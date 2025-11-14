La crisis de asequibilidad está obligando a Trump a remodelar radicalmente su plan económico

El presidente Donald Trump llegó al cargo con un plan audaz para rehacer la economía de Estados Unidos. Pero las…

El presidente Donald Trump llegó al cargo con un plan audaz para rehacer la economía de Estados Unidos. Pero las realidades de una crisis de asequibilidad persistente, bajos índices de favorabilidad y dolorosas derrotas electorales para su Partido Republicano lo están obligando a rehacer su plan sobre la marcha.

Aunque aún está en las primeras etapas, el Plan B de Trump parece ser una estrategia de “espaguetis en la pared” que incluye cheques de reembolso de aranceles de US$ 2.000, hipotecas portátiles y a 50 años, y aranceles más bajos en productos básicos del supermercado.

Cada táctica viene acompañada de signos de interrogación importantes, y algunas son tan radicales que los economistas temen que podrían apretar aún más las finanzas de los estadounidenses.

El plan económico original de Trump se basaba en tres suposiciones audaces:

Estados Unidos podría recaudar cientos de miles de millones de dólares —quizás incluso billones— mediante aranceles que llenarían las arcas del país sin causar un aumento de la inflación.

El gasto masivo del Gobierno y los recortes regulatorios podrían ahorrar potencialmente US$ 1 billón o más cada año. Incentivaría a las empresas a crecer e invertir en Estados Unidos, creando un auge de contratación. También podría bajar los rendimientos de los bonos, lo que reduciría los costos de endeudamiento para hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito.

Para que el plan se hiciera realidad, las tres partes debían funcionar perfectamente. Eso se debe a que cada parte dependía de la otra. Si una pata del banco estaba floja, todo se venía abajo.

Resulta que algunas partes no funcionaron.

Impulsado por la desregulación de empresas de IA y recortes de impuestos, el mercado bursátil ha subido con fuerza. Pero los precios al consumidor no han bajado; han seguido subiendo. La inflación se mantiene relativamente baja, pero está aumentando, en parte por los aranceles.

Las promesas de grandes empresas de invertir en la manufactura estadounidense podrían tardar años en dar frutos. Mientras tanto, los recortes de impuestos y la desregulación no han logrado convencer a las empresas estadounidenses de realizar el nivel de inversión que el Gobierno de Trump esperaba. En general, la contratación en Estados Unidos se ha estancado en los últimos meses.

Los rendimientos de los bonos han caído, pero no lo suficiente como para marcar una gran diferencia. Las tasas hipotecarias siguen por encima del 6 %, y el número de prestatarios subprime que incumplen con sus préstamos para automóviles se ha duplicado en los últimos cuatro años, según Fitch Ratings.

Puede que sea pronto para juzgar el plan económico de Trump a menos de un año de su segundo mandato, pero los estadounidenses están cada vez más hartos. Una encuesta reciente de CNN realizada por SSRS mostró que el 72 % de los estadounidenses dice que la economía está en mal estado, y el 61 % dice que las políticas de Trump están empeorando la economía. El triunfo demócrata en las elecciones de este mes mostró un cambio significativo hacia la izquierda entre antiguos votantes de Trump y demostró que la asequibilidad estaba en el centro de la mente de los votantes cuando acudieron a las urnas.

Ahora, está surgiendo un nuevo plan.

Dividendos arancelarios: Trump, el fin de semana pasado, planteó la idea de cheques de reembolso de aranceles de US$ 2.000, una propuesta sobre la que ya había reflexionado antes pero que esta vez pareció tomar por sorpresa inicialmente a sus asesores. Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió repetidamente la propuesta esta semana, diciendo que se estaba considerando activamente un plan.

Utilizar los ingresos arancelarios para emitir una especie de cheque de estímulo necesitaría la aprobación del Congreso, y eso podría ser difícil de lograr cuando la inflación vuelve a subir. Los economistas advierten que enviar miles de dólares a los hogares podría desencadenar una avalancha de demanda de bienes sin aumentar la oferta en el mercado. Ese desequilibrio podría aumentar aún más los precios, agravando la inflación.

Hipotecas a 50 años: Trump reconoció esta semana que su administración está considerando una hipoteca a 50 años, lo que podría reducir las primas mensuales de los compradores de vivienda al extender drásticamente la duración de sus préstamos hipotecarios. El director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, calificó la propuesta como “un cambio de juego total”.

Pero los críticos argumentan que una hipoteca a 50 años garantizará que muchos prestatarios nunca sean realmente dueños de sus viviendas. El dinero que algunos prestatarios podrían haber ahorrado para la jubilación terminaría pagándose a los bancos en forma de pagos de intereses más altos. La duración del préstamo también significa que el interés total pagado en un préstamo aumentaría significativamente.

Todo eso podría dañar la seguridad financiera a largo plazo de los estadounidenses.

Hipotecas portátiles: Pulte dijo esta semana que el Gobierno de Trump estaba considerando una hipoteca portátil, que permitiría a los prestatarios mantener sus préstamos hipotecarios existentes, con tasas más bajas, cuando compren una nueva vivienda. Eso podría descongelar el mercado inmobiliario estadounidense al dar a los propietarios la seguridad de que podrían mantener sus pagos hipotecarios relativamente bajos cuando se muden, incluso cuando las tasas hipotecarias actuales sigan siendo altas.

Pero los expertos de la industria temen que la logística de un plan de hipoteca portátil podría ser difícil de superar. El plan requeriría que los prestatarios cubrieran la diferencia de costo entre la nueva vivienda y la anterior, lo que podría significar una segunda hipoteca. Y podría obstaculizar el engranaje del mercado de inversiones que mantiene en funcionamiento el mercado hipotecario, elevando involuntariamente las tasas hipotecarias en el proceso.

Reducción de algunos aranceles: el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo esta semana que la administración anunciará una reducción de los aranceles sobre productos que no se cultivan en Estados Unidos, incluidos los plátanos y el café. “Eso hará que los precios bajen muy rápidamente”, dijo Bessent.

Eso podría reducir los precios de importación, pero probablemente no tendrá un efecto dramático en los precios al consumidor. Hasta ahora, las empresas han optado por pagar aproximadamente el 80 % del costo de los aranceles, según un análisis reciente de JPMorgan. Y los productos mencionados por Bessent pueden ser ejemplos particularmente malos: los precios del café estaban aumentando debido al cambio climático mucho antes de que se impusieran los aranceles, y la fijación de los estadounidenses con el café garantiza que las empresas puedan mantener sus precios altos. Los plátanos son una fruta particularmente barata que no aliviará de manera significativa la presión sobre los precios de los comestibles.

Una cantidad significativa de capital político sigue en juego: Trump ganó la reelección por la economía, criticando al expresidente Joe Biden por no abordar el aumento del costo de vida después de la crisis inflacionaria pospandemia. La promesa de Trump de bajar los precios desde el primer día siempre fue poco realista, pero su política económica distintiva, los aranceles, ha resultado impopular, ya que los estadounidenses asocian los aranceles con mayores costos.

En cambio, las políticas de la administración pueden estar exacerbando la llamada economía en forma de K, en la que los estadounidenses más ricos se benefician de sus crecientes inversiones en el mercado de valores, mientras que los estadounidenses de menores ingresos viven cada vez más de cheque en cheque.

La reacción inmediata de Trump ante las derrotas electorales del Partido Republicano y las nuevas encuestas fue el negacionismo: afirmó, falsamente, que los precios, de hecho, han caído durante su administración.

Pero la administración está comenzando a cambiar su enfoque y a reconocer que los estadounidenses quieren que la Casa Blanca haga más para abordar su alto costo de vida. Funcionarios de la administración dijeron a Alayna Treene de CNN que Trump está recibiendo informes económicos con mayor frecuencia y se le ha alentado a dedicar más tiempo a viajes y políticas nacionales.

Y Bessent esta semana acuñó una nueva frase aprobada por Trump: “Hacer a EE.UU. asequible de nuevo”. El diablo, como siempre, estará en los detalles.

