La cultura del rodeo femenino en México ha desafiado estereotipos de género durante décadas. Pero aún queda mucho por hacer

¿Cómo luce una vaquera? Para algunos, la pregunta evoca imágenes de camisas de franela, sombreros Stetson y pantalones acampanados. Pero en la escaramuza, el deporte ecuestre exclusivamente femenino importado por Estados Unidos desde México, la respuesta es algo diferente.

Antes de cada competencia de escaramuza, cada equipo se alinea para que le midan los uniformes. Las estrictas normas dictan que los vestidos victorianos de las jinetes, de varias capas, a menudo de colores vivos y adornados con encaje, deben ser lo suficientemente largos como para cubrir los cuartos traseros de sus caballos. Se prohíben las lentejuelas y las cuentas, pero cualquier accesorio, desde pendientes hasta broches, debe estar haciendo juego. Las botas también deben ser idénticas para todo el equipo. Debajo de cada vestido se lleva una enagua y un par de bombachos, ambos planchados al vapor. La falta de una sola prenda interior puede descalificar a todo el equipo.

Una vez superada la inspección, estas mujeres, ataviadas con espectaculares vestidos, realizan una elaborada rutina sincronizada montando a lo amazona. Sus vaporosos vestidos se convierten en rápidas ráfagas de rosa, morado y azul celeste mientras galopan por la pista.

La fotógrafa Constance Jaeggi pasó casi dos años viajando por Estados Unidos, recorriendo California, Texas, Idaho, Colorado, Oregón y la ciudad de Washington, para fotografiar a estas mujeres. Su primer proyecto fue una exposición en el Museo Nacional de la Vaquera y Salón de la Fama en Fort Worth, Texas, y posteriormente, el libro “Escaramuza: La poética del hogar”.

Este contraste visual —el caballo fuerte y musculoso trabajando bajo capas de delicadas enaguas— es muy apreciado en el mundo de la moda. La exdiseñadora de Dior, Maria Grazia Chiuri, se inspiró en el traje tradicional de la escaramuza, como se pudo apreciar en el desfile Crucero 2019 de la marca; mientras que la edición de septiembre de 2025 de Vogue presentó a Kendall Jenner y Gigi Hadid, quienes se autodenominan amantes de los caballos, luciendo vestidos de encaje de McQueen.

Jaeggi espera que el público se sienta atraído por sus vibrantes retratos de mujeres elegantemente vestidas y que, además, descubra una historia más profunda y compleja sobre feminismo, inmigración y sacrificio personal. “Creo que la cuestión de la moda es el punto de partida más fácil”, dijo Jaeggi en una entrevista en video.

Además de fotografiarlas, Jaeggi observaba durante horas los ensayos de los equipos y a menudo cenaba con ellas en sus casas. Entrevistó a las mujeres y compartió las grabaciones de sus conversaciones con las escritoras mexicoestadounidenses Ire’ne Lara Silva, poeta laureada del estado de Texas en 2023, y Angelina Sáenz, quienes escribieron quince poemas cada una, tanto en español como en inglés. El resultado es una historia de dos caras: la calma y la previsibilidad de las imágenes de Jaeggi, frente a la tensión que se gesta en las palabras de las poetas.

“Cuando empecé a investigar y a hablar con las escaramuzas, me di cuenta de la importancia de las historias orales para su relato”, dijo. Jaeggi también era muy consciente de que no es mexicana estadounidense. “No tengo esa conexión cultural ni personal, y sentí que era importante asegurarme de que fuera una parte fundamental del trabajo”.

En lugar de visitar el país de origen de este deporte, Jaeggi se sintió atraída por las mujeres que trabajaban arduamente para establecer la escaramuza en Estados Unidos. “En México, es un deporte de la clase alta”, comentó. Pero las bailarinas que conoció, en su mayoría inmigrantes de primera o segunda generación, contaban una historia diferente. Desde ventas de pasteles para financiar el costo de los extravagantes vestidos hechos a mano para las competencias (los vestidos cuestan entre US$ 300 y 400 cada uno y se importan de México) hasta ayudarse mutuamente con la gasolina, los equipos que Jaeggi conoció eran comunidades económicamente interdependientes con un objetivo común: perfeccionar su arte.

“Una de las historias que más escuchaba era que les tomó años, incluso un par de generaciones, poder permitirse tener caballos y practicar este deporte”, dijo. “Eso me impresionó aún más, el hecho de que le dediquen tantos recursos”. Cuando las conversaciones abordaron el tema de la inmigración, “había cierta reticencia” por parte de las mujeres a dar su testimonio, dijo Jaeggi, porque eran indocumentadas. Eso fue en 2023, antes de la campaña del presidente Trump de deportaciones masivas y el despliegue de ICE. “El clima político actual es difícil”, añadió.

A lo largo del libro de Jaeggi, subyace una corriente de desigualdad que aflora con frecuencia. La escaramuza es una gota de entre cinco y 10 minutos en el océano de tres horas que supone la charrería tradicional: la competencia ganadera y ecuestre exclusivamente masculina, que también es el deporte nacional de México. La charrería fue declarada deporte nacional de México en 1933, aunque a las mujeres solo se les permitió participar como espectáculo de medio tiempo a partir de 1953. La escaramuza no fue reconocida como evento deportivo competitivo hasta 1992. Incluso hoy en día, los uniformes de los jinetes no se inspeccionan con el mismo rigor que los de sus compañeras, señala Jaeggi, una razón que atribuye con cierta ironía a “interesantes dinámicas de género”.

Si bien las mujeres desean mantener sus tradiciones y cultura, se sienten oprimidas por las estrictas y esencialistas concepciones de género que impone este deporte. Es una compleja dinámica que se manifiesta principalmente en sus escritos. “Las mujeres / son ciudadanas de segunda clase en este deporte”, reza un verso de un poema de Sáenz, “Eres más bonita cuando estás callada”. En otra obra, “Machetona”, Silva interpreta la lucha de una compañera lesbiana que intenta rebelarse contra la misoginia inherente a la escaramuza. La historia de la monta a lo amazona, por ejemplo, proviene del temor a que montar a horcajadas pusiera en riesgo el himen de la mujer, comprometiendo la evidencia de su virginidad y, por lo tanto, su valor.

“Cuando se trataba de cuestiones de género y feminismo, y de desafiar algunas de estas barreras, creo que la mayoría de las mujeres estaba muy dispuesta a hablar del tema”, dijo Jaeggi. “Sentían que sus voces no siempre eran escuchadas en su comunidad, y por eso afloraba mucha frustración. Fueron conversaciones muy enriquecedoras”.

En “La poética del hogar”, el orgullo y la frustración se entrelazan por igual. Pero todas coinciden en que una comunidad imperfecta es mejor que ninguna. La “hermandad”, como se suele llamar a la escaramuza en el libro, les da a estas mujeres propósito, dirección y un sentido de pertenencia. “Una hermandad / Nacida de la lucha, los sueños y la formación”, se lee en el poema de Silva, “Lo Nuestro”. Y si bien este deporte está profundamente arraigado en la tradición, las mujeres que compiten hoy tienen la mirada puesta en el futuro. Jaeggi recuerda una conversación con una jineta de escaramuza, quien le dijo que “una de las principales razones por las que practica este deporte es porque quiere que las niñas, la próxima generación, vean que, como mujer, también se puede montar a caballo”.

“Durante mucho tiempo, en la charrería no era así”, dijo. “La idea de que una mujer compitiera junto a un hombre, o montara a caballo junto a un hombre, era impensable”.

