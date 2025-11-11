La Corte Suprema mantiene suspendidos los pagos completos de SNAP con una orden temporal

La Corte Suprema de EE.UU. extendió el martes una orden temporal que permite al gobierno de Trump retener el pago…

La Corte Suprema de EE.UU. extendió el martes una orden temporal que permite al gobierno de Trump retener el pago completo de los beneficios de cupones de alimentos en noviembre, una medida que parece estar diseñada para aplazar el caso unos días con la esperanza de que el Congreso apruebe un acuerdo pendiente para reabrir el Gobierno federal.

La apelación de emergencia, que avanza rápidamente en la Corte Suprema, sobre los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, que ayuda a más de 40 millones de estadounidenses, así como varias demandas que se desarrollan en tribunales inferiores, casi con toda seguridad serían desestimadas por considerarse irrelevantes si el histórico cierre termina en los próximos días.

Pero hasta que eso suceda, la “suspensión administrativa” que la jueza Ketanji Brown Jackson emitió el viernes continuará bloqueando una orden de un tribunal inferior que requería que el Gobierno otorgara los beneficios federales completos de alimentos.

En una nueva orden breve emitida el martes, la corte indicó que extendía la suspensión administrativa hasta el final del día jueves. Jackson discrepó de la extensión.

Junto con los vuelos cancelados, la batalla legal en espiral sobre los cupones de alimentos se convirtió en un impacto definitorio y tangible del cierre. Los grupos que impugnan al gobierno dijeron a la Corte Suprema en un escrito presentado más temprano el martes que los beneficiarios de SNAP “llevan ya diez días sin la ayuda que necesitan para poder comprar alimentos” y que millones de estadounidenses, incluidos niños, están pasando hambre.

Casi 42 millones de estadounidenses reciben cupones de alimentos de manera escalonada a lo largo de cada mes. Cerca de 27 millones debieron haber recibido sus asignaciones para el lunes, según estimaciones de Code for America, que trabaja con gobiernos para mejorar el acceso a programas de protección social.

Los hogares reciben alrededor de US$ 350, en promedio, cada mes para ayudarles a comprar alimentos, aunque para muchas familias la asistencia se agota rápidamente.

Pero el Gobierno argumentó que un tribunal inferior que ordenó los pagos completos de SNAP se excedió, al requerir que el Departamento de Agricultura de EE.UU. transfiriera alrededor de US$ 4.000 millones de un fondo a otro. Además, el Departamento de Justicia advirtió que las órdenes de los tribunales inferiores sobre la ayuda alimentaria “involucran a los tribunales federales en los esfuerzos de los poderes políticos para poner fin a este cierre”.

Bajo una orden judicial separada que no estaba ante la Corte Suprema, el Gobierno utilizó fondos de contingencia para pagar beneficios parciales de cupones de alimentos para noviembre. La pregunta ante la Corte Suprema, entonces, era si el Gobierno podía ser obligado a pagar los beneficios completos.

En medio de los múltiples y variados memorandos de orientación del USDA a los estados derivados de las acciones judiciales, varios estados enviaron beneficios completos o parciales de noviembre a sus residentes. Al menos 16 estados han proporcionado a los beneficiarios la totalidad de sus asignaciones para el mes, y otros cinco estados han enviado pagos parciales, según un recuento de CNN.

El programa de cupones de alimentos ha estado en un limbo legal desde el mes pasado, cuando funcionarios dijeron que los beneficiarios no recibirían sus pagos de noviembre debido a la falta de fondos del Gobierno.

La decisión provocó dos demandas, con dos jueces federales dictaminando que la agencia debe al menos recurrir a fondos de contingencia para proporcionar beneficios parciales este mes o, a su discreción, utilizar otros ingresos para financiar completamente las asignaciones de noviembre.

El USDA optó por financiar beneficios parciales, pero advirtió que podría tomar semanas o meses para que algunos estados recalcularan las asignaciones y distribuyeran la asistencia. Los grupos sin fines de lucro que impugnan al presidente Donald Trump regresaron rápidamente ante el juez federal John McConnell en Rhode Island la semana pasada para argumentar que el tribunal debería exigir al USDA financiar completamente los beneficios para que el dinero llegue rápidamente a los beneficiarios.

McConnell accedió. Dictaminó que la administración no había actuado con suficiente rapidez para asegurar que al menos beneficios parciales llegaran a millones de los beneficiarios del programa y que había actuado de manera “arbitraria y caprichosa” al decidir no otorgar los beneficios completos este mes. La administración apeló rápidamente ante la Corte de Apelaciones del 1er Circuito de EE.UU., con sede en Boston, y luego ante la Corte Suprema.

Jackson, quien maneja las apelaciones de emergencia del 1er Circuito, emitió el viernes lo que se conoce como una “suspensión administrativa”, que en la práctica dejó en pausa la orden de McConnell por unos días para que los tribunales inferiores pudieran revisar el caso.

La orden de emergencia de Jackson estaba programada para expirar unos minutos antes de la medianoche del martes. La jueza no explicó su decisión de disentir respecto a la extensión de la corte.

