Miss Universo comenzó en 1952 gracias a un acto de rebeldía protagonizado por Yolande Betbeze Fox, quien tras ganar Miss…

Miss Universo comenzó en 1952 gracias a un acto de rebeldía protagonizado por Yolande Betbeze Fox, quien tras ganar Miss América en 1951 se negó a posar para una marca de trajes de baño que era patrocinadora clave del concurso, lo que desencadenó la creación del certamen de belleza.

En las más de siete décadas que han pasado desde entonces, varios países se han destacado por obtener la mayor cantidad de coronas en uno de los concursos de belleza más populares, que también ha sido blanco de fuertes críticas.

Estados Unidos, Venezuela y Puerto Rico encabezan la lista de los países que más veces han ganado Miss Universo, de acuerdo con la organización.

Miriam Jacqueline Stevenson (1954)

Carol Laverne Morris (1956)

Linda Jeanne Bement (1960)

Sylvia Louise Hitchcock (1967)

Shawn Nichols Weatherly (1980)

Chelsi Mariam-Pearl Smith (1995)

Brook Antoinette Mahealani Lee (1997)

Olivia Frances Culpo (2012)

R’Bonney Nola Gabriel (2022)

Maritza Sayalero Fernández (1979)

Irene Lailin Sáez Conde (1981)

Barbara Palacios Teyde (1986)

Yoseph Alicia Machado Fajardo (1996)

Dayana Sabrina Mendoza Moncada (2008)

Stefanía Fernández Krupij (2009)

María Gabriela de Jesús Isler Morales (2013)

Marisol Malaret Contreras (1970)

Deborah Fatima Carthy-Deu (1985)

Dayanara Yari Torres Delgado (1993)

Denise Marie Quiñones August (2001)

Zuleyka Jeris Rivera Mendoza (2006)

México

Lupita Jones Garay (1991)

Ximena Navarrete Rosete (2010)

Alma Andrea Meza Carmona (2020)

Fátima Bosch (2025)

Filipinas

Gloria María Aspillera Díaz (1969)

María Margarita Roxas Moran (1973)

Pia Alonzo Wurtzbach (2015)

Catriona Elisa Magnayon Gray (2018)

India

Sushmita Sen (1994)

Lara Dutta (2000)

Harnaaz Kaur Sandhu (2021)

Sudáfrica

Margaret Gardiner (1978)

Demi-Leigh Nel-Peters (2017)

Zozibini Tunzi (2019)

Suecia

Hillevi Rombin (1955)

Margareta Ingrid Arvidsson (1966)

Yvonne Agneta Ryding (1984)

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.