Larry Summers renuncia a la junta directiva de OpenAI y a su puesto en Harvard tras la difusión de sus correos con Epstein

Larry Summers renunció a la junta directiva de OpenAI y a su puesto de profesor en la Universidad de Harvard…

Larry Summers renunció a la junta directiva de OpenAI y a su puesto de profesor en la Universidad de Harvard después de que la semana pasada una comisión de la Cámara de Representantes publicara más correos electrónicos entre él y el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

“De acuerdo con mi anuncio de alejarme de mis compromisos públicos, también he decidido renunciar a la junta directiva de OpenAI”, dijo Summers en un comunicado. “Estoy agradecido por la oportunidad de haber servido, entusiasmado por el potencial de la empresa y espero seguir su progreso”.

También renunció al consejo asesor internacional de Santander, un banco con sede en España y operaciones globales, dijo un portavoz de la firma a CNN el miércoles.

La semana pasada, una comisión de la Cámara de Representantes publicó correos electrónicos que muestran años de correspondencia personal entre ambos hombres, incluyendo comentarios sexistas de Summers y solicitudes de consejos románticos a Epstein.

“Larry ha decidido renunciar a la junta directiva de OpenAI y respetamos su decisión”, dijo la junta directiva de OpenAI en un comunicado. “Agradecemos sus múltiples contribuciones y la perspectiva que aportó a la junta”.

Summers anteriormente se desempeñó como secretario del Tesoro del expresidente Bill Clinton, director del Consejo Económico Nacional del expresidente Barack Obama y como presidente de la Universidad de Harvard. Summers renunció a la presidencia de Harvard en 2006 tras enfrentar presión en medio de múltiples controversias.

El miércoles, Harvard dijo a CNN que Summers dejará su puesto de profesor en la Universidad. También tomará licencia inmediata de su puesto como director del Centro Mossavar-Rahmani para Negocios y Gobierno en la Escuela Kennedy de Harvard, que ha dirigido desde 2011.

Harvard inició una investigación sobre la relación de Summers con Epstein, informó el periódico estudiantil The Crimson a principios de esta semana. La senadora Elizabeth Warren, exprofesora de Harvard, ha instado a la Universidad a cortar lazos con Summers.

Summers se unió a la junta directiva de la empresa de inteligencia artificial en 2023, justo cuando OpenAI dio la bienvenida de nuevo al CEO Sam Altman, pocos días después de que fuera destituido por la junta anterior.

