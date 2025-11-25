La inflación mayorista de EE.UU. se aceleró en septiembre y las ventas minoristas aumentaron

La inflación mayorista de Estados Unidos se aceleró en septiembre, lo que indica que los precios para los consumidores podrían…

La inflación mayorista de Estados Unidos se aceleró en septiembre, lo que indica que los precios para los consumidores podrían subir aún más en breve.

El índice de precios al productor de septiembre, cuya publicación se retrasó por el cierre del Gobierno, mostró que los precios aumentaron un 0,3 % mensual, lo que mantuvo la tasa de inflación anual en el 2,7 %. En agosto, los precios mayoristas cayeron un 0,1 % mensual, debido en gran parte a la compresión de los márgenes de beneficio.

El aumento anual de agosto, que inicialmente se estimó en un 2,6 %, se revisó al alza hasta el 2,7 %.

Los economistas esperaban que los precios al productor subieran un 0,3 % con respecto a agosto y un 2,6 % en los 12 meses que finalizaron en septiembre.

Mientras tanto, las ventas en los comercios minoristas estadounidenses aumentaron en septiembre por cuarto mes consecutivo, impulsadas por el bajo desempleo y un mercado bursátil boyante.

Las ventas minoristas, que representan alrededor de un tercio del gasto total, aumentaron un 0,2 % en septiembre, según informó el martes el Departamento de Comercio. Se trata de un ritmo mucho más lento que el aumento del 0,6 % registrado en agosto.

El informe debía publicarse originalmente el 16 de octubre, pero se retrasó debido al cierre del Gobierno. Las cifras muestran que el gasto de los consumidores, el motor de la economía estadounidense, fue aceptable al inicio del trimestre actual, que abarca de octubre a diciembre. En septiembre, los empleadores crearon puestos de trabajo a un ritmo sólido y el desempleo aumentó ligeramente, pero se mantuvo en niveles bajos.

