Milagrosa clasificación de México en el Mundial Sub-17: ¡pasó por “fair play” y jugará ante Argentina!

No está escrito el último capítulo de la participación de la selección de México en el Mundial Sub-17 de Qatar. Los aztecas recibieron un regalo inesperado este martes: la clasificación a los dieciseisavos de final cuando todo parecía perdido.

El Tri no hizo pie en la fase de grupos, donde perdió en el debut ante Corea del Sur por 2-1, venció a Costa de Marfil por 1-0 y volvió a caer ante Suiza por 3-1. La derrota ante los helvéticos parecía empezar a sellar el boleto de vuelta a casa, porque había quedado como la octava mejor tercera, en el último escalón de clasificados (clasifican los primeros y segundos más los ocho mejores terceros).

El problema es que aún faltaban jugarse los últimos partidos de cuatro zonas, donde México debía esperar que ni Uganda ni Chile (que compartían grupo y tenían un punto) pudieran ganar, entre otros resultados.

El panorama se oscureció aún más cuando, en el primer turno, los africanos vencieron a la siempre candidata Francia y los sudamericanos a Canadá, dejando a México como noveno mejor tercero, en puesto de eliminación.

Sin embargo, en el último turno llegó una mano de un seleccionado totalmente inesperado: Malí. Los africanos y Arabia Saudita se enfrentaban en el cierre de su zona llegando ambos con tres puntos y mejor diferencia de gol que México, sabiendo que con el empate ambas pasaban de ronda. Sin embargo, Malí fue a por todo, ganó bien 2 a 0 y dejó a los árabes igualados con los aztecas en unidades y tantos a favor y en contra.

Sin embargo, fue el Tri el que celebró, gracias al llamado “fair play” o “conducta de equipo”: sumó nueve tarjetas amarillas, quedando por encima de Arabia Saudita, que vio siete amonestaciones, pero también una roja.

De esta manera, el seleccionado dirigido por Carlos Carino se metió entre los mejores 16 del Mundial, aunque tendrá que mejorar mucho si quiere estirar su sueño mundialista. La próxima parada será Argentina, una de las candidatas a levantar el título, que arrasó en la fase de grupos con tres triunfos en igual cantidad de presentaciones y con 11 goles a favor, casi cuatro veces más de los que logró marcar México.

El duelo entre aztecas y albicelestes será el jueves 13 de noviembre, con horario a confirmar.

