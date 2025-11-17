Mundial Sub-17: se juegan los octavos de final con México como protagonista

El fútbol no da respiro por estos días. Al final de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 se le suma la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar, donde los talentos del futuro ingresaron al decisivo momento del mano a mano rumbo al sueño de lograr el campeonato.
Dieciséis selecciones se mantienen en la pelea por alzar el preciado trofeo. Algunas candidatas como Argentina y Alemania tuvieron un prematuro adiós en la ronda anterior, una instancia que resultó muy esquiva para el continente: allí se despidieron la mencionada Albiceleste, Venezuela, Colombia, Paraguay, Canadá y Estados Unidos.
Las dos únicas sobrevivientes de esta parte del globo son Brasil, la segunda selección más ganadora del Mundial en esta categoría juvenil, y la sorprendente México, dos veces campeona del certamen.
Lo de Brasil era esperable porque tuvo una buena fase de grupos y el talento sobra en esa tierra sudamericana, pero México realmente rompió pronósticos. Estuvo a minutos de ser eliminado en su zona, se metió por la ventana (por el llamado “fair play”) gracias a un resultado ajeno y en el primer cruce cara a cara sacó del torneo al que venía siendo el mejor, Argentina.
El Tri tuvo un flojo primer tiempo en ese partido y se fue al descanso perdiendo 1-0, pero sorprendió con una levantada formidable en la segunda parte para dar vuelta la historia y ponerse 2-1. Un error de su joven portero lo llevó a los penales, donde el guardameta pasó de villano a héroe para meter a los aztecas en octavos de final.
Allí se medirá con otro candidato al título, Portugal. El seleccionado luso metió miedo en sus primeras dos presentaciones, endosando media docena de goles a Nueva Caledonia (6-1) y a Marruecos (6-0). El envión se cortó con una derrota ante Japón, pero en dieciseisavos sacó a relucir su jerarquía para sacarse de encima a otro combinado europeo fuerte, Bélgica, al que venció por 2 a 1 con dos tantos del goleador del torneo, Anisio Cabral.
El ganador se medirá contra el vencedor del duelo entre Suiza e Irlanda, que juegan un turno más tarde.
México: Santiago López; Jonathan Grajales, Felix Contreras, Michel Corona, Ian Olvera; Iñigo Borgio Cibrián, Oscar Pineda, Kenneth Martínez, Gael García; Aldo De Nigris y Luis Gamboa.
Portugal: Romario Cunha; Daniel Banjaqui, Martim Chelmik, Mauro Furtado, Jose Neto; Rafael Quintas, Bernardo Lima; Duarte Cunha, Tomas Soares, Stevan Manuel; y Anisio Cabral.
8 a.m. de Miami.
7 a.m. Ciudad de México.
8 a.m. de Bogotá.
10 a.m. de Buenos Aires
2 p.m. de Madrid.
En Estados Unidos: fuboTV, Telemundo y Fox Sports.
En México: TUDN, Canal 9 y ViX.
Todos los partidos se diputarán el martes.
México vs. Portugal
Suiza vs. Irlanda
9:45 a.m. de Miami.
8:45 a.m. de Ciudad de México.
9:45 a.m. de Bogotá.
11:45 a.m. de Buenos Aires.
3:45 p.m. de Madrid.
Marruecos vs. Malí
10:45 a.m. de Miami.
9:45 a.m. de Ciudad de México.
10:45 a.m. de Bogotá.
12:45 p.m. de Buenos Aires.
4:45 p.m. de Madrid.
Brasil vs. Francia
8:30 a.m. de Miami.
7:30 a.m. de Ciudad de México.
8:30 a.m. de Bogotá.
10:30 a.m. de Buenos Aires.
2:30 p.m. de Madrid.
Austria vs. Inglaterra
10:45 a.m. de Miami.
9:45 a.m. de Ciudad de México.
10:45 a.m. de Bogotá.
12:45 p.m. de Buenos Aires.
4:45 p.m. de Madrid.
Corea del Norte vs. Japón
10:15 a.m. de Miami.
9:15 a.m. de Ciudad de México.
10:15 a.m. de Bogotá.
12:15 a.m. de Buenos Aires.
4:15 p.m. de Madrid.
Italia vs. Uzbekistán
7:30 a.m. de Miami.
6:30 a.m. de Ciudad de México.
7:30 a.m. de Bogotá.
9:30 a.m. de Buenos Aires.
1:30 p.m. de Madrid.
Uganda vs. Burkina Faso
7:30 a.m. de Miami.
6:30 a.m. de Ciudad de México.
7:30 a.m. de Bogotá.
9:30 a.m. de Buenos Aires.
1:30 p.m. de Madrid.
