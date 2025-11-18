Mueren cinco personas desaparecidas durante una tormenta de nieve en el Parque Nacional Torres del Paine, en el sur de Chile

Cinco personas murieron luego de que un grupo de turistas desapareció el lunes en medio de una fuerte tormenta de…

Cinco personas murieron luego de que un grupo de turistas desapareció el lunes en medio de una fuerte tormenta de nieve en el Parque Nacional Torres del Paine, ubicado en el sur de Chile, según informaron este martes las autoridades de la región. En medio de condiciones meteorológicas adversas, los rescates intentarán llevarse a cabo por vía aérea el miércoles, dijeron los funcionarios.

“De 7 personas reportadas desaparecidas, 4 se encuentran con vida y 3 han fallecido, elevando a 5 el total de fallecidos. Nuestras condolencias a las familias de quienes perdieron la vida y el agradecimiento a los equipos de rescate”, dijo la Delegación Presidencial Regional de Magallanes en una publicación en X.

De acuerdo con autoridades del Municipio de Torres del Paine, entre los fallecidos hay dos dos personas de nacionalidad mexicana (un hombre y una mujer), dos de nacionalidad alemana (un hombre y una mujer) y una mujer británica. Agregaron que investigarán las circunstancias de lo ocurrido.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, lamentó las muertes. “A las familias, amigos y seres queridos de las cinco personas de nacionalidades mexicana, alemana y británica, lamentablemente fallecidas en la tragedia ocurrida en Torres del Paine, envío mis más sentidas condolencias”, dijo en X. “Sepan que cuentan con toda la colaboración de las autoridades e instituciones chilenas en estos difíciles momentos”, dijo.

Boric elogió el trabajo de los rescatistas y dijo que continúan con el operativo para evacuar a los turistas del lugar en medio condiciones adversas, con intensas nevadas y vientos de hasta 190 kilómetros por hora.

Las autoridades esperan poder concretar el rescate de los cuerpos de las personas fallecidas el miércoles si las condiciones meteorológicas lo permiten, dijo el director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres regional, Juan Carlos Andrades.

José Ruiz Pivcevic, delegado presidencial de Magallanes, había confirmado anteriormente a la prensa este martes sobre las dos primeras personas fallecidas, que habían ingresado juntas al parque nacional.

Un total 24 personas estuvieron dedicados a la búsqueda, entre carabineros y equipos de rescate de alta montaña, además de un perro y un drone que sobrevoló la zona, agregó Pivcevic.

Las autoridades de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) Magallanes informaron que decidieron cerrar el circuito de montaña Macizo Paine “para facilitar las labores de búsqueda y rescate de las personas que se encuentran extraviadas” al interior del Parque Nacional Torres del Paine, según dijeron en un comunicado.

El parque, ubicado en la provincia de Última Esperanza, tiene una extensión de más de 1.810 kilómetros cuadrados, con áreas de senderismo y montañismo, entre otras actividades.

Al sitio en el que se extraviaron los turistas, cercano al campamento Los Perros del parque nacional, es de difícil acceso. Solo se puede llegar tras una caminata de entre cuatro y cinco horas desde el punto accesible más cercano en vehículo, dijo Guillermo Ruiz, delegado presidencial de la provincia de Última Esperanza.

