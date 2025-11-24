Mundial Sub-17: Portugal eliminó a Brasil por penales y hay final confirmada

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA ya conoce a sus dos finalistas. Después de 102 partidos, las selecciones de…

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA ya conoce a sus dos finalistas. Después de 102 partidos, las selecciones de Austria y Portugal definirán la primera Copa del Mundo de 48 selecciones, en lo que resultó una antesala de lo que será el Mundial de mayores de 2026, también con máximo número de representantes.

En el primer turno de este lunes, Austria confirmó no solo que es la gran sorpresa de la competencia, sino que también tiene todo lo que se necesita para dar la vuelta olímpica en Qatar. Los rojo y blancos dejaron en el camino a Italia al imponerse por 2 a 0 con dos goles de Johannes Moser, ambos en la etapa complementaria.

Los italianos habían comenzado mejor y tuvieron las mejores opciones de gol en el primer tiempo, primero con un disparo furioso desde afuera del área de Thomas Campaniello y luego con una sorpresiva aparición por el medio del defensor Dauda Iddrisa, pero ninguno de los dos le acertó al arco.

Ya en el complemento, el mediocampista austríaco Jakob Werner recibió con muchísimo espacio, se dio vuelta y habilitó con maestría a un Moser que definió de zurda junto al segundo palo para poner el 1-0. Italia intentó, pero nunca pudo volver a desestabilizar a una defensa rival que le cerró todos los caminos.

El golpe final llegó en el descuento. Daniel Frauscher intentó recibir un pase aéreo en la última línea de la defensa italiana, pero fue golpeado con las manos por Benit Borasio, que había ingresado menos de 10 minutos antes. El árbitro inicialmente le mostró la amarilla, pero tras una revisión en las pantallas, la cambió por roja. Para colmo, Moser se hizo cargo de la infracción y la colocó junto a un poste para decretar el triunfo de su selección. Sobre el pitazo final también fue expulsado Samuele Inacio.

Austria lleva un andar perfecto en la competencia: tres triunfos en fase de grupos (Arabia Saudita, Malí y Nueva Zelandia) y victorias también en fila en 16vos (Túnez), octavos (goleada a Inglaterra), cuartos (Japón) y semifinales. Además, solo le convirtieron un gol en toda la competencia, en el 4-1 sobre Nueva Zelandia.

La segunda semifinal se definió de manera agónica. Portugal y Brasil fueron a los penales después de un partido muy friccionado (33 infracciones en total y siete tarjetas amarillas) donde ninguno pudo romper el cero en el marcador.

Tampoco hubo demasiadas situaciones para lograrlo. Los sudamericanos tuvieron la más clara del primer tiempo en los pies de Dell, que puso el cuerpo para ganarle la posición a un confiado Mauro Furtado pero que definió muy centrado a la posición del portero Cunha. El rebote favoreció al delantero, pero cuando parecía que gritaba todo Brasil apareció un pie salvador de Martim Chelmik para despejar el balón. Portugal apenas logró responder con un tiro libre de Stevan Manuel que tuvo potencia, pero no dirección.

En la segunda etapa, fue a Brasil al que le costó horrores generar peligro. Portugal tampoco logró ser claro frente al arco rival, y la situación más peligrosa fue una que dilapidó el goleador Anisio, quien la tiró a las nubes.

Ya en los penales, Brasil y Portugal comenzaron perfectos hasta llegar al quinto ejecutante. Primero erró el portero portugués Cunha, que la tiró muy arriba, y luego falló el brasileño Ruan Pablo, quien le acertó al poste izquierdo del arquero luso. La definición se estiró hasta el séptimo disparo, cuando José Neto convirtió y Angelo la tiró por arriba del arco.

La final dejará a una selección levantando el trofeo por primera vez, ya que ni Austria ni Portugal lo han podido ganar hasta ahora. Se medirán cara a cara el jueves, desde las 11 a.m. ET, mientras que más temprano, a las 7:30 a.m. ET, se jugará el partido por el tercer puesto entre Italia y Brasil.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.