Llegó a EE.UU. siendo un niño refugiado de la antigua Unión Soviética. Ahora es padre y se enfrenta a deportación a Ucrania

Roman Surovtsev era puntual en recoger a sus dos hijas del colegio todas las tardes.

Para él es importante estar ahí para sus sonrientes hijas de 3 y 5 años, haciéndoles un montón de preguntas sobre lo que aprendieron y con quién jugaron.

En casa, junto a su esposa Samantha, siempre se encargaba de preparar el baño con burbujas, cepillar meticulosamente las pequeñas coletas rubias y castañas, y arropar a las niñas risueñas después de leerles un cuento.

Pero las risitas se han apagado mientras las niñas se preguntan qué le pasó a su querido papá, quien, a sus ojos, simplemente desapareció este verano. Las niñas no lo han visto en 107 días.

Surovtsev fue detenido inesperadamente durante un control rutinario con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el 1 de agosto y nunca regresó a casa. Ahora, no se sabe cuándo su familia lo volverá a ver, ya que este padre de dos hijos se enteró hace apenas unos días de su inminente deportación este lunes a Ucrania, un país devastado por la guerra y en el que no ha vivido desde que formaba parte de la Unión Soviética.

Su detención se debe a la determinación del presidente Donald Trump de arrestar y deportar en masa a inmigrantes indocumentados, un esfuerzo que está fracturando familias en todo el país mientras las comunidades ven cómo sus trabajadores, escolares y miembros de la iglesia son detenidos por el ICE.

Surovtsev nunca se había perdido ni un solo evento en la escuela de niñas hasta que faltó al quinto cumpleaños de su hija mayor a finales de agosto. También faltó al cumpleaños de su esposa un mes después, luego a su aniversario de bodas, y pronto llegarían las fiestas navideñas: la época favorita del año de Surovtsev para pasar con su familia.

Samantha les ha estado diciendo a sus hijas pequeñas que su papá está trabajando, y le regaló a la mayor un relicario con su foto dentro después de que lo detuvieran. Últimamente lo ha estado usando más a menudo, según contó su madre, y le pide a la foto: “Papá, vuelve a casa”.

“Son demasiado pequeñas para entender, y no hay manera de explicárselo sin que teman a su propio país”, dijo Samantha entre lágrimas. Ella y las niñas han estado viviendo de sus ahorros mientras acumulan los gastos legales, y dijo que se siente como si estuviera viviendo la vida como madre soltera.

En una presentación judicial del miércoles, el Departamento de Justicia confirmó que ha coordinado la deportación de Surovtsev a Ucrania para este lunes. Sus abogados afirman que otros 82 inmigrantes viajarán en el mismo vuelo que Surovtsev, con el mismo destino, y temen por su seguridad en la Ucrania en guerra.

“Me temo que mi vida se perderá en esta guerra, y mis hijas tendrán que crecer sin su padre, mi esposa tendrá que quedarse viuda, y yo mismo perderé la vida en una guerra de la que no sé nada”, dijo Surovtsev en un video revisado por CNN que su esposa grabó durante una de sus llamadas desde el centro de detención.

Surovtsev nació en 1984 en la ciudad soviética de Zhdanov, que desde entonces ha sido rebautizada como Mariúpol en la actual Ucrania. Después de que su padre, un trabajador de la central nuclear de Chernobyl, muriera por envenenamiento por radiación tras la explosión, Surovtsev huyó de la URSS a los 4 años con su madre y sus dos hermanos.

La familia llegó legalmente a Estados Unidos, renunciando a su ciudadanía soviética, y durmió en una iglesia de San Francisco durante seis meses antes de establecerse más al norte, en Sacramento, según consta en documentos judiciales. Pero la pobreza los persiguió a lo largo de California.

Surovtsev era muy pequeño cuando empezó a robar juguetes para ocultar la pobreza de su familia, según consta en documentos judiciales, y tenía unos siete años cuando comenzó a ayudar a su madre limpiando casas y despachos de abogados. Lo que siguió fue una infancia marcada por las dificultades para sobrevivir en su país de adopción.

En 2003, a los 19 años, Surovtsev comenzó a cumplir una condena de 13 años tras ayudar a unos amigos a cometer un robo a mano armada de una motocicleta.

Surovtsev fue puesto en libertad anticipadamente por buen comportamiento en 2014. Tras cumplir su condena, un juez de inmigración ordenó su deportación, lo que le costó la residencia permanente. Fue puesto bajo custodia del ICE, pero finalmente el Gobierno estadounidense lo liberó bajo supervisión, después de determinar que no era probable que fuera deportado del país en un futuro próximo y que, en ese caso, su detención continua sería ilegal, según consta en los documentos judiciales.

Sin ciudadanía soviética ni residencia permanente, Surovtsev ha vivido desde entonces como apátrida con un permiso de trabajo, presentándose periódicamente ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Nunca ha incumplido los términos de su orden de supervisión, según consta en los documentos judiciales presentados por sus abogados.

Al encontrar su familia alivio del dominio soviético en Estados Unidos, Surovtsev también encontró amor, un trabajo gratificante y a Dios.

Cuando tenía poco más de 20 años, Surovtsev se bautizó en la cárcel. Su esposa contó que, al convertirse al cristianismo, todo cambió. Conoció a Samantha en 2017 mientras practicaban esquí acuático con amigos en común en el condado de Orange. Se casaron, compraron una casa en un suburbio al norte de Dallas, iniciaron un negocio de pintura juntos y tuvieron dos hijas.

“Él construyó una vida aquí, y se la están arrebatando”, dijo. “La persona que figura en los papeles no es la misma que es ahora. Han pasado 20 años desde que cometió ese crimen y ha vivido mucho”.

Entre compaginar el negocio familiar con la crianza de sus hijas, Surovtsev se estaba formando para formar parte de un ministerio penitenciario donde podría viajar a las cárceles ofreciendo servicios religiosos y apoyo a los detenidos.

Luego, él mismo fue detenido.

En los centros de detención Bluebonnet y Prairieland de Texas, donde permanece recluido desde agosto, la fe de Surovtsev no ha flaqueado, según declaró su esposa. Dirige un estudio bíblico nocturno con sus compañeros de prisión.

Dado que prevé embarcar en un vuelo a Ucrania este lunes, el grupo celebró una sesión adicional este fin de semana para reunirse en oración por él una vez más.

“Este lunes, el Gobierno estadounidense planea deportar a 83 personas a Ucrania, donde serán reclutadas por el Ejército y probablemente morirán. Ucrania es un estado policial donde la población vive bajo la ley marcial”, afirmaron los abogados de Surovstev, Eric Lee y Chris Godshall-Bennett, en un comunicado enviado por correo electrónico.

Ni el Departamento de Seguridad Nacional ni la Embajada de Ucrania respondieron a las solicitudes de comentarios de CNN sobre el vuelo a Ucrania.

“Entre los detenidos hay personas que han vivido en Estados Unidos desde su infancia. Muchos tienen cónyuges e hijos ciudadanos estadounidenses”, escribieron los abogados. “Algunos ni siquiera hablan ucraniano, y otros ni siquiera son ciudadanos ucranianos, ya que nacieron en la Unión Soviética antes de que Ucrania existiera como país independiente”.

Surovstev no habla ni lee ucraniano. Al haber huido a una edad tan temprana, Surovstev apenas recuerda la antigua ciudad soviética donde nació, según declaró su esposa.

La ciudad natal de Surovstev, la actual Mariúpol (Ucrania), sufrió algunos de los bombardeos y asedios más devastadores de Rusia durante la guerra. La infraestructura y las viviendas de la ciudad quedaron casi totalmente destruidas, la población civil padeció hambruna y miles de personas murieron o fueron desplazadas. A pesar de los esfuerzos de reconstrucción impulsados ​​por las autoridades rusas, la ciudad sigue gravemente dañada.

El Gobierno estadounidense ya había tenido problemas al intentar deportar a Surovtsev anteriormente.

Dado que Surovtsev nació en la antigua Unión Soviética, el Consulado de Rusia informó al Gobierno estadounidense a principios de 2015 que no tenía registros de él, según consta en documentos judiciales presentados por sus abogados. El Gobierno ucraniano también declaró entonces que no podía confirmar su ciudadanía y, por lo tanto, no podía expedirle documentos de viaje ucranianos.

Posteriormente, Surovtsev fue liberado de la custodia del ICE en mayo de 2015 sin su tarjeta de residencia permanente, pero con un documento de autorización de empleo y un permiso de trabajo, y se le exigió usar un monitor de tobillo durante seis semanas. Se presentaba ante el ICE cada dos semanas antes de que sus visitas se volvieran trimestrales y luego anuales.

“Con frecuencia, cuando se reunía con los agentes, le decían que el ICE había intentado nuevamente contactar a la embajada de Ucrania, Rusia o ambas, pero que uno o ambos gobiernos se habían negado a otorgarle documentos de viaje”, escribieron sus abogados en documentos judiciales.

Durante años, se registraba en el quiosco de la oficina de ICE en Dallas, confirmando detalles como su dirección y sus planes de viaje. Pero el 1 de agosto, fue detenido inesperadamente, y un agente se negó a aceptar la solicitud de suspensión de la deportación presentada por su abogado de inmigración, quien lo acompañó a la cita, según consta en los documentos judiciales presentados por sus abogados.

Pero ahora no está claro qué documentación pueda tener Ucrania sobre la deportación de Surovtsev ni qué ha cambiado desde hace una década, cuando el país no podía probar su ciudadanía.

“En 2014 y 2015, el ICE intentó, sin éxito, deportar al Sr. Surovtsev a Ucrania cuando el consulado ucraniano les comunicó que no podía probar su ciudadanía”, declaró Lee, el abogado, en un comunicado. “Ahora nos dicen que Ucrania está otorgando ‘pasaportes temporales’ a los detenidos, sea lo que sea que eso signifique. Hasta la fecha, Ucrania no ha reconocido la ciudadanía del Sr. Surovtsev”.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a la solicitud de comentarios de CNN sobre la detención de Surovtsev.

“Siempre ha cumplido, pero sabíamos que tal vez este año sería diferente, debido a la represión migratoria”, dijo su esposa. “No pensábamos que esta sería nuestra realidad”.

Su detención movilizó a Samantha, quien dijo haberse convertido en su “asistente a tiempo completo” mientras trabajaba incansablemente para formar un equipo legal que le permitiera salir en libertad.

Sus abogados consiguieron anular con éxito el cargo de robo de vehículo contra Surovstev, eliminándolo esencialmente de sus antecedentes, y lograrán que se declare culpable de un cargo menor que no tenga consecuencias migratorias.

Este cambio de circunstancias justificaría la reapertura de su caso, que su equipo ha solicitado, dijo la abogada de inmigración de Surovstev, Jennifer Rozdzielski, y el estatus legal de residente permanente de Surovstev se restablecería si un juez aceptara desestimarlo.

Su familia y su equipo legal solo pueden esperar a que se celebre la audiencia, pero el caso se encuentra en una larga lista de espera con mociones similares. No existe un proceso acelerado en el tribunal de inmigración, afirmó Rozdzielski.

“Como resultado de haber obtenido la revisión de su condena por un delito anterior, es probable que reciba su tarjeta de residencia permanente muy pronto. Además, no se le ha dado la oportunidad de expresar su temor a ser deportado a una zona de guerra activa”, declararon los abogados de Surovstev, Lee y Godshall-Bennett.

El vuelo a Ucrania está a punto de despegar antes de que un juez pueda emitir un nuevo dictamen. La moción se presentó el 4 de noviembre y su abogado estima un plazo de dos a tres meses.

“Nuestra familia, nuestra comunidad y nuestro país no están mejor sin él”, dijo Samantha. “Aunque siga detenido, solo queremos tiempo para que se celebre nuestro juicio. Eso es todo lo que pedimos”.

