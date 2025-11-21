Brasil gana sobre la hora a Marruecos en el Mundial Sub-17: así quedaron las semifinales

La recta final del Mundial Sub-17 está en marcha y las semifinales quedaron servidas. Cuatro selecciones juveniles que aspiran al…

La recta final del Mundial Sub-17 está en marcha y las semifinales quedaron servidas. Cuatro selecciones juveniles que aspiran al título de un torneo que cada vez llama más la atención de los amantes del deporte rey.

Solo un participante del continente americano quedó en competencia —Brasil— mientras otros seleccionados, como Austria, están demostrando que las bases del fútbol abonan a los procesos.

En Austria por estos días todo es celebración, luego de que el seleccionado de mayores regresara al Mundial tras 28 largos años y debido a que ahora el juvenil por primera vez alcanzó las semifinales del Sub-17.

Austria elimina a Japón

Después de una primera parte sin goles entre austríacos y japoneses, el conjunto europeo logró doblegar la resistencia del cuadro asiático que había comenzado la segunda parte con dos intentos de gol por parte de Taiga Seguchi e Hiroto Asada, pero Austria tuvo mejor suerte y Johannes Moser marcó el único tanto del encuentro.

Austria marcha con marca perfecta después de seis triunfos en este Mundial en igual número de encuentros y es la primera vez en la historia de la categoría que se instala en semifinales.

Italia elimina a Burkina Faso

Italia históricamente no ha sido relevante en este torneo Sub-17 y su mejor participación se remonta a un cuarto lugar obtenido en 1987, por aquel entonces el torneo se conocía como Sub-16.

Para la edición de 2025 ha forjado el sueño de ser campeón, ganando todos los partidos de la fase de grupos, además de haber dejado en el camino a la República Checa y Uzbekistán en las fases previas de eliminación directa.

En cuartos de final la labor fue más complicada ante Burkina Faso y el único tanto del partido fue obra de Thomas Campaniello a siete minutos del final, para sellar su paso a semis.

Portugal vs. Suiza

Portugal que accedió a los cuartos de final como segunda de su grupo, escoltando a Japón, enfrentó a otra protagonista del Mundial como Suiza. El cuadro helvético llegó a esta instancia tras imponerse en el Grupo F.

Suiza tiene un título en esta categoría tras ganar la cita de 2009 realizada en Nigeria, pero tendrá que esperar para repetir un título, tras caer eliminada ante el equipo lusitano.

Portugal aseguró la segunda semifinal en la historia de la categoría y la primera desde 1989 gracias a los goles de Mateus Mide al minuto 43 y José Neto al 51.

Marruecos vs. Brasil

Brasil, potencia del fútbol mundial, ha conquistado el torneo Sub-17 en cuatro ocasiones (1997, 1999, 2003, 2019), y su paso a cuartos de final en esta edición se dio tras imponerse en los penales a Francia en octavos y a Paraguay en dieciseisavos. En la fase de grupos dominó su zona.

Marruecos, por su parte, fue una de las selecciones que avanzó de la fase de grupos siendo uno de los mejores terceros. En dieciséisavos tomó cuenta de Estados Unidos en un encuentro que se decidió por penales, en octavos se cargó a otro par africano, Malí, y con ello igualó, hasta la fecha, su mejor participación en el torneo, clasificando a cuartos.

La historia pesó más del lado de los sudamericanos y sobre el final se llevaron el triunfo y su décima clasificación a semifinales. La canarinha es la selección que más veces se ha metido entre los cuatro mejores del torneo.

Dell fue el gran protagonista del partido al marcar un doblete para los brasileños y el gol de la victoria en tiempo de reposición. Marruecos logró poner en aprietos al seleccionado brasileño gran parte del encuentro cuando Ziyad Baha puso el empate transitorio.

Las semifinales del torneo serán este lunes 24 de noviembre en el Aspire Zone de Al Rayyan.

Austria vs. Italia: 08:30 am hora de Miami. 7:30 am hora de México. 10:30 am hora de Buenos Aires.

Portugal vs. Brasil: 11:00 am hora de Miami. 10:00 am hora de México. 01:00 am hora de Buenos Aires.

La final del torneo será el jueves 27 de noviembre en el estadio Internacional Khalifa de Doha.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.