Arrestan al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro para evitar un “intento de fuga”, según el Supremo Tribunal Federal

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue arrestado el sábado por sospechas de que planeaba escapar del arresto domiciliario después de manipular con un soldador su tobillera electrónica, según informaron las autoridades.

El arresto en su domicilio en Brasilia, a pocos días de que comenzara una condena de prisión por liderar un intento de golpe de Estado, representa otro revés para Bolsonaro, cuya enjuiciamiento ha sido fuertemente criticado por la administración Trump.

El viceecretario de Estado Christopher Landau dijo el sábado en X que Estados Unidos estaba “profundamente preocupado” por el arresto de Bolsonaro, al que calificó de “provocador e innecesario” en una publicación en X.

Landau criticó al juez Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil que supervisa el caso, acusándolo de “ignorar las normas tradicionales de moderación judicial” y de desprestigiar al tribunal. “No hay nada más peligroso para la democracia que un juez que no conoce límites a su poder”.

En un comunicado, la Policía Federal indicó que ejecutó una orden de arresto preventivo solicitada por la propia Policía y autorizada por el Supremo Tribunal Federal, informó CNN Brasil. Bolsonaro fue detenido en su domicilio en Brasilia y puesto bajo custodia policial.

Fuentes informaron a CNN Brasil que una vigilia organizada por el hijo mayor de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, frente al complejo residencial donde reside el expresidente, desencadenó la solicitud de prisión preventiva.

Los abogados de Bolsonaro prometieron apelar la detención y rechazaron la acusación de que el expresidente estuviera intentando fugarse.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil afirmó haber recibido información sobre la “convocatoria de simpatizantes” a la vigilia, lo que indicaba una “alta probabilidad de un intento de fuga”.

“La información confirma la intención del condenado de romper la tobillera electrónica para asegurar el éxito de su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación”, declaró el tribunal.

Flávio Bolsonaro describió la vigilia, inicialmente prevista para el sábado por la noche, hora local, como una oportunidad para rezar por su padre tras los recientes informes de problemas de salud y “por el regreso de la democracia a nuestro país”.

“¿Van a luchar por su país o simplemente verán todo en su teléfono desde el sofá de casa?”, preguntó a sus seguidores en un video en redes sociales.

Más tarde este sábado, la Corte Suprema publicó un video en el que, según dice, se muestra a Bolsonaro admitiendo que manipuló su tobillera electrónica con un hierro caliente.

El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes ordenó al equipo de defensa de Bolsonaro que explicara la manipulación de la tobillera en un plazo de 24 horas, según una orden divulgada por el tribunal el sábado junto con el video.

En el video, un funcionario penitenciario examina la carcasa parcialmente derretida de la tobillera de Bolsonaro y le pregunta al respecto. “¿Usó algo para quemar esto aquí?”, pregunta Rita Gaio, subdirectora de la Secretaría de Administración Penitenciaria de Brasil.

“Hierro caliente”, se escucha responder a Bolsonaro, quien le dice a Gaio que usó un soldador por “curiosidad” y que no intentó quitar ni dañar el brazalete que sujeta el dispositivo a su tobillo.

El abogado de Bolsonaro dijo a los medios brasileños que el tema de la tobillera electrónica del expresidente es irrelevante, argumentando que Bolsonaro no habría podido escapar de su casa ya que estaba bajo custodia armada. CNN se ha puesto en contacto con los abogados de Bolsonaro para obtener comentarios.

“El tema de la tobillera es un intento de justificar lo injustificable”, dijo el sábado a los periodistas el abogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno. “El presidente Bolsonaro no tendría manera de salir de su casa. Tiene un patrullero armado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que no habría manera de que saliera de su domicilio.”

Flávio Bolsonaro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CNN Brasil. En un comunicado, los abogados de Jair Bolsonaro refutaron la afirmación de que intentaba fugarse, según CNN Brasil.

“El hecho es que el expresidente fue detenido en su domicilio, con un dispositivo electrónico de vigilancia en el tobillo y bajo supervisión policial”, afirmaron sus abogados en un comunicado. “Además, la salud de Jair Bolsonaro es delicada y su detención podría poner en peligro su vida”.

Los abogados añadieron que el derecho de reunión está protegido por la ley, en referencia a la vigilia prevista.

Jair Bolsonaro fue sentenciado anteriormente este año a 27 años de prisión por conspirar para permanecer en el poder después de perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y ha estado bajo arresto domiciliario.

Cuatro de los cinco jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil votaron a favor de condenar a Bolsonaro por los cinco cargos en este caso emblemático.

Además de planear un golpe de Estado, Bolsonaro fue condenado por participar en una organización criminal armada, intentar abolir el orden democrático de Brasil por la fuerza, cometer actos violentos contra instituciones estatales y dañar bienes públicos protegidos durante el asalto a edificios gubernamentales por parte de sus partidarios el 8 de enero de 2023.

Bolsonaro ha insistido durante mucho tiempo en que el juicio constituyó una cacería de brujas política.

Antes este mes, altos oficiales militares y un agente de la Policía federal también fueron condenados a prisión después de que un panel de jueces del Tribunal Supremo de Brasil los declarara culpables de intento de golpe de Estado y conspiración para asesinar a Lula da Silva.

El sábado, periodistas preguntaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si había oído hablar del arresto de Bolsonaro. Trump, aliado de Bolsonaro y que aumentó los aranceles a Brasil al 50 % como castigo por el juicio al expresidente sudamericano, dijo que no había oído nada al respecto, pero que era “muy malo”.

Trump dio marcha atrás recientemente y estableció excepciones arancelarias para algunas de las principales exportaciones de Brasil, concretamente el café y la carne de res.

