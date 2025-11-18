Mundial Sub-17: el sueño de México terminó en goleada y así quedan los cuartos de final

De la peor manera. Así se esfumó la ilusión de la selección mexicana Sub-17, que se despidió del Mundial de…

De la peor manera. Así se esfumó la ilusión de la selección mexicana Sub-17, que se despidió del Mundial de Qatar con una goleada inapelable. Fue un 0-5 lapidario a manos de Portugal, una de las máximas candidatas (junto a Italia y Brasil) a quedarse con el trofeo.

Como el resultado marca, fue un partido sin equivalencias. El Tri nunca pudo hacer pie y pagó muy caros los errores de la primera etapa. La apertura del marcador estuvo a cargo de Rafael Quintas, quien convirtió a los 15 minutos un penal cometido por José Navarro, quien fue a barrer innecesariamente dentro del área.

Menos de 20 minutos después, Navarro completaría su tarde de terror en un tiro libre a favor, al ser expulsado por golpear con el codo a un jugador de la selección portuguesa. La tarjeta roja acabó por condicionar definitivamente el juego, ya que los norteamericanos de por sí ya tenían dificultades para generar peligro en igualdad numérica.

Apenas comenzado el segundo tiempo llegó el martillazo definitivo: el goleador del torneo, Anisio Cabral, quedó mano a mano con el portero Santi López, lo eludió con jerarquía y definió con el arco vacío para poner el 2-0.

Los últimos 40 minutos solo sirvieron para agrandar la frustración mexicana y la celebración portuguesa, que pudo festejar a lo grande en los últimos 10 minutos, cuando explotó al máximo la superioridad numérica: Zeega (81’), Miguel Figueredo (83’) y Yoan Pereira (85’) convirtieron tres goles en cinco minutos para cerrar la historia.

Por si fuera poco, Santi López también se fue expulsado antes del final, cuando salió lejos para cortar el avance de un seleccionado portugués que buscaba el sexto. El portero quiso llegar a la pelota, pero acabó golpeando duramente al rival.

Se terminó el sueño de México, que atravesó una montaña rusa de emociones en su participación en el torneo. Estuvo prácticamente eliminada en fase de grupos, se metió entre los mejres 16 gracias a un resultado ajeno y el llamado “fair play”, y en esa instancia eliminó por penales a Argentina, que había sido la mejor de la primera fase. El triunfo ante la Albiceleste había generado ilusión en los aztecas, pero Portugal acabó por terminarlo en pesadilla.

México 0-5 Portugal

Suiza 3-1 Irlanda

Marruecos 3-2 Malí

Brasil 1 (4)-(3) 1 Francia

Austria 4-0 Inglaterra

Corea del Norte 1 (4)-(5) 1 Japón

Italia 3-2 Uzbekistán

Uganda 1 (3)-(5) 1 Burkina Faso

Todos los partidos se jugarán el viernes 21 de noviembre.

Austria vs. Japón

Italia vs. Burkina Faso

Portugal vs. Suiza

Marruecos vs. Brasil

