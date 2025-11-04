Miami, Miami Beach y Hialeah eligen alcalde: estos son los resultados preliminares

En una jornada electoral marcada por una participación más baja de la esperada, la comisionada del condado de Miami-Dade Eileen…

En una jornada electoral marcada por una participación más baja de la esperada, la comisionada del condado de Miami-Dade Eileen Higgins era este martes la candidata más votada en la contienda por la alcaldía de Miami con el 35,96 % de los votos, según los resultados preliminares publicados por la Junta Municipal.

Emilio T. Gonzalez iba por detrás con el 19,47 %, seguido por Ken Russell con el 17,58 %.

De confirmarse estos resultados, habrá una segunda vuelta ya que la carta constitutiva del condado de Miami-Dade establece que para ganar la alcaldía de Miami un candidato debe obtener la mayoría de los votos, es decir más del 50 %.

En esa segunda vuelta, que tendrá lugar el 9 de diciembre, Higgins se enfrentaría a Emilio Gonzalez si estos resultados son confirmados.

Higgins es una demócrata registrada, mientras que González representa el ala republicana y cuenta con el apoyo público del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

“Si Florida puede demostrar en las elecciones de la ciudad de Miami que los demócratas todavía pueden obtener buenos resultados y ganar estas elecciones, esto debería generar una onda expansiva en todo el país para que se siga prestando atención a Florida y se siga invirtiendo aquí”, dijo la presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, en declaraciones recogidas por Político.

Higgins promete “restaurar la confianza en el Ayuntamiento” mediante la reducción de la burocracia que, según su página de campaña, dificulta el avance de propietarios y pequeñas empresas.

Además, se compromete a impulsar viviendas asequibles en un momento en que la ciudad atraviesa un “boom” urbano, con un fuerte crecimiento poblacional y una transformación del entorno urbano.

Entre 2020 y 2024, la población de Miami creció un 10 %, hasta 487.014 habitantes, según estimaciones del Censo de Estados Unidos, lo que ha generado presión sobre la infraestructura local. Este crecimiento, junto con la llegada de inversión inmobiliaria extranjera y de lujo, ha elevado los precios de la vivienda, convirtiendo la crisis habitacional en uno de los temas más urgentes de estos comicios.

Según su página de campaña, González plantea reducir los impuestos sobre la vivienda principal, mejorar la seguridad pública y simplificar la burocracia del gobierno. Además, ha prometido acabar con la corrupción.

“Ahora Miami se enfrenta a una elección: ¿seguimos con el circo en el ayuntamiento, donde los políticos corruptos hacen lo que les da la gana, violan la ley y silencian a sus oponentes, o luchamos para recuperar nuestra ciudad?”, dice en uno de sus videos de campaña publicado en redes sociales.

Gonzalez es un cubanoestadounidense que fue director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. durante la presidencia de George W. Bush y sirvió como administrador de la ciudad de Miami de 2018 a 2020. También es coronel retirado del Ejército de Estados Unidos.

El próximo alcalde de Miami reemplazará a Francis Suárez, de tendencia republicana y cercano al presidente Donald Trump, quien ha ejercido como alcalde de Miami durante dos periodos, el primero de ellos a partir de 2017, lo que impide que pueda presentarse a la reelección.

Un total de trece candidatos se presentaron a la elección de este martes, entre ellos el padre de Suárez, Xavier L. Suárez, quien fue alcalde de la ciudad en dos ocasiones: de 1985 a 1993, y cinco meses entre 1997 y 1998.

Mientras tanto, en la elección de alcalde del municipio de Miami Beach, Steven Meiner lideraba hasta el momento con el 51,19 % de los votos, frente al 48,81% de Kristen Rosen Gonzalez.

Durante la campaña, Meiner dijo que mantendría su política de seguridad. En un mensaje publicado en redes sociales antes de conocerse los resultados, destacó el respaldo del Miami Business Club como una muestra de confianza en su “enfoque orientado a resultados”.

“Su confianza en mí es una muestra de mi enfoque orientado a los resultados: calles más seguras, orden durante el Spring Break y un entorno estable donde los negocios locales puedan crecer”, escribió Meiner en su cuenta de X.

Meiner ha impulsado una serie de medidas estrictas para controlar el comportamiento durante la temporada de spring break, después de varios años marcados por episodios de violencia y desorden.

En tanto Jennifer N. Bailey era, según resultados preliminares, la más votada en la carrera por la vicealcaldía de Homestead con el 55,39 %, por delante de Thomas Davis con el 44,61 %.

En Hialeah el exconcejal Bryan Calvo lideraba la contienda electoral por la alcaldía con el 52,92 % de los votos, seguido por Jesus Tundidor con el 20,68 % y Jackie Garcia-Roves con el 19,06 %.

Aunque las elecciones en el condado de Miami-Dade son no partidistas, el contexto político de Florida las convierte en un termómetro del equilibrio entre demócratas y republicanos.

En este condado, donde 7 de cada 10 personas (es decir, cerca del 70 % de la población total) se identifican como hispanas o latinas, Trump se llevó la victoria en 2024 con un 55,4 % de los votos, mientras que la demócrata Kamala Harris obtuvo 43,9 % de los sufragios.

