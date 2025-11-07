MLS al día: Gerardo Martino regresa al Atlanta United, mientras Luis Suárez podría despedirse de la temporada tras suspensión

El Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) anunció el regreso de Gerardo “Tata” Martino. El entrenador argentino que…

El Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) anunció el regreso de Gerardo “Tata” Martino.

El entrenador argentino que tendrá contrato hasta el 2027, según lo comunicó el equipo de la principal liga de fútbol estadounidense, envió un saludo a los seguidores en las redes sociales del club y expresó su alegría por la vuelta.

“Tata es un entrenador excepcional que marcó la pauta de la excelencia en nuestro club y contribuyó a consolidar nuestra identidad en la Major League Soccer (MLS)”, declaró en un comunicado el propietario del Atlanta United, Arthur M. Blank.

Martino tomó las riendas del Atlanta United en 2017 y generó una revolución futbolística con figuras latinoamericanas como el venezolano Josef Martínez y el paraguayo Miguel Almirón.

Bajo su mando, el equipo ganó el título en 2018 de la MLS y el argentino fue elegido como entrenador del año.

La consagración del Atlanta United rompió con la sequía de títulos para la ciudad en deportes grandes desde 1995, cuando los Braves ganaron la Serie Mundial.

Después de Atlanta se marchó a dirigir a la selección mexicana y regresó a la MLS para tomar las riendas del Inter Miami con Lionel Messi a bordo.

Su paso por el Inter fue destacado: con ese equipo conquistó la Leagues Cup en 2023 y el Supporter’s Shield en 2024.

Sin embargo, perdió la final de la US Cup 2023 ante el Dynamo de Houston y no pudo avanzar en la postemporada de la MLS Cup 2024, al ser eliminado por su exequipo Atlanta United.

El Tata tiene una amplia trayectoria como entrenador en países como Argentina, Paraguay y España, al igual que en selecciones, tras haber dirigido a Paraguay, Argentina y México.

La MLS decidió suspender de oficio al delantero del Inter Miami Luis Suárez.

El castigo llegó luego de que el comité disciplinario de la liga estadounidense analizara una acción del juego, donde Suárez propinó una agresión a un rival que fue revisada por el VAR, pero no fue sancionada por el árbitro durante el partido.

“El Comité Disciplinario de la MLS ha suspendido al delantero del Inter Miami CF Luis Suárez por un partido y le ha impuesto una multa de cantidad no revelada (…) por conducta violenta en el minuto 71 del partido del Inter Miami contra el Nashville SC el 1 de noviembre”, dice el comunicado de la liga.

En el minuto 71 del mencionado encuentro, Suárez golpeó con su talón la entrepierna del defensa hondureño Andy Najar.

Esta sanción podría marcar el fin de la temporada para el delantero uruguayo si el Inter queda eliminado ante Nashville de la serie de postemporada que se encuentra igualada.

El Inter, por su parte, reaccionó y aceptó la sanción de su delantero, pero expresó cierta preocupación ante la decisión que ya en su momento había sido analizada por el VAR.

“El club manifiesta su preocupación por el precedente generado al rearbitrar una jugada de partido ya juzgada por el equipo arbitral y el VAR, y su confianza en que en el futuro el mismo criterio será aplicado en todas las situaciones de juego que se produzcan, en cualquier partido y por parte de cualquier equipo”, aseguró el Inter en su comunicado.

Es la segunda vez, en menos de dos meses, que el jugador sudamericano recibe una sanción.

En septiembre fue castigado con seis partidos de la Leagues Cup y tres de la MLS tras escupir a un miembro de seguridad del Seattle Sounders, al término de la final de la Leagues Cup, en la que el Inter Miami cayó por 3-0.

La postemporada de la MLS sigue su curso y este fin de semana se definen los clasificados a las semifinales de conferencia.

Solo tres equipos han logrado su pase y cinco quedan por definir su clasificación en igual número de series empatadas.

El único duelo definido es el de Vancouver contra el LAFC, mientras Philadelphia espera el rival entre Charlotte y New York City.

Viernes: Chartlotte vs. New York City.

Sábado: Minnesota vs. Seattle, Cincinnati vs. Columbus, Inter vs. Nashville.

Domingo: San Diego vs. Portland.

