Muere un piloto tras estrellarse un caza indio en el Salón Aeronáutico de Dubái

Un avión de combate de la Fuerza Aérea India (FAI) se estrelló y quedó envuelto en llamas durante una exhibición aérea en el Salón Aeronáutico de Dubái este viernes, causando la muerte del piloto, según informaron la Oficina de Medios de Dubái y la FAI.

En imágenes captadas por espectadores durante el último día de una de las mayores exposiciones de aviación y defensa del mundo, se observa al avión Tejas invertido antes de perder el control y precipitarse al suelo envuelto en llamas.

Un espectador, en declaraciones al periódico local The National, describió el ambiente sombrío que siguió al accidente: “El piloto volaba boca abajo. Intentó corregir la trayectoria”, declaró al periódico Will Gilmore, un británico.

“En ese momento pensé que volaba muy bajo y que no tenía tiempo de recuperar la posición”, agregó.

La FAI utilizó la plataforma de redes sociales X para expresar su pesar tras el accidente, ofreciendo sus condolencias a la familia del piloto y añadiendo que se llevará a cabo una investigación para determinar la causa del siniestro.

Este es el segundo incidente conocido que involucra al avión de combate Tejas, construido por la empresa estatal Hindustan Aeronautics Ltd. Un ejercicio con esta aeronave en 2024 también terminó en un accidente, según Reuters.

