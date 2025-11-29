Muere a los 88 años el dramaturgo británico Tom Stoppard, ganador del Oscar por “Shakespeare in Love”

El galardonado dramaturgo y guionista británico Tom Stoppard ha fallecido, según su agencia de talentos, United Agents. Tenía 88 años.…

El galardonado dramaturgo y guionista británico Tom Stoppard ha fallecido, según su agencia de talentos, United Agents. Tenía 88 años.

Stoppard, quien nació en Checoslovaquia, fue quizás más conocido en Estados Unidos por su guion ganador del Oscar para la película de 1998 “Shakespeare in Love”, que coescribió con Marc Norman.

Recientemente, en 2023, ganó su quinto premio Tony por su obra “Leopoldstadt”. Ganó su primer Tony en 1968 por “Rosencrantz and Guildenstern Are Dead”, su giro metateatral sobre “Hamlet”.

Norman dijo a CNN en un correo electrónico que trabajar con Stoppard fue “una alegría”.

“Él entendía que Shakespeare, ese ícono, era un entretenedor igual que nosotros, y ese espíritu impulsó nuestro guion”, dijo Norman. “Mis pensamientos están con su familia”.

En un comunicado publicado en su sitio web, United Agents dijo: “Nos entristece profundamente anunciar que nuestro querido cliente y amigo, Tom Stoppard, falleció pacíficamente en su hogar en Dorset, rodeado de su familia.

“Será recordado por sus obras, por su brillantez y humanidad, y por su ingenio, irreverencia, generosidad de espíritu y profundo amor por la lengua inglesa”, continuó el comunicado. “Fue un honor trabajar con Tom y conocerlo”.

Nacido como Tomas Straussler en Zlin, en lo que ahora es la República Checa, Stoppard provenía de una familia judía secular que huyó de la invasión nazi del país en 1939, primero a Singapur, luego a Australia e India. Muchos de los miembros de la familia extendida de Stoppard fueron asesinados en el Holocausto.

Después de que el padre del joven Tomas muriera cuando los japoneses hundieron su barco frente a la costa de Singapur, su madre se casó con un inglés, Kenneth Stoppard, y la familia se mudó al Reino Unido. Tomas Straussler se convirtió en Tom Stoppard.

Stoppard, quien trabajó brevemente como periodista antes de su éxito en el teatro, tuvo una amplia obra. Junto con sus numerosas obras de teatro, escribió dramas radiofónicos, películas satíricas como “Brazil” de Terry Gilliam, así como adaptaciones cinematográficas de libros, incluyendo su guion de 2012 para “Anna Karenina” y su adaptación de 1987 de la novela roman-à-clef de JG Ballard “Empire of the Sun”.

El dramaturgo escribió en un ensayo en 2024 publicado por la compañía Huntington Theatre que, aunque nació como un judío checo, su vida en Reino Unido y su padrastro inglés lo habían convertido en un “inglés honorario”.

“Sabía que era –solía ser checo, pero no me sentía checo”, escribió Stoppard. “Me sentía tan inglés como se puede ser”.

Más adelante en su vida, Stoppard comenzó a explorar su historia personal a través de su trabajo. Su obra más reciente, “Leopoldstadt”, sigue a una familia judía en Viena desde la década de 1890 hasta la Segunda Guerra Mundial, haciendo una referencia indirecta a la historia de su familia.

“Siempre lo he tenido en el fondo de mi mente”, dijo Stoppard sobre la historia de su familia en una entrevista de 2022. “Es algo que nunca he usado. Se sentía como un asunto pendiente”.

