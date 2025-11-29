La crisis de este año en Miss Universo demuestra lo desagradables que se han vuelto los concursos de belleza

La belleza está en el ojo de quien mira. Y para el certamen de Miss Universo, plagado de escándalos, esto…

La belleza está en el ojo de quien mira. Y para el certamen de Miss Universo, plagado de escándalos, esto se está convirtiendo en gran parte del problema.

Los criterios de votación opacos y subjetivos han dificultado desentrañar la red de acusaciones en torno a la final de este año. La cuestión de si Miss México, Fátima Bosch, debería haber ganado ya no se trata de su desempeño en el escenario, sino de acusaciones de fraude electoral, secretismo y favoritismo.

Uno de los jueces del concurso, Omar Harfouch, ha hecho numerosas acusaciones en redes sociales desde que renunció a su cargo, días antes de la final del viernes pasado.

Entre ellas, el compositor franco-libanés afirmó que 30 finalistas fueron preseleccionadas en una “votación secreta” por un “jurado improvisado” compuesto por personas que no pertenecían al jurado oficial (una acusación que la Organización Miss Universo negó). Quizás más controvertido aun, afirmó que la victoria de Bosch también fue preescrita, influenciada por los vínculos comerciales entre el copropietario del certamen y presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, y el padre de la reina de belleza mexicana.

Ni la Organización Miss Universo ni el abogado de Rocha Cantú respondieron a las solicitudes de comentarios de CNN. Sobre esta última afirmación, Rocha Cantú declaró a la periodista mexicana Adela Micha que un contrato que su empresa tenía con la petrolera estatal mexicana Pemex, de la que el padre de Bosch es asesor, se adjudicó mediante un proceso de licitación pública justo, anterior a su copropiedad del certamen Miss Universo. Pemex afirmó en un comunicado en X que tenía un contrato temporal con empresas vinculadas a Rocha Cantú en 2023, aunque enfatizó que la relación ya no existe.

El miércoles, el certamen se vio envuelto en un drama fuera de escena cuando la Fiscalía General de México anunció que Rocha Cantú está siendo investigado por presuntos vínculos con una red del crimen organizado dedicada al narcotráfico, tráfico de armas y robo de combustible. El abogado de Rocha Cantú tampoco respondió a las solicitudes de comentarios de CNN sobre estas acusaciones.

Sin embargo, el director del certamen ha publicado varias declaraciones y videos en redes sociales en los últimos días condenando las otras acusaciones. En una desafiante publicación de tres partes en Instagram, Rocha Cantú negó las acusaciones de Harfouch, calificándolo de “oportunista” que explota las afirmaciones para “ganar seguidores”.

Las consecuencias han sido desastrosas para los organizadores del certamen. La delegada de Costa de Marfil y cuarta finalista, Olivia Yacé, quien, según muchos espectadores, debería haber ganado la corona (y quien, según Harfouch, fue excluida de la contienda “únicamente porque podría enfrentar problemas de visa”), ha renunciado a su título de Miss Universo África y Oceanía, declarando en un mensaje cuidadosamente redactado que quería “mantenerse fiel” a sus valores.

Poco después, Rocha Cantú pareció reconocer que la validez de los pasaportes de las concursantes era uno de los “muchos aspectos a tener en cuenta”. Al hablar de la ciudadanía marfileña de Yacé, en su entrevista con Micha, añadió: “Va a ser la Miss Universo que pasó un año entero en un apartamento por el costo del trámite de visa con abogados. Algunos requieren seis meses de preaviso. El año ya pasó, ¿no?”.

Incluso antes de la final, el concurso ya había estado plagado de controversias. A principios de mes, un director tailandés del certamen reprendió a Bosch durante un encuentro, lo que provocó una retirada masiva de las concursantes.

A menudo, situados en la intersección de la política y el orgullo nacional, los concursos han demostrado ser focos de escándalo. La debacle de este año es solo la más reciente a la que se enfrentan Miss Universo, sus competidoras y sus franquicias globales, la red de concursos nacionales que selecciona a la representante de cada país.

Tan solo en los últimos cinco años, los organizadores locales han enfrentado acusaciones de requisitos de entrada discriminatorios (Francia), acoso sexual (Indonesia) y xenofobia (Sudáfrica). Mientras tanto, en Miss USA 2023, Noelia Voigt renunció a su cargo mediante una críptica publicación en redes sociales relacionada con la salud mental que aparentemente contenía el mensaje “Me silencian”, escrito con las primeras letras de las 11 oraciones iniciales, lo que desató rumores de un estricto acuerdo de confidencialidad. Días después, Miss Teen USA también renunció a su título.

El tipo de controversias en torno a Miss Universo 2025 “no son nada nuevas” en los concursos de belleza, afirmó Hilary Levey Friedman, socióloga y autora de “Here She Is: The Complicated Reign of the Beauty Pageant in America” ​​(Aquí está: El complicado reinado de los concursos de belleza en Estados Unidos).

“La gente lleva mucho tiempo diciendo: ‘¡Dios mío, estaba arreglado!’, ‘Conocían a alguien’ o ‘Hay un conflicto de intereses’”, afirmó, añadiendo que los intereses comerciales tampoco son nada nuevo. Estos certámenes siempre han tenido un fuerte pasado comercial y una tradición de hombres como propietarios y mujeres como participantes.

Miss Universo, copropiedad de Donald Trump de 1996 a 2015, es, ante todo, un negocio. Se podría decir que los organizadores tienen una obligación moral de imparcialidad y un deber de cuidado hacia las concursantes, pero la integridad del concurso es, principalmente, una cuestión de reputación. “No es una institución pública”, recordó Rocha Cantú a sus críticos en Instagram a principios de esta semana. “No recibimos fondos públicos ni patrocinios de ninguna entidad pública”.

En los últimos años, las columnas dedicadas a las controversias sobre los certámenes parecen haber superado el interés en los propios concursos. Esto plantea la inevitable pregunta: ¿a alguien realmente le importa?

Miss Universo puede ser conocido como el “Super Bowl” de los certámenes, pero la final de este año ni siquiera se transmitió por televisión en inglés en Estados Unidos. (Solo estaba disponible allí vía streaming, aunque Telemundo transmitía en vivo en español). “Es una diferencia enorme con respecto a hace 20 años, ni hablar de hace 50”, dijo Friedman, y agregó: “La audiencia ha bajado mucho, pero la cobertura mediática de los escándalos es altísima. Es simplemente fascinante”.

Ampliamente criticado por feministas y otros por promover estándares de belleza singulares y nociones arcaicas de la feminidad, el declive de los concursos apunta a cambios sociales más amplios. Si los concursos de belleza —eventos que, casi por definición, cosifican a las mujeres— deberían tener algún papel en el mundo actual es tema de debate. Pero incluso quienes apoyan su continuidad podrían tener dificultades para argumentar que algunos aspectos de los concursos no están irremediablemente obsoletos.

Los cambios recientes en las reglas de Miss Universo, aunque se anuncian como modernizadores, están décadas por detrás de la época. Las nuevas regulaciones que finalmente permiten la participación de mayores de 28 años, madres y mujeres casadas —una concesión hecha, sorprendentemente, en esta década— no fueron nada revolucionarias. Mientras tanto, el concurso de trajes de baño (léase: bikini) del certamen perdura, años después de que concursos como Miss Mundo y Miss América lo abandonaran en favor de alternativas ligeramente más recatadas, como los desfiles de ropa deportiva.

Pero Friedman señaló un conflicto fundamental entre los intentos de modernización y el brillo y el glamour que los eventos necesitan para atraer al público. “Han intentado ser más académicos, más centrados en temas de ‘plataforma’ como el servicio social, ese tipo de cosas”, dijo. “Pero eso no es muy emocionante de ver, ¿verdad?”

“Creo que hoy en día hay muchísimas oportunidades para las mujeres”, dijo Friedman, quien también es hija de Miss América 1970, la fallecida Pamela Eldred. “Antes, cuando eran tan populares, se debía en parte a que las mujeres simplemente no tenían tantas vías para perseguir sus ambiciones, desarrollar carreras profesionales y ese tipo de cosas. Así que, supongo que, en cierto modo, se podría decir que los concursos son víctimas de su propio éxito”.

Para Miss Universo, un alivio inmediato podría ser la introducción de criterios de votación y procesos de auditoría más claros. Los organizadores del concurso habían solicitado previamente a la firma de contabilidad Ernst & Young que supervisara la votación, aunque no está claro si el concurso de este año fue auditado (o, de ser así, quién lo hizo). Los críticos señalaron rápidamente que los resultados se leyeron de una simple hoja de papel en lugar de sacarse de un sobre sellado, como era la norma en el pasado. La Organización Miss Universo no respondió a la solicitud de CNN para aclarar el asunto.

Puede que sea demasiado tarde para que los grandes concursos se reformen y recuperen su relevancia cultural. Pero descartar por completo su futuro ignora la alta estima que se les tiene en muchos países fuera de Occidente, como en Filipinas, por ejemplo, donde los concursos tienen un estatus casi nacional.

Los simpatizantes también señalan que muchas reinas de belleza usan sus plataformas para promover y recaudar fondos para causas benéficas; algunas han usado los certámenes para ayudar a sus familias y a ellas mismas a salir de la pobreza. Por ejemplo, la Miss Filipinas de este año, Ahtisa Manalo, afirma que pagó sus estudios universitarios mediante una combinación de becas y premios monetarios del certamen.

No olvidemos también que a menudo son las propias mujeres, y no los organizadores, quienes sufren durante estos escándalos. A principios de esta semana, Bosch publicó capturas de pantalla de la letanía de mensajes abusivos que le enviaron usuarios de redes sociales, descontentos con el resultado del viernes pasado. “En los últimos días, he recibido insultos, ataques e incluso amenazas de muerte por una sola razón: porque gané”, escribió en Instagram.

Pero la capacidad de Bosch para alzar la voz ejemplifica una forma en que los concursos de belleza están cambiando para mejor, según Friedman. Si bien las redes sociales son cada vez más fuente de controversia para los dueños de franquicias, al mismo tiempo han empoderado a las concursantes al expandir sus plataformas y permitirles expresar sus inquietudes públicamente.

“Creo que la diferencia es que ahora la gente tiene una forma de difundir su mensaje de una manera que antes no tenía”, dijo Friedman, y agregó: “El movimiento #MeToo y el enfoque en las narrativas feministas han llevado a que las mujeres tengan una voz más pública. E irónicamente, o no, eso también ha sucedido en los concursos de belleza”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.