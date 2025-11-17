Live Radio
Home » Latest News » Mundial Sub-17: se juegan…

Mundial Sub-17: se juegan los octavos de final con México como protagonista

CNN

November 17, 2025, 9:33 PM

El fútbol no da respiro por estos días. Al final de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 se le suma la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar, donde los talentos del futuro ingresaron al decisivo momento del mano a mano rumbo al sueño de lograr el campeonato.

Dieciséis selecciones se mantienen en la pelea por alzar el preciado trofeo. Algunas candidatas como Argentina y Alemania tuvieron un prematuro adiós en la ronda anterior, una instancia que resultó muy esquiva para el continente: allí se despidieron la mencionada Albiceleste, Venezuela, Colombia, Paraguay, Canadá y Estados Unidos.

Las dos únicas sobrevivientes de esta parte del globo son Brasil, la segunda selección más ganadora del Mundial en esta categoría juvenil, y la sorprendente México, dos veces campeona del certamen.

Lo de Brasil era esperable porque tuvo una buena fase de grupos y el talento sobra en esa tierra sudamericana, pero México realmente rompió pronósticos. Estuvo a minutos de ser eliminado en su zona, se metió por la ventana (por el llamado “fair play”) gracias a un resultado ajeno y en el primer cruce cara a cara sacó del torneo al que venía siendo el mejor, Argentina.

El Tri tuvo un flojo primer tiempo en ese partido y se fue al descanso perdiendo 1-0, pero sorprendió con una levantada formidable en la segunda parte para dar vuelta la historia y ponerse 2-1. Un error de su joven portero lo llevó a los penales, donde el guardameta pasó de villano a héroe para meter a los aztecas en octavos de final.

Allí se medirá con otro candidato al título, Portugal. El seleccionado luso metió miedo en sus primeras dos presentaciones, endosando media docena de goles a Nueva Caledonia (6-1) y a Marruecos (6-0). El envión se cortó con una derrota ante Japón, pero en dieciseisavos sacó a relucir su jerarquía para sacarse de encima a otro combinado europeo fuerte, Bélgica, al que venció por 2 a 1 con dos tantos del goleador del torneo, Anisio Cabral.

El ganador se medirá contra el vencedor del duelo entre Suiza e Irlanda, que juegan un turno más tarde.

México: Santiago López; Jonathan Grajales, Felix Contreras, Michel Corona, Ian Olvera; Iñigo Borgio Cibrián, Oscar Pineda, Kenneth Martínez, Gael García; Aldo De Nigris y Luis Gamboa.

Portugal: Romario Cunha; Daniel Banjaqui, Martim Chelmik, Mauro Furtado, Jose Neto; Rafael Quintas, Bernardo Lima; Duarte Cunha, Tomas Soares, Stevan Manuel; y Anisio Cabral.

8 a.m. de Miami.

7 a.m. Ciudad de México.

8 a.m. de Bogotá.

10 a.m. de Buenos Aires

2 p.m. de Madrid.

En Estados Unidos: fuboTV, Telemundo y Fox Sports.

En México: TUDN, Canal 9 y ViX.

Todos los partidos se diputarán el martes.

México vs. Portugal

Suiza vs. Irlanda

9:45 a.m. de Miami.

8:45 a.m. de Ciudad de México.

9:45 a.m. de Bogotá.

11:45 a.m. de Buenos Aires.

3:45 p.m. de Madrid.

Marruecos vs. Malí

10:45 a.m. de Miami.

9:45 a.m. de Ciudad de México.

10:45 a.m. de Bogotá.

12:45 p.m. de Buenos Aires.

4:45 p.m. de Madrid.

Brasil vs. Francia

8:30 a.m. de Miami.

7:30 a.m. de Ciudad de México.

8:30 a.m. de Bogotá.

10:30 a.m. de Buenos Aires.

2:30 p.m. de Madrid.

Austria vs. Inglaterra

10:45 a.m. de Miami.

9:45 a.m. de Ciudad de México.

10:45 a.m. de Bogotá.

12:45 p.m. de Buenos Aires.

4:45 p.m. de Madrid.

Corea del Norte vs. Japón

10:15 a.m. de Miami.

9:15 a.m. de Ciudad de México.

10:15 a.m. de Bogotá.

12:15 a.m. de Buenos Aires.

4:15 p.m. de Madrid.

Italia vs. Uzbekistán

7:30 a.m. de Miami.

6:30 a.m. de Ciudad de México.

7:30 a.m. de Bogotá.

9:30 a.m. de Buenos Aires.

1:30 p.m. de Madrid.

Uganda vs. Burkina Faso

7:30 a.m. de Miami.

6:30 a.m. de Ciudad de México.

7:30 a.m. de Bogotá.

9:30 a.m. de Buenos Aires.

1:30 p.m. de Madrid.

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Related News

Recommended

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up