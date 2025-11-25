Liga MX: así comienzan los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025

La Liga MX entró en su momento definitivo. Los cuartos de final de la Liguilla asoman en el horizonte y…

La Liga MX entró en su momento definitivo. Los cuartos de final de la Liguilla asoman en el horizonte y este miércoles saldrán al ruedo cuatro de los ocho equipos que buscarán hacerse con el pase a las semifinales.

Las miradas para esta doble cartelera estarán puestas en el parejo duelo entre Monterrey y América, y en el viaje que el líder de la tabla general del Apertura, el Toluca, debe hacer a la frontera para visitar al sorprendente Juárez.

El partido que acapara las miradas se jugará en “la Sultana del Norte”, con los Rayados recibiendo la visita de “Las Águilas” en el estadio BBVA.

Recordemos que el último antecedente entre estos equipos en un duelo de eliminación directa fue por el título del Apertura 2024, donde América terminó llevándose el campeonato.

Ambos vienen de caer en sus duelos de cierre del actual campeonato. Los regiomontanos fueron goleados por las Chivas en la última jornada, mientras que los capitalinos cedieron en su visita al Toluca.

El líder del Apertura, por su parte, viaja a la frontera para jugar contra los Bravos en el mano a mano más desparejo de los cuatro para definir a los semifinalistas.

Juárez llega en ascenso, eso si, tras entrar a la “Fiesta Grande” por la vía del play-in, pero se encontrará con un muy sólido Toluca, que de la mano de su goleador Paulinho y con el conocimiento táctico de Antonio Mohamed dominó el Apertura con 11 victorias, 4 empates y apenas dos reveses.

El jueves se abrirán las otras dos series, con los duelos entre los Xolos de Tijuana y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde el equipo regiomontano tratará de hacer valer su favoritismo; y el partidazo entre las renovadas Chivas de Guadalajara, que buscarán llevar su gran momento a la fase final, cuando se enfrenten al siempre peligroso Cruz Azul.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.