Mundial Sub-17: México elimina a Argentina, Colombia se despide del torneo y así quedaron los cruces de octavos

El Mundial Sub-17 de Qatar 2025 ya quedó marcado en la historia como la primera edición que se disputa con 48 selecciones y con una ronda inédita de dieciseisavos de final, un formato que no solo amplió la competencia, sino que también regaló una jornada inolvidable llena de drama, sorpresas y eliminaciones dolorosas para varias de las selecciones participantes.

Lo más notorio fue la eliminación por penaltis de Argentina, frente a México.

El duelo que más reflectores atraía era, sin duda, Argentina vs. México. La Albiceleste llegaba con paso perfecto tras tres triunfos ante Túnez, Bélgica y Fiyi, mientras que México se coló a esta fase como el peor tercer lugar, tras caer frente a Corea del Sur, Suiza y apenas rescatar una victoria contra Costa de Marfil, donde el equipo africano fue mejor que el combinado tricolor.

Argentina pegó primero con gol de Ramiro Tulián, pero México reaccionó en el segundo tiempo con un doblete de Luis Gamboa que le dio la vuelta al marcador. Cuando parecía que el Tri firmaba la sorpresa directa, Fernando Closter empató sobre el final y mandó el partido a penales. Desde los once pasos, México ganó 5-4 con el portero Santiago López como el héroe inesperado, quien detuvo un penal y anotó el disparo decisivo para firmar la hazaña.

Otro de los protagonistas del día fue Colombia, que llegaba invicta tras empatar con Alemania, El Salvador y vencer a Corea del Norte. Su rival era Francia, líder de su grupo. Los europeos mostraron mayor contundencia y ganaron 2-0 con tantos de Antoine Valero y Pierre Mounguengue. Los cafeteros, por cierto, terminaron con diez hombres por la expulsión de Santiago Londoño, despidiéndose así del torneo.

En el choque sudamericano, Brasil venció a Paraguay en un partido marcado por la temprana expulsión de Vítor Hugo al minuto 8. Aún con uno menos, la Verdeamarela llevó el juego hasta los penales, donde ganó 5-4 para seguir con vida en el campeonato.

Salvo por México, el día fue gris para la Concacaf, pues Estados Unidos y Canadá quedaron eliminados en penales. El Team USA empató 1-1 con Marruecos y cayó 4-3 desde los once pasos, mientras que Canadá igualó 1-1 con Irlanda y perdió 9-8 en una dramática tanda.

Entre las potencias europeas, Portugal venció 2-1 a Bélgica con doblete de Anísio Cabral, mientras que Noah Fernández descontó para los belgas. En el duelo africano, Mali se impuso 3-1 a Zambia con goles de Raymond Bomba, Seydou Dembélé y Lamine Keita.

Suiza, una de las selecciones más sólidas del torneo, volvió a ganar y sigue invicta. Tras clasificar con 7 puntos en la fase de grupos, ahora derrotó 3-1 a Egipto gracias a los tantos de Scherrer, Bruchez y Stiel, mientras que Roshdy anotó para los africanos.

Martes 18 de noviembre

Suiza vs. Irlanda

México vs. Portugal

Brasil vs. Francia

Marruecos vs. Mali

