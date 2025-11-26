Modelo de una cantera de la Isla de Pascua revela cómo los polinesios fabricaron enigmáticas estatuas de piedra o moáis

Arqueólogos dicen que un modelo 3D de una cantera de cabezas de piedra incompletas de siglos de antigüedad en la…

Arqueólogos dicen que un modelo 3D de una cantera de cabezas de piedra incompletas de siglos de antigüedad en la Isla de Pascua ofrece nuevas pistas sobre cómo se realizaron estos monumentos y sobre la sociedad polinesia que los creó.

También conocida como Rapa Nui, la remota isla es famosa por las esculturas colosales que miran al océano Pacífico, pero sus habitantes nunca erigieron lo que habría sido la estatua más grande de la comunidad. La cabeza gigante, junto con cientos de otras, permanece incrustada en la roca de la cantera, un cráter volcánico.

Clanes individuales, y no una sola entidad con una fuerza laboral a nivel isleño como se creía antes, probablemente organizaron la construcción de las fascinantes cabezas de piedra, conocidas como moái, según una investigación publicada este miércoles en la revista PLOS One.

“La magnitud parecía exigir una coordinación centralizada”, dijo el coautor del estudio Carl Lipo, profesor del departamento de antropología de la Universidad de Binghamton en Nueva York. “La presencia de monumentos se convertía en evidencia circular de jerarquía. Los monumentos significaban jefes porque los jefes construían monumentos”.

Para el análisis del sitio, los investigadores crearon lo que describieron como el primer modelo 3D de alta resolución de la cantera de moái de Rano Raraku, a partir de 11.000 imágenes superpuestas tomadas por un dron en un proceso conocido como fotogrametría.

Los científicos identificaron 30 sitios distintos de actividad de extracción, lo que, según dijeron, sugería múltiples áreas de trabajo independientes. El equipo también halló evidencia de transporte de los moái fuera de la cantera en distintas direcciones antes de ser erigidos sobre enormes plataformas esparcidas por la isla. Este enfoque, argumentan los autores, también indica que la manufactura de figuras megalíticas no dependía de una administración centralizada.

“Esto significa que toda la cadena de producción —desde el primer corte en la roca hasta los detalles finales de la estatua— se realizó dentro de zonas individuales, en lugar de mover las estatuas entre áreas para diferentes fases de producción”, como sería el caso en una cantera industrial, dijo Lipo por correo electrónico.

Agregó que las diferentes zonas mostraban variabilidad en los métodos de extracción y las técnicas de acabado. El patrón refuerza la evidencia de que Rapa Nui no era una sociedad políticamente unificada, sino que consistía en pequeños grupos familiares independientes.

El modelo ofrece una nueva perspectiva sobre la encomiable hazaña que tuvo lugar en la pequeña isla, donde se erigieron alrededor de 1.000 estatuas de piedra entre los siglos XIII y XVII. La estatua promedio tenía 4 metros de alto y pesaba 12,5 toneladas, aunque algunas superaban las 20 toneladas, indicó Lipo.

El modelo de la cantera reveló 426 moai en varias etapas de finalización, 341 trincheras cortadas para delimitar bloques donde tallar, y 133 huecos en la roca de donde las estatuas fueron removidas con éxito, además de cinco bolardos que servían como puntos de anclaje para bajar los moái por las pendientes. Los artesanos extraían y tallaban la mayoría de las estatuas en posición supina, y la mayoría eran talladas de arriba hacia abajo, aunque otras se extraían lateralmente. El método más habitual implicaba definir los detalles faciales antes de perfilar la cabeza y el cuerpo en la roca.

Entre las estatuas inacabadas está la que habría sido el moái más grande si se hubiera terminado y erigido, dijo Lipo. Conocida como Te Tokanga, mide unos 21 metros de alto y habría pesado aproximadamente 270 toneladas si se hubiera completado, detalló Lipo.

“Algunas estatuas superaron los límites prácticos de transporte”, dijo Lipo. “Esto ocurriría si, como sospechamos, una escalada competitiva llevó a las comunidades a intentar realizar moái cada vez más grandes. Estos intentos sobredimensionados representan comunidades poniendo a prueba los límites y reconociendo las restricciones”.

Las numerosas estatuas restantes en Rano Raraku representan operaciones normales de cantera, no abandono, añadió Lipo. Un estudio de 2019 sugirió que la producción de estatuas continuó hasta la llegada de los europeos, señaló.

“La cantera no falló catastróficamente, pero probablemente fue desactivada por la disrupción introducida por los europeos que vino junto con la llegada de enfermedades”, dijo.

En esta investigación más reciente fue la primera vez que se utilizaron técnicas de fotogrametría en el sitio, pero los resultados realmente no mostraron nada dramáticamente nuevo sobre la sociedad Rapa Nui, según Helene Martinsson-Wallin, profesora en el departamento de arqueología de la Universidad de Uppsala en Suecia. Martinsson-Wallin, quien no participó en la investigación, dijo que académicos como la arqueóloga y antropóloga inglesa Katherine Routledge identificaron un sistema basado en clanes hace 100 años.

“Después se ha definido como una llamada sociedad abierta, lo que significa que no hay un jefe supremo que gobierne la sociedad, y varios estudios han demostrado que este tipo de estructura social también puede exhibir estructuras de construcción megalítica”, dijo Martinsson-Wallin por correo electrónico.

El estudio tuvo un “enfoque innovador”, dijo Christopher Stevenson, arqueólogo y profesor en la Escuela de Estudios Mundiales de Virginia Commonwealth University, quien tampoco participó en la investigación. Añadió que la hipótesis del equipo de que las actividades en la cantera representan una producción descentralizada de moáis por diferentes grupos de parentesco era “importante y debe ser evaluada”.

Sin embargo, Stevenson dijo que la evaluación de los investigadores no estaba respaldada por suficientes datos. Por ejemplo, dijo que había un estilo de casa cerca de la cantera que no fue mencionado en el estudio y que era diferente a las viviendas residenciales menos elaboradas y, por lo tanto, podría reflejar algún tipo de división o distinción social.

Asentada por un pequeño grupo de navegantes polinesios hace unos 900 años, Isla de Pascua, hoy parte de Chile, ha sido durante mucho tiempo una fuente de fascinación, así como de un acalorado debate sobre cómo las sociedades complejas a veces pueden fracasar de manera desastrosa.

Algunos escritores, como el geógrafo Jared Diamond en su libro de 2005, “Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed”, utilizaron Isla de Pascua como ejemplo de advertencia de cómo la explotación de recursos limitados puede resultar en una disminución catastrófica de la población, devastación ecológica y la destrucción de una cultura a través de luchas internas.

Esa teoría sigue siendo controvertida. Investigaciones más recientes han sugerido lo contrario: que Rapa Nui fue en realidad el hogar de una sociedad pequeña pero sostenible.

Los hallazgos más recientes contribuyen a esa reinterpretación, sumando a la imagen de una comunidad resiliente que se adaptó a uno de los entornos más aislados de la Tierra, dijo Lipo.

“La historia tradicional, popularizada por Diamond y otros, asume que poderosos jefes impulsaron la construcción insostenible de monumentos, causando deforestación, fracaso agrícola y una caída de la población”, afirmó Lipo.

“Pero si la producción de monumentos fuera descentralizada, con comunidades autónomas tomando decisiones independientes, no habría una autoridad central que llevara a la isla hacia el colapso ecológico”.

