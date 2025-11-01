Los aliados de Estados Unidos esperan respuestas antes de comprometerse con la fuerza de paz de Trump en Gaza

Más de un mes después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara un alto el fuego en Gaza,…

Más de un mes después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara un alto el fuego en Gaza, un componente clave de su plan aún no se ha materializado.

El plan de 20 puntos contempla el despliegue de una fuerza multinacional para estabilizar el enclave, pero los posibles participantes afirman que aún no se han concretado detalles cruciales sobre su mandato.

Trump hizo público su plan para poner fin a la guerra en Gaza el 29 de septiembre, afirmando que se esperaba que la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) se desplegara “inmediatamente” para entrenar a la policía palestina, asegurar las fronteras con Israel y Egipto, bloquear la entrada de municiones y permitir una mayor retirada de las tropas israelíes de Gaza.

La primera fase del alto el fuego consistió en la liberación de rehenes en Gaza y de prisioneros y detenidos palestinos en Israel.

La segunda fase del plan de Trump requiere la formación de la ISF.

Si bien funcionarios estadounidenses han mencionado a varios posibles países contribuyentes, y algunas naciones han manifestado interés, ninguna ha anunciado formalmente su participación.

Los posibles participantes buscan claridad y garantías antes de desplegar tropas en Gaza, que actualmente se enfrenta a milicias armadas, bandas criminales y la amenaza de ataques israelíes, sin que Hamas dé señales de desarmarse.

Esta fuerza representaría un esfuerzo multinacional sin precedentes para estabilizar el territorio controlado por Hamas desde 2007.

Un funcionario de Medio Oriente familiarizado con los planes dijo a CNN que las naciones que se espera participen en la misión todavía están en conversaciones con Estados Unidos sobre cuestiones clave, incluyendo el tamaño de la fuerza, el número de efectivos que aportará cada nación, la cadena de mando, quién liderará la toma de decisiones y la duración del despliegue de la fuerza.

Israel ha manifestado su preocupación por los integrantes de la fuerza, afirmando que no tolerará la participación de naciones que considera antagónicas, como Turquía, que desempeñó un papel crucial para lograr que Hamas aceptara un alto el fuego.

“Estas cuestiones de composición, la falta de claridad en torno a los detalles de, por ejemplo, el mandato de desarme, y las incertidumbres sobre lo que la interacción y la coordinación inevitablemente implicarán con las Fuerzas de Defensa de Israel, sin duda plantean desafíos para el lanzamiento”, dijo Lucy Kurtzer-Ellenbogen, investigadora principal del Instituto de Medio Oriente.

El funcionario regional declaró a CNN que algunas naciones potencialmente participantes han insistido en que la fuerza sea solo transitoria, con un plazo limitado hasta que una Autoridad Palestina “empoderada” pueda asumir plenamente el control en Gaza.

Los países también solicitan un mandato internacional que formalice la legitimidad de la ISF, según indicó el funcionario regional, quien añadió que algunos participantes potenciales han exigido una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sugirió durante una visita a Jerusalén la semana pasada que dicho mandato también podría obtenerse mediante un acuerdo internacional.

“Estamos trabajando en la redacción de la propuesta, que esperamos que esté lista pronto… necesitaremos algo… porque algunos de estos países, según sus propias leyes, no pueden participar en estos esfuerzos a menos que tengan algún tipo de mandato o bandera internacional bajo la cual se encuentren”, dijo Rubio en Jerusalén.

El rey Abdalá II de Jordania declaró esta semana en una entrevista con la BBC que se necesita un mandato para determinar si las FSI serán una fuerza de “mantenimiento de la paz” o de “imposición de la paz”, advirtiendo que a los países no les gustaría estar “patrullando Gaza con armas” en calidad de “imposición de la paz”.

“¿Cuál es el mandato de las fuerzas de seguridad dentro de Gaza? Y esperamos que sea el de mantenimiento de la paz, porque si es el de imposición de la paz, nadie querrá meterse con eso”, advirtió.

Otras cuestiones incluyen el grado de armamento de las tropas, cómo interactuaría la fuerza con el ejército israelí y si estaría preparada para intervenir en caso de que estallaran enfrentamientos internos en el enclave.

Funcionarios estadounidenses han mencionado a varios países como posibles participantes, entre ellos Egipto, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Azerbaiyán y Turquía. Pakistán también ha manifestado su posible participación.

Netanyahu afirmó el domingo que Israel determinará qué fuerzas internacionales considera aceptables para entrar en Gaza después de la guerra.

El vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, respondió a preguntas sobre la participación turca en Gaza durante una conferencia de prensa en Israel la semana pasada y dijo que cualquier tropa extranjera que se estacione en Gaza requerirá el consentimiento explícito de Israel.

“Qué tropas estarán desplegadas sobre el terreno en Israel —y en Gaza— es una cuestión en la que los israelíes tendrán que ponerse de acuerdo”, dijo, elogiando el papel “muy constructivo” de Turquía para facilitar el alto el fuego.

La oficina de Netanyahu afirmó que Israel está comprometido con el plan y da la bienvenida a “unas unas Fuerzas de Seguridad Iraquíes (FSI) responsables y potentes”, a las que describió como “u n elemento clave para alcanzar el objetivo de todos aquellos que desean inaugurar una nueva era de estabilidad para Gaza”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.