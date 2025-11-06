Muere a los 24 años el jugador de los Cowboys de Dallas Marshawn Kneeland. La policía investiga posible muerte por suicidio

Marshawn Kneeland, ala defensiva de los Dallas Cowboys, murió la mañana del jueves a los 24 años, informó el equipo…

Marshawn Kneeland, ala defensiva de los Dallas Cowboys, murió la mañana del jueves a los 24 años, informó el equipo en un comunicado.

La Policía investiga el incidente como una aparente muerte por suicidio.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) dijo que a las 10:33 p. m. del miércoles, los agentes intentaron detener un vehículo por una infracción de tránsito, pero el conductor se negó a detenerse y comenzó una persecución.

La persecución fue suspendida rápidamente después de que los agentes perdieron de vista el vehículo, según el DPS de Texas.

El Departamento de Policía de Frisco dijo que sus agentes respondieron a una llamada a las 10:39 p.m. para ayudar al DPS de Texas a localizar el vehículo.

Según la Policía, minutos después se encontró un vehículo accidentado en Dallas Parkway, en Frisco, Texas. Los primeros reportes indican que un hombre, identificado posteriormente como Kneeland, huyó del lugar a pie.

Los agentes empezaron a buscar en la zona con unidades K-9 y drones, según la Policía de Frisco.

La Policía de Plano, Texas, donde Kneeland residía, dijo que recibió una llamada aproximadamente una hora después para realizar un control de bienestar en “una dirección asociada con el señor Kneeland”, pero no hubo contacto en la residencia.

La Policía de Frisco señaló que los agentes fueron informados de que Kneeland “había expresado ideas suicidas” y que “fue localizado a la 1:31 a. m., muerto con lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida”.

La Oficina del Médico Forense del condado de Collin determinará la causa oficial de la muerte, según la Policía de Frisco.

Los Cowboys publicaron un comunicado la mañana del jueves: “Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys informan que Marshawn Kneeland falleció trágicamente esta mañana. Marshawn fue un compañero muy querido y parte de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia”, dijo el equipo.

Kneeland participó en siete partidos esta temporada, registró 12 tacleadas y logró una captura. Anotó su primer touchdown en la derrota de los Cowboys ante los Arizona Cardinals el lunes por la noche, tras recuperar un despeje bloqueado en la zona de anotación.

La selección de segunda ronda del draft de 2024 estaba disputando su segunda temporada con los Cowboys después de jugar para Western Michigan University.

El entrenador principal del equipo, Lance Taylor, describió a Kneeland como “un joven extraordinario que significó muchísimo para nuestro programa y para mí personalmente”.

Taylor agregó: “Su liderazgo, energía y sonrisa eran contagiosos, y dejó una huella imborrable en todos los que formamos parte de nuestro programa. Al haberlo entrenado durante mi primera temporada aquí, desarrollamos un vínculo especial que trascendió el fútbol americano. Su pasión por la vida y por sus compañeros era incomparable”.

Su representante, Jonathan Perzley, publicó un mensaje en Instagram diciendo: “Me rompe el alma confirmar que mi cliente y querido amigo Marshawn Kneeland falleció anoche. Lo vi luchar desde ser un joven con un sueño en Western Michigan hasta convertirse en un profesional respetado de los Dallas Cowboys.

“Marshawn entregaba el corazón en cada jugada, cada práctica y cada momento en el campo. Perder a alguien con su talento, espíritu y bondad es un dolor que apenas puedo describir. Mi corazón está con su familia, sus compañeros y todos los que lo amaban. Espero que sientan el apoyo de toda la comunidad del fútbol americano en este momento inimaginable. Les pido que den a sus seres queridos la privacidad y la compasión que necesitan mientras atraviesan esta pérdida inmensa”.

La NFL dijo en redes sociales que está “profundamente entristecida por la trágica noticia”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.