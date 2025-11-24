La Fórmula 1 puede decidirse en Qatar: Norris está cerca de ser campeón, pero Piastri y Verstappen llegan con vida

La Fórmula 1 está viviendo uno de los momentos más tensos y dramáticos de los últimos años. El Gran Premio…

La Fórmula 1 está viviendo uno de los momentos más tensos y dramáticos de los últimos años. El Gran Premio de Las Vegas desató el caos absoluto. Los dos McLaren fueron descalificados por infracciones técnicas y el campeonato dio un giro inesperado justo cuando la temporada entra en su punto más caliente. Con solo dos fechas restantes y una prueba sprint clave en Qatar, el Mundial de Pilotos de 2025 podría definirse este próximo domingo, aunque por primera vez en mucho tiempo hay tres pilotos que llegan con posibilidades reales y matemáticas de coronarse.

1. Lando Norris (McLaren) – 390 puntos

2. Oscar Piastri (McLaren) – 366 puntos

3. Max Verstappen (Red Bull) – 366 puntos

Solo 24 puntos separan al líder del segundo y del tercero. Tres pilotos, dos carreras, una sprint y 58 puntos en juego. El margen para errores desapareció en este tramo final de temporada.

La evolución de Norris y Piastri había puesto a McLaren como la potencia dominante del año, pero Verstappen volvió a aparecer cuando más importaba. Recortó puntos en Austin, resistió en México y capitalizó el caos de Las Vegas. Ahora, el neerlandés está involucrado en un cierre épico que lo podría llevar al pentacampeonato.

Las descalificaciones en Las Vegas de los pilotos de McLaren no solo apretaron el campeonato, lo hicieron prácticamente impredecible. Con solo 24 puntos de diferencia entre los tres contendientes al campeonato, cualquier escenario es posible a estas alturas.

El británico depende completamente de sí mismo para alzarse en lo más alto. Su número mágico es 425 puntos; si llega a esa cifra, sin importar la combinación de resultados, será campeón.

Lando Norris puede coronarse en Qatar si gana la carrera sprint y el Gran Premio o si gana el Gran Premio y queda sexto o mejor en la sprint.

Incluso empatando en puntos y triunfos, sería campeón por su ventaja en segundos lugares con ocho, superando a Verstappen que tiene cinco y a Piastri que cuenta con tres.

El australiano no depende de sí mismo. Su único camino claro es ganar absolutamente todo lo que queda.

Si Piastri gana sprint, GP de Qatar y GP de Abu Dhabi llegaría a 424 puntos y su compañero de equipo, Lando Norris, tendría que quedarse en 423 o menos.

Piastri sería campeón si empatan en puntos, porque tendría más triunfos. A pesar de que no puede coronarse en Qatar, sí podría llegar como líder a la última carrera y ahí ya dependería de sí mismo.

Max Verstappen tiene exactamente el mismo escenario que Piastri. Solo puede aspirar al título si gana los tres eventos restantes y Norris no rebasa los 423 puntos.

El neerlandés llega con desventaja en triunfos, por lo que un empate no le sirve. Necesita superar a Norris también en número de victorias.

Con 58 puntos restantes, la combinación entre sprint y carrera en Qatar podría coronar a Norris, o abrir un cierre de película rumbo a Abu Dhabi. Piastri y Verstappen llegan con vida, pero obligados a prácticamente la perfección absoluta.

