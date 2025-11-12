Más de 30 muertos y decenas de heridos por la caída de un autobús al vacío en Perú

Más de 30 personas murieron tras la caída de un autobús a un abismo en Perú. El incidente ocurrió en…

Más de 30 personas murieron tras la caída de un autobús a un abismo en Perú. El incidente ocurrió en Arequipa, en la provincia de Camaná. Walter Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa, dijo al medio RPP que además hay más de una decena de personas heridas que están siendo atendidas en diferentes centros de salud de la zona.

El autobús cayó a un barranco a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur durante la madrugada de este miércoles, luego de chocar con una camioneta, según la agencia estatal de noticias Andina.

La Sutran, institución del Ministerio de Transportes de Perú, dijo en un comunicado que expresa sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y colaborará con la Policía Nacional en las investigaciones sobre lo sucedido.

Por separado, la Fiscalía de Perú informó en X que participó en las diligencias por el hecho. Esto incluyó el levantamiento de cadáveres y la coordinación con otras instancias para las necropsias correspondientes.

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes, durante el primer trimestre de 2025 hubo más de 21.000 siniestros de tránsito a nivel nacional y, como consecuencia de ello, fallecieron 707 personas.

