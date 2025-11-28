Aerolíneas se apuran a reparar sus aviones tras advertir que la radiación solar podría hacer a los pilotos perder el control

Las aerolíneas de todo el mundo están trabajando para evitar cancelaciones generalizadas, reparando miles de aeronaves que requieren mantenimiento inmediato…

Las aerolíneas de todo el mundo están trabajando para evitar cancelaciones generalizadas, reparando miles de aeronaves que requieren mantenimiento inmediato para protegerse de un problema que lesionó a pasajeros y provocó un aterrizaje de emergencia el mes pasado.

El fabricante Airbus descubrió que las tormentas solares intensas, como las erupciones solares, pueden provocar que los pilotos pierdan momentáneamente el control de la aeronave, un problema ya asociado a lesiones en pasajeros y a un aterrizaje de emergencia reciente. Alrededor de 6.000 modelos de pasillo único, que incluyen los A319, A320 y A321, están afectados por esta urgencia global.

“El análisis de un incidente reciente en el que se vio involucrado un avión de la familia A320 ha revelado que la intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo”, afirmó Airbus en un comunicado.

El 30 de octubre, el vuelo 1230 de JetBlue, un A320, volaba desde Cancún, México a Newark, Nueva Jersey cuando de repente perdió altitud. Los pilotos realizaron un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, donde unas 15 personas fueron trasladadas al hospital.

Airbus investigó el incidente y este viernes comunicó a las aerolíneas en una “transmisión de alerta a operadores” que era necesario realizar la reparación. La empresa cree que es la única vez que se ha producido este problema concreto, pero afirma que “ha colaborado de forma proactiva con las autoridades aeronáuticas… manteniendo la seguridad como nuestra prioridad número uno y absoluta”.

La mayoría de los aviones se pueden reparar en unas dos horas simplemente restaurando el software anterior, según declaró Airbus a CNN este sábado, lo que significa que la interrupción parece relativamente limitada a pesar de ser uno de los fines de semana de mayor afluencia de viajeros para los estadounidenses que celebran el Día de Acción de Gracias.

Sin embargo, para unas 900 de las aeronaves más antiguas afectadas, la reparación es más compleja, ya que será necesario instalar manualmente nuevo hardware.

La serie Airbus A320 cuenta con lo que se denomina controles fly-by-wire: que permiten que los movimientos físicos del piloto se transmitan a través de computadoras que, a su vez, ajustan las superficies de control del avión.

Una directiva de aeronavegabilidad de la Unión Europea exige a las aerolíneas que realicen las reparaciones antes de que los aviones puedan volver a transportar pasajeros.

Las reparaciones improvisadas de la aerolínea parecieron evitar una interrupción generalizada este sábado por la mañana. Los paneles de llegadas en los principales aeropuertos como Dallas-Fort Worth, Dubái, Hartsfield-Jackson Atlanta, Tokio Haneda y Londres Heathrow indicaban que la mayoría de los vuelos operaban a tiempo o con breves retrasos.

American Airlines había completado todos los aviones, excepto cuatro, de los 209 que necesitaban ser actualizados para la mañana de este sábado, menos de los 340 que había previsto previamente, según un comunicado de la aerolínea.

Inicialmente, American advirtió sobre “algunos retrasos” como resultado de las obras, pero el sábado afirmó que no esperaba mayores impactos operativos.

Se espera que todas las reparaciones estén terminadas para el domingo.

Delta Air Lines aseguró que menos de 50 de sus aviones A321neo se verán afectados y que el trabajo debería estar terminado el sábado por la mañana.

“Dado que la seguridad es lo primero, Delta cumplirá plenamente con la directiva y espera que cualquier impacto operativo resultante sea limitado”, afirmó la aerolínea en un comunicado.

Seis aviones de la flota de United Airlines están afectados y habrá “interrupciones menores en algunos vuelos”, indicó la aerolínea.

JetBlue, que opera una flota compuesta principalmente por aviones A320 y A321, no especificó cuántos de sus aviones necesitaban reparación, pero declaró a CNN en un comunicado que ya había comenzado las reparaciones.

“Nuestros equipos están haciendo todo lo posible para minimizar las interrupciones mientras se completan estos trabajos”, declaró JetBlue. “Notificaremos a los clientes sobre cualquier cambio de vuelo, quienes siempre pueden consultar el estado de su vuelo en jetblue.com o en la aplicación de JetBlue”.

Mientras tanto, en la región Asia-Pacífico, Jetstar Airways Australia y Air New Zealand también han tomado medidas de precaución. IndiGo y Air India Express esperan completar la reparación de sus aviones para este sábado, según informó Reuters.

Treinta y cuatro de los 85 Airbus A320 de Jetstar se ven afectados por el problema, según informó la aerolínea. Alrededor de 90 vuelos han sido cancelados en total, lo que afecta a miles de pasajeros, y se esperan más interrupciones hasta el domingo, según declaró el piloto jefe Tyrone Simes a la prensa en el aeropuerto de Melbourne.

Airbus y la Autoridad Europea de Seguridad Aérea han instado a las aerolíneas a revertir la actualización antes de permitir que los aviones afectados vuelvan a volar, según Simes.

En Europa, Lufthansa, Aer Lingus, Wizz Air, EasyJet y British Airways informaron que algunos de sus aviones se vieron afectados, pero minimizaron el impacto en sus operaciones.

