Pacífico, y se considera una pieza clave de la estrategia de disuasión estadounidense contra China.

Si bien sigue siendo capaz de derribar misiles chinos, los expertos advierten que los problemas de suministro del Pentágono, sumados al impulso de Beijing por desarrollar misiles más avanzados, representan una creciente amenaza para los intereses estadounidenses.

Al ser consultado sobre los hallazgos de CNN, el Pentágono declaró que no haría comentarios sobre asuntos de inteligencia.

Los hallazgos de CNN también sugieren que la producción de misiles de China se disparó en respuesta a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, considerada un momento crucial para la seguridad global.

Según un análisis de imágenes satelitales de CNN sobre la superficie construida, Beijing casi duplicó el ritmo de expansión de sus centros de producción de misiles en los dos años posteriores al inicio de la guerra.

“Están vigilando a Ucrania con extrema atención”, afirmó Alberque. “Están presenciando un enfrentamiento real entre dos fuerzas altamente capacitadas, equipadas con la tecnología más moderna, y están tomando nota de todo”.

El EPL, que no ha participado en combates desde el breve conflicto con Vietnam en 1979, aprende de los conflictos actuales. El ataque aéreo ruso contra Ucrania ha demostrado que la forma más segura de atacar objetivos sensibles es saturar los sofisticados sistemas de defensa aérea occidentales con municiones más económicas, como drones, para que los misiles balísticos más potentes puedan alcanzar sus objetivos, según los expertos.

Esto requiere aumentar la producción de misiles, tanto baratos como caros. China creía anteriormente que podría necesitar entre 5.000 y 10.000 misiles para derrotar a Taiwán, según Alberque. Tras la invasión rusa de Ucrania, las estimaciones de Beijing han aumentado exponencialmente, añadió.

Sin embargo, el EPL no está exento de sus propias dificultades. Una campaña anticorrupción generalizada y continua en los altos mandos del ejército chino ha generado dudas sobre la verdadera capacidad de combate del país.

Varios altos mandos militares con vínculos con la Fuerza de Cohetes, incluidos dos exministros de Defensa, han sido destituidos de sus cargos solo en los últimos dos años, y los informes oficiales apuntan a corrupción relacionada con el aumento de la adquisición de armas por parte del EPL.

“Creo que han identificado la corrupción como un factor que representa un grave riesgo para la estabilidad política y, en última instancia, para la capacidad operativa del EPL”, declaró en diciembre un alto funcionario de defensa estadounidense.

La información de los dos conglomerados de defensa estatales más grandes de China, la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC) y la Corporación de Ciencia e Industria Aeroespacial de China (CASIC), constituyó la base del análisis de CNN, que examinó un rastro documental de avisos gubernamentales para localizar los sitios, de otro modo ocultos.

Estas empresas, y sus subsidiarias, producen la mayor parte de los cohetes y misiles convencionales y nucleares del país.

CNN ha solicitado comentarios a CASC y CASIC.

Si bien Beijing utiliza nombres en clave para ocultar algunos de sus proyectos militares, la investigación de CNN reveló, y luego identificó, los sitios.

Por ejemplo, un aviso gubernamental de principios de este año hacía referencia a un proyecto de construcción en la provincia de Shaanxi, perteneciente a la Cuarta Academia de CASC, ampliamente conocida como la principal contratista de cohetes de combustible sólido. Otros avisos gubernamentales mencionaban el tamaño y la ubicación aproximada de la construcción.

Con base en esta información, CNN pudo determinar las coordenadas exactas del sitio. Si bien el proyecto aún se encuentra en una etapa inicial, las imágenes satelitales ya muestran la construcción de muros de contención, como se observa en otras instalaciones de producción de misiles.

Para todos los sitios, CNN midió la superficie construida adicional año tras año desde 2020 y analizó las instalaciones específicas que se observan en las imágenes satelitales para determinar su propósito.

Los expertos afirman que el aumento de la superficie construida podría desencadenar un crecimiento potencialmente exponencial en la capacidad de producción de ciertos misiles. Una instalación en Beijing, que se expandió en casi un 50 % desde 2020, participa en la producción del aclamado misil balístico de alcance medio DF-26, según el Instituto de Estudios Aeroespaciales de China. Los expertos en defensa denominan al DF-26 el “asesino de Guam”.

Una variante de esta arma, el DF-26D, equipada con un vehículo de planeo hipersónico, se exhibió por primera vez en el desfile militar de alto nivel de China en septiembre.

La trayectoria impredecible del DF-26D hace posible, aunque no seguro, que el misil logre evadir a los interceptores y potencialmente alcanzar el territorio estadounidense de Guam, donde se encuentra la Base Aérea Andersen, punto de lanzamiento de bombarderos estadounidenses de largo alcance.

La ubicación y disposición de las instalaciones relacionadas con misiles que analizó CNN varían considerablemente. Algunas fábricas están ubicadas en zonas urbanas, junto a edificios residenciales y restaurantes. Otras se encuentran en valles remotos, donde serpentean a través de terrenos escarpados. La mayoría de estas instalaciones de producción se construyeron cerca de entidades vinculadas a la industria aeroespacial y de defensa.

El propósito de algunos sitios resulta evidente a partir de las imágenes satelitales. Lo que parecen ser piezas de misiles balísticos intercontinentales se observan estacionadas en la pista, mientras que secciones de cohetes antiguos yacen en terrenos rodeados de maleza. Muchos otros sitios muestran claras señales de precauciones contra el peligro que implica la producción de misiles: los edificios están rodeados por altos terraplenes de tierra y hormigón, una medida de seguridad contra el riesgo de explosiones.

Algunos de los sitios que examinó CNN presentan indicios visuales menos obvios que los vinculen con la producción de misiles. Sin embargo, la evidencia de su participación, basada en su propiedad, sus alianzas o el carácter a menudo secreto de sus ubicaciones, dejó claro que al menos parte de su propósito está relacionado con armamento.

Por ejemplo, un centro de pruebas de Shaanxi Aerospace en el condado de Sanyuan, ubicado en las remotas montañas cerca de Xi’an, parece anodino. Sin embargo, un aviso que examinó CNN reveló que una universidad sancionada por Estados Unidos por sus vínculos con el ejército chino y una filial clave de CASC, importante contribuyente a los programas de misiles del país, participan en la construcción de las instalaciones. Según un comunicado de la universidad, el sitio puede utilizarse para simular entornos de vuelo útiles para el desarrollo de armas hipersónicas.

En China, los sectores importantes para la seguridad nacional, como la tecnología aeroespacial, no existen de forma independiente del aparato de seguridad del Estado.

El crecimiento de los sistemas de misiles de China ha generado inquietud entre los expertos en control de armas, quienes advierten que esto está transformando la seguridad global. “Creo que ya existe una guerra fría”, afirmó David Santoro, presidente y director ejecutivo del Pacific Forum, un instituto de investigación de política exterior que se centra en la región de Asia-Pacífico. “Abarca todos los ámbitos y existe el riesgo de que se convierta en una guerra abierta”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.