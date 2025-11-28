Renuncia el principal asesor de Zelensky y negociador clave tras el allanamiento en su domicilio

Uno de los políticos más influyentes de Ucrania y estrecho colaborador del presidente Volodymyr Zelensky ha dimitido, horas después de…

Uno de los políticos más influyentes de Ucrania y estrecho colaborador del presidente Volodymyr Zelensky ha dimitido, horas después de que las agencias anticorrupción allanaran su domicilio. Esto supone una grave crisis, ya que Kyiv se enfrenta a nuevas presiones de Estados Unidos para aceptar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra con Rusia.

Oficialmente jefe de gabinete de Zelensky, Yermak suele ser considerado el segundo hombre más poderoso de Ucrania. El alto funcionario ha encabezado la delegación ucraniana durante las recientes conversaciones en Ginebra con Estados Unidos sobre la guerra con Rusia.

La dimisión de Yermak, anunciada por Zelensky este viernes, complica la posición de Kyiv de cara a las cruciales negociaciones de paz con Estados Unidos.

“No quiero que nadie tenga preguntas sobre Ucrania hoy. Por lo tanto, hoy tenemos las siguientes decisiones internas. En primer lugar, se reiniciará la Oficina del Presidente de Ucrania. El jefe de la oficina, Andriy Yermak, ha presentado su renuncia”, declaró Zelensky en su discurso televisivo diario.

Yermak no emitió una declaración pública hasta el momento. Confirmó este viernes que el registro estaba en marcha, y declaró en Telegram que estaba “cooperando plenamente” con las autoridades.

“Los investigadores no encuentran ningún obstáculo. Han tenido acceso total al apartamento y mis abogados están en el lugar, interactuando con las autoridades” confirmó.

Los dos principales organismos anticorrupción de Ucrania, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), estuvieron involucrados en las búsquedas, según un comunicado publicado por las agencias este viernes.

La nota de prensa no reveló el motivo de las redadas, pero se producen apenas dos semanas después de que las dos agencias anunciaran una amplia investigación sobre un plan de sobornos relacionado con la infraestructura energética crítica de Ucrania.

El escándalo ya ha derribado a dos ministros de Zelensky y ha involucrado a un exsocio comercial de sus días en la industria del entretenimiento.

Pero este último acontecimiento es particularmente incómodo para Zelensky, dado el reciente ascenso de Yermak a la cima del equipo negociador de Ucrania.

No está claro quién ocupará el puesto de Yermak en las próximas rondas de negociaciones, previstas para los próximos días. Al anunciar su renuncia, Zelensky afirmó que hablaría con posibles candidatos para asumir el cargo de jefe de Estado Mayor el sábado.

El líder ucraniano indicó que la delegación que se reunirá con el equipo estadounidense incluirá al Jefe del Estado Mayor, representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, y los servicios de inteligencia de Ucrania.

Las conversaciones con Estados Unidos han sido difíciles. La semana pasada, el Gobierno de Trump presentó un plan de paz de 28 puntos que reflejaba en gran medida la extensa lista de deseos de Rusia, incluyendo exigencias para que Ucrania ceda territorio, reduzca su ejército y se le prohíba unirse a la OTAN.

Funcionarios ucranianos y europeos se opusieron firmemente a esta versión del plan de paz, y la delegación de Yermak logró convencer a Estados Unidos de que lo revisara.

Se han programado más conversaciones para los próximos días. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró el jueves que esperaba la llegada de una delegación estadounidense a Moscú a principios de la próxima semana, mientras que Zelensky afirmó que el equipo ucraniano también se reuniría con los estadounidenses.

Si bien algunos funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump, han promocionado los grandes avances logrados esta semana, las posibilidades de un avance rápido parecen escasas, especialmente después de que Putin indicara el jueves que no está dispuesto a ceder en sus exigencias maximalistas.

Ucrania ha sido considerada durante mucho tiempo como uno de los países más corruptos de Europa, un importante obstáculo para sus aspiraciones de unirse a la Unión Europea (UE).

La UE ha dejado claro a Kyiv que debe implementar fuertes medidas anticorrupción si desea convertirse en miembro, y el Gobierno de Biden instó al Gobierno ucraniano a redoblar esfuerzos para erradicar la corrupción en 2023.

La lucha contra la corrupción gubernamental rampante también fue la principal promesa de campaña de Zelensky antes de las elecciones de 2019. Zelensky, excomediante que interpretó al presidente de Ucrania en un exitoso programa de televisión, carecía de experiencia política antes de su victoria, pero aprovechó la consternación de los votantes sobre el tema.

Durante la guerra, Zelensky despidió a numerosos altos funcionarios ucranianos por acusaciones de corrupción, y su gobierno impulsó medidas anticorrupción, incluyendo la Estrategia Nacional Anticorrupción.

Organizaciones internacionales, como la UE, las Naciones Unidas y el G7, el grupo de los principales países industrializados, han elogiado previamente al gobierno de Zelensky por sus esfuerzos anticorrupción, incluyendo el hecho de que incluso los altos funcionarios del país ya no están fuera del alcance de las fuerzas del orden.

Al ser preguntada el viernes sobre los últimos acontecimientos, Paula Pinho, portavoz de la Comisión Europea, afirmó que las investigaciones “demuestran que los organismos anticorrupción en Ucrania están haciendo su trabajo”.

Sin embargo, la decisión de Zelensky, a principios de este año, de acelerar la aprobación de una nueva ley que otorgaba la supervisión de las agencias NABU y SAPO al fiscal general, una figura designada políticamente, fue considerada un grave error.

Criticada por los organismos de control anticorrupción nacionales e internacionales, así como por la UE, la medida desencadenó las primeras protestas antigubernamentales en Ucrania desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022. La indignación pública obligó a Zelenski a revertir rápidamente la situación y restaurar la independencia de las agencias.

Pero ese episodio, sumado a las recientes acusaciones contra algunos de los aliados más cercanos de Zelensky, como su exsocio comercial Timur Mindich, su exviceprimer ministro Oleksiy Chernyshov y ahora Yermak, están aumentando la presión sobre el líder ucraniano en un momento en que enfrenta difíciles negociaciones con Estados Unidos y Rusia.

Esta noticia ha sido actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.