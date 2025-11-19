LeBron James comienza su temporada número 23, marcando la carrera más larga en la historia de la NBA

Cuando el alero de Los Angeles Lakers, LeBron James, saltó a la cancha del Crypto.com Arena el martes por la…

Cuando el alero de Los Angeles Lakers, LeBron James, saltó a la cancha del Crypto.com Arena el martes por la noche para comenzar su temporada número 23 en la NBA, el jugador de 40 años añadió otro récord a su ilustre currículum: la carrera más larga en la historia de la liga.

Antes del martes, James compartía el galardón con Vince Carter, quien jugó 22 temporadas en la NBA desde 1998 hasta 2000.

“Fue muy divertido estar ahí con los chicos, amigo. Ha sido duro mentalmente para mí”, declaró el cuatro veces campeón de la NBA después del partido, “esta es la primera vez que empiezo una temporada de baloncesto y no juego. Desde que empecé en el baloncesto, como a los nueve años, nunca me había perdido el comienzo de una temporada”.

Luciendo su famosa camiseta número 23, James estuvo en la cancha para el salto inicial contra el Utah Jazz.

El locutor del estadio anunció la hazaña de James, quien recibió una breve ovación de la afición de los Lakers durante el primer cuarto. El futuro miembro del Salón de la Fama saludó al público con un gesto de la mano.

Los Lakers tuvieron un comienzo flojo, llegando a estar 11 puntos abajo en los primeros minutos. James no anotó en el primer cuarto, mientras que los Jazz ganaban 36-27 tras 12 minutos.

James anotó un triple desde la banda al comienzo del segundo cuarto, consiguiendo así los primeros puntos de su histórica temporada.

A medida que James se encendía, también lo hacía el equipo de los Lakers. Los Ángeles recortó distancias en el segundo cuarto y se aventajó en la segunda mitad, ganando cómodamente por 140-125.

James logró un doble-doble, anotando 11 puntos y repartiendo 12 asistencias en el partido. El 21 veces All-Star ha anotado en dobles dígitos en la asombrosa cifra de 1293 partidos consecutivos jugados.

El entrenador de los Lakers, J.J. Redick, dijo después del partido: “Simplemente creo que jugó con el espíritu correcto. Muy generoso durante toda la noche. Pasó el balón con generosidad, no forzó las jugadas, penetró y lanzó cuando tuvo la oportunidad”.

“La defensa le va a prestar atención, sobre todo cuando tenga el balón en la pintura, especialmente cuando presione el aro, y creo que tomó muchas decisiones acertadas esta noche. Es genial tenerlo de vuelta”.

El 21 veces All-Star jugó 30 minutos, al igual que el resto de los titulares de los Lakers, quienes lo reincorporaron gradualmente a la acción. James había expresado preocupación por su resistencia física antes de su debut de temporada el martes.

“El ritmo me puso a prueba, pero estoy contento con cómo pude seguir al del equipo. Conforme avanzaba el partido, mi resistencia mejoró mucho. Recuperé el aliento, recuperé el aire por completo”, afirmó James. “Obviamente, todavía estoy recuperando el ritmo. Era mi primer partido en casi siete meses, así que todo lo que pasó esta noche era de esperarse”.

James se perdió los primeros 14 partidos de los Lakers de la temporada 2025-26 debido a la ciática, un problema nervioso que causa dolor que se origina en la columna vertebral y se irradia hacia la parte posterior de la pierna.

El máximo anotador de todos los tiempos de la NBA regresó esta semana a los entrenamientos de los Lakers después de haber estado ausente del equipo desde el inicio del campo de entrenamiento a principios de octubre debido a lo que el entrenador J.J. Redick describió como una irritación nerviosa en el glúteo.

Durante el último año circularon rumores sobre la posible retirada de James, pero en junio, según se informa, el cuatro veces MVP de la liga ejerció su opción de US$ 52,6 millones para regresar para una octava temporada con los Lakers.

El año pasado, en su temporada número 22, igualando el récord, James continuó mostrando una productividad asombrosa, promediando 24,4 puntos, 7,8 rebotes y 8,2 asistencias en 70 partidos.

James había anotado un récord de 42.184 puntos en la temporada regular y 50.473 con la temporada regular y los playoffs combinados antes del debut del martes por la noche.

El jugador, oriundo de Akron, Ohio, llegó a la NBA con gran expectación a los 18 años tras ser elegido número 1 del Draft de la NBA de 2003 por los Cleveland Cavaliers. Cumplirá 41 años en diciembre.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.