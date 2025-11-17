Mundial 2026: así se definen las eliminatorias de la Concacaf y la UEFA este martes, con clasificados directos y repechaje

Llegó el momento de terminar de definir los cupos para el Mundial de 2026, tanto los de clasificación directa como…

Llegó el momento de terminar de definir los cupos para el Mundial de 2026, tanto los de clasificación directa como los que irán al repechaje intercontinental y al de la UEFA que se disputarán por separado en marzo.

En Europa hay cinco grupos que cerrarán su clasificación mundialista este martes, con duelos directos con tintes de final y otros que aparentan ser prácticamente un trámite.

En tanto, la última jornada en la Concacaf, al igual que la penúltima, tendrá una definición de infarto.

En Asia, Iraq y Emiratos Árabes Unidos juegan la revancha para decidir qué selección va a la repesca intercontinental.

El conjunto suizo ha dominado el Grupo B y llega a la última fecha visitando al rival que podría arrebatarle el cupo directo, Kosovo. La diferencia de goles será clave, y si Kosovo quiere clasificar a su primer Mundial deberá ganar por una diferencia de seis goles.

El conjunto danés apenas supera por un punto a su par escocés, que en casa buscará la primera clasificación a un Mundial después de casi tres décadas.

España vs. Turquía es otro duelo a todo o nada, con la ventaja ligeramente inclinada hacia la “roja”. El equipo que dirige Luis de la Fuente comanda el Grupo E con 15 puntos, tres por encima de Turquía y una ventaja generosa de goles a favor.

El caso de Austria y Bosnia y Herzegovina en el Grupo H es otro partido a muerte súbita. Austria estará clasificada al Mundial con un empate, después de ausentarse durante seis competiciones. Bosnia busca regresar a la cita por segunda vez en su historia tras participar en Brasil 2014.

Bélgica, invicta en la eliminatoria, tiene que visitar a Liechtenstein, última selección del grupo y la tercera más goleada de la fase de clasificación con 24 goles en contra.

La posición de los belgas es cómoda por el rival que enfrentan, pero un descalabro los podría dejar en el puesto del repechaje.

En Europa, el drama también aumenta con las selecciones que irán al repechaje de la UEFA.

Italia, Ucrania, República Checa, Albania, Irlanda, Polonia, Eslovaquia y varios conjuntos que acceden a través de la Liga de Naciones de la UEFA, como Rumania, Suecia e Irlanda del Norte, están en la lista.

El repechaje europeo se llevará a cabo entre 16 selecciones, 12 provenientes de la eliminatoria (los 12 segundos) y cuatro de la Nations League.

El formato es de cuatro llaves con dos semifinales cada una y cuatro finales que entregarán los cupos finales de Europa.

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe tiene una jornada de apoteósica definición este martes, con tres cupos directos y dos más para el repechaje intercontinental en juego. Los ganadores de cada grupo irán al Mundial, mientras que de los tres segundos, solo los dos que hayan conseguido mejores resultados jugarán la repesca.

La Federación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés) ya tiene a todos sus clasificados al Mundial, excepto al que va a pelear por el cupo del repechaje intercontinental.

Con una llave de ida y vuelta, Iraq y Emiratos Árabes Unidos definen este martes ese cupo, después de haber empatado a un gol en la ida.

Iraq busca clasificar a su segunda Copa del Mundo después de México 1986, mientras que Emiratos Árabes también quiere emular el hito del clasificarse a su segundo Mundial, después de haber asistido a Italia 1990.

Iraq ocupa el puesto 57 en el ranking de la FIFA y E.A.U. está en el 67, lo que le obligaría a cualquiera de los dos a jugar el partido de semifinales, dependiendo de quienes clasifiquen de la Concacaf a esta instancia.

