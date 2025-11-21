La representante republicana Marjorie Taylor Greene dejará el Congreso tras cinco años turbulentos

La representante republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, anunció este viernes que renunciará a su cargo en enero, sorprendiendo a…

La representante republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, anunció este viernes que renunciará a su cargo en enero, sorprendiendo a algunos en su propio partido tras un giro político de varios meses que la llevó de ser una de las aliadas más cercanas del presidente Donald Trump a convertirse en una de sus principales antagonistas.

Greene dio la noticia en una publicación en redes sociales solo días después de su ruptura pública con Trump, quien la llamó “traidora” y dijo que apoyaría a un candidato republicano para disputar su escaño en la Cámara el próximo año.

En su declaración, Greene dijo que quería evitar una primaria conflictiva, mientras preveía que los republicanos perderían la mayoría en la Cámara en las elecciones intermedias.

“Tengo demasiado respeto propio y dignidad, amo demasiado a mi familia y no quiero que mi querido distrito tenga que soportar una primaria dolorosa y llena de odio contra mí por parte del presidente por quien todos luchamos, solo para tener que luchar y ganar mi elección mientras que los republicanos probablemente pierdan las elecciones intermedias”, dijo Greene en un comunicado.

Trump volvió a llamar “traidora” a Greene en Truth Social este sábado por la mañana tras su anuncio, diciendo que ella se retiró debido a la “caída en las encuestas” y su amenaza de apoyar a un rival en las primarias en su contra.

“Por alguna razón, principalmente porque me negué a responder a su interminable avalancha de llamadas telefónicas, Marjorie se volvió mala. Sin embargo, siempre apreciaré a Marjorie y le agradezco por su servicio a nuestro país”, escribió Trump.

Más tarde este sábado, Trump dijo que estaba abierto a reconciliarse con Greene, y dijo a los periodistas: “Claro, ¿por qué no? Me llevo bien con todos”.

“Le dije: ‘Sigue tu propio camino’, y una vez que la dejé, ella renunció”, afirmó Trump. “Nunca habría sobrevivido a las primarias, pero creo que es una buena persona”.

La decisión de dimitir pondrá fin a una carrera de cinco años marcada por la polémica en Washington, durante la cual Greene fue condenada públicamente por retórica violenta en el pleno de la Cámara y expulsada del Freedom Caucus por una disputa con otra republicana, mientras ejercía gran influencia en su partido como una de las aliadas políticas más cercanas a Trump en el Capitolio.

En los días posteriores a los comentarios de Trump de “traidora”, Greene enfrentó amenazas directas contra su vida, según dijo en una entrevista con CNN. En la misma entrevista, la legisladora conservadora se disculpó por sus años de retórica “tóxica”, comentarios que resonaron en todo el país en medio de una cultura política cada vez más violenta.

Greene llevaba más de una semana considerando su renuncia, de acuerdo con una persona cercana a ella, ya que las amenazas continuaban aumentando tras su ruptura con el presidente.

Sus próximos pasos no están claros. Pero la congresista por Georgia, que meses antes había sido considerada como posible candidata al Senado de su estado, actualmente no tiene planes de postularse a ningún cargo, agregó la fuente.

CNN ha contactado a la Casa Blanca para solicitar comentarios.

En las últimas semanas, Greene criticó al presidente por centrarse demasiado en la política exterior y no hacer lo suficiente en la agenda interna, llegando incluso a alinearse con los demócratas en el tema de los costosos subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que expiran el próximo mes.

Greene también se convirtió en una de las críticas más vocales de la Casa Blanca sobre el manejo del Departamento de Justicia de los archivos del caso Jeffrey Epstein. Ella y el también representante republicano Thomas Massie acusaron a la Casa Blanca de intentar ocultar detalles de los archivos. Tras una fuerte resistencia, Trump finalmente promulgó una ley de transparencia sobre Epstein a principios de esta semana.

“Estoy muy triste por nuestro país, pero muy feliz por mi amiga Marjorie. La extrañaré enormemente. Ella encarna lo que un verdadero representante debe ser”, escribió Massie en X, poco después del anuncio de Greene.

La salida de Greene probablemente se sentirá rápidamente en la Cámara, donde el presidente Mike Johnson debe lidiar con una mayoría muy ajustada. El líder republicano ya enfrenta el reto de controlar a su fragmentada bancada para avanzar en leyes importantes y promover las prioridades del presidente.

Elegida por primera vez en 2020, la congresista de Georgia se hizo conocida por promover teorías de conspiración y su retórica incendiaria, incluidos comentarios previos que apoyaban la violencia contra los demócratas en el Congreso.

En su primer año en el cargo, una Cámara liderada por los demócratas bajo la entonces presidenta Nancy Pelosi tomó la medida extraordinaria de despojar a Greene de sus cargos en comisiones debido a su retórica previa apoyando la violencia y sus afirmaciones de que los mortales tiroteos en las escuelas Sandy Hook y Parkland habían sido montajes.

En señal de su reciente cambio político, la congresista de Georgia elogió el liderazgo de Pelosi en una entrevista con CNN, diciendo sobre la veterana demócrata: “Tuvo una carrera increíble para su partido… Serví bajo su presidencia en mi primer mandato en el Congreso, y estoy muy impresionada con su capacidad para lograr cosas”.

Esta historia fue actualizada con detalles adicionales.

