Mapa de los atrasos y cancelaciones de vuelos en EE.UU.

CNN

November 7, 2025, 10:38 AM

Los estadounidenses ya sienten los efectos de los retrasos y cancelaciones de vuelos en decenas de aeropuertos concurridos del país.

CNN realiza un seguimiento de las demoras y cancelaciones de vuelos con origen, destino o escala en Estados Unidos utilizando datos de FlightAware. Las cifras se actualizan cada 15 minutos.

Según datos de FlightAware, el año pasado se registraron, en promedio, unos 5.600 retrasos diarios y unas 340 cancelaciones diarias.

