Mueren 13 personas en enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y grupo armado en Sinaloa

Fuerzas de seguridad mexicanas abatieron a 13 presuntos agresores este lunes durante un operativo de seguridad en La Brecha, municipio de Guasave, Sinaloa, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en medio de la creciente violencia que azota algunas regiones del país.

El funcionario dijo en su cuenta oficial de X que durante un patrullaje, personal del Gabinete de Seguridad fue atacado por un grupo armado que estaba escondido bajo un puente. En respuesta, las fuerzas de seguridad repelieron la agresión: además de los 13 fallecidos, detuvieron a cuatro personas y liberaron a nueve víctimas de secuestro.

En el operativo también se aseguraron siete vehículos, armas largas y equipo táctico, todo puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, según Harfuch.

Sinaloa ha registrado un repunte de violencia en medio de disputas entre facciones del Cártel de Sinaloa y operativos para recuperar el control de la zona.

Este 2025 ha sido el año más violento en una década para el estado mexicano de Sinaloa. De enero a septiembre, en Sinaloa se contabilizaron 1.302 homicidios dolosos, la cifra más alta para ese período registrada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) desde que entre 2014 y 2015 el Gobierno de México cambió la metodología para documentar la incidencia delictiva.

